Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Harry Kane ve Erling Haaland: Gerçekten dünyanın en iyi forveti kim?

Analysis
Dünya Kupası
E. Haaland
H. Kane
İngiltere
Norveç
FEATURES
Norveç - İngiltere

Cumartesi akşamı İngiltere ile Norveç arasında oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçında beğenilecek pek çok şey var. Bu maç, pek çok hikâye barındıran bir karşılaşma. İngiltere, birçok pozisyonda yıldız oyunculara sahip. Norveç ise tek bir yıldızı desteklemeye odaklanmış, daha uyumlu bir takım. İngiltere, Azteca Stadyumu’nda galip gelmişti. Norveç ise Brezilya’yı elemişti. İngiltere Dünya Kupası’nı kazanmış. Norveç ise kazanmamış.

Ancak bu hikayenin belki de en ilgi çekici yönü, forvetteki iki oyuncu arasındaki rekabettir. Erling Haaland ve Harry Kane’in dünyanın en iyi iki “9 numarası” olduğu konusunda pek tartışma payı yoktur (burada tartışma amacıyla Kylian Mbappé’yi “9 numara” olarak kabul etmiyoruz). Aslında şu günlerde aralarındaki fark oldukça büyük.

Ancak ikisi de aynı pozisyonda, birbirinden tamamen farklı tarzlarda oynuyor. Haaland topa çok az dokunuyor ama dokunduğu her seferinde kesinlikle ölümcül oluyor. O, ceza sahası içinde gerçek bir gol makinesi. Kane ise sahada serbestçe dolaşan bir oyuncu; usta bir pasör ve 10 numara olarak da rahatlıkla oynayabilir.

Kişilikleri de birbirinden çok farklı. Kane’de bir beyefendilik havası var. Haaland ise daha ham. Ondan on yıl daha genç. Muhtemelen biraz daha eğlenceli de. Peki hangisi daha iyi? Bu tür şeyleri karşılaştırmak zor. Ancak GOAL, kategoriler bazında ikisi arasında bir seçim yapmaya çalışacak...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Golcü: Harry Kane

    Bu belki de en zor soru. Daha önce de belirtildiği gibi, Kane ve Haaland çok farklı tipte iki forvet. Kane aslında tam anlamıyla bir santrfor değil. Haaland ise santrfor olmaktan başka pek bir şey değil. Bu mantığa göre, Haaland burada gerçekten daha iyi bir golcü olmalı. Onun görevi ceza sahası içinde gol atmak ve bu konuda dünya klasında.

    Ancak Kane daha çok yönlü bir oyuncu. Gerçekten de yapamayacağı bir bitiriş yok. Harry Kane'e özgü tek bir gol türü yok. Ve bu iyi bir şey. Her iki ayağını da kullanabiliyor, hava toplarında iyi ve uzak mesafeden de şut atabiliyor. Haaland biraz daha içgüdüsel mi? Muhtemelen. Ancak şut yeteneği açısından bakıldığında, bu konuda Kane bir adım önde.

    • Reklam
  • Erling HaalandGetty Images

    Başlık: Erling Haaland

    Haaland’ın Brezilya karşısında Norveç formasıyla attığı ilk golün geleceği, gerçekleşmeden çok önce belli oluyordu. Top sol kanattan ilerliyordu ve Haaland, ilgisiz bir tavırla penaltı noktası civarında dolanıp duruyordu. Ancak Andreas Schjelderup topu kanat çizgisine doğru sürünce ve bir orta geleceği belli olunca, Haaland harekete geçti.

    Üç kısa adım attı ve futbol dünyasının muhtemelen en yetenekli kafa vuruşçularından biri olan Gabriel’in üzerinden sıçradı. Ancak Brezilyalı oyuncu ona yaklaşamadı bile. Haaland kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0. İş tamamdı.

    Ve bu, Haaland’ı oldukça iyi özetliyor. Boyu altı fit beş inç, son derece atletik ve zıplamalarının zamanlamasını mükemmel bir şekilde ayarlıyor. Man City’ye katıldığından beri, İngiltere’de hiçbir oyuncu ondan daha fazla kafa golü atamadı. Kane hava toplarında iyidir. Haaland ise kesinlikle gol makinesidir.

  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Hız: Erling Haaland

    Şunu belirtmek gerekir ki, oyuncular bir futbol sahasında her zaman en yüksek hıza ulaşmazlar. Bu spor, uzun adımlardan çok ani hızlanmalara dayalıdır.

    Kane'in hızı belki de en büyük zayıflığıdır (her ne kadar bazılarının iddia ettiği kadar yavaş olmasa da). Oysa Haaland'ın hızı bambaşka bir seviyededir.

    2025 yılında Şampiyonlar Ligi'nde saatte 22,9 mil ile en yüksek sprint hızını kaydetti (bu, hem Achraf Hakimi hem de Kylian Mbappé'den daha hızlıydı).

    Ve bir de şunu ekleyelim:


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • HaalandGetty Images

    Transfer: Erling Haaland

    Bu kadar iri birinin bu kadar göze çarpmaması zor. Ama Haaland çoğu zaman oldukça kaygısız görünüyor. Onun olağanüstü yanı, sanki akışına bırakmış gibi davranıp, gerçekten koşacağı anları seçmesidir. Ve savunmacıdan bir adım öne geçtiğinde, genellikle artık çok geç olmuştur.

    Belki de Kane’e haksızlık oluyor. Bu, ikisinin farklı işlevlere sahip olduğunun bir başka örneği. Kane her zaman topu istiyor. Haaland ise top olmadan da ölümcül. Üstelik, top sizde olmadığında nasıl hareket etmeniz gerektiğini ustaca göstermeden, her 13 dokunuşta bir gol ortalaması yakalayamazsınız.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Çok yönlü oyun: Harry Kane

    Roy Keane, Erling Haaland’ı “League Two seviyesinde bir oyuncu” olarak nitelendirdiğinde neredeyse kesin olarak onu kışkırtmaya çalışıyordu. Bu, Manchester City’nin sönük bir performans sergilediği maçın ardından Sky Sports’ta kaçınılmaz olarak ortaya çıkan tartışmalardan biriydi. Yorumcu ekibinin konuşacak bir konu bulması gerekiyordu ve Haaland o maçta pek varlık gösterememişti. Keane bu yorumu yaptı ve bu söz bir süre Haaland’ın peşini bırakmadı. Buradaki büyük ironi, Haaland’ın aslında ayaklarıyla oldukça iyi olması; sadece her an topa ihtiyaç duymaması.

    Kane ise, hiçbir zaman olamayan bir 10 numara. Belki de asla ulaşılamayacak taktiksel nirvana, Kane’i daha hareketli bir forvetin arkasında 10 numara olarak oynatmaktır. O zamana kadar Kane, sahada dolaşan bir 9 numara. İngiltere milli takımında çok geride kalması bazen sinir bozucu mu? Evet. Açılış maçında Hırvatistan’a karşı 3-2 öndeyken ceza sahasını savunması, olağanüstü olmasa da sinir bozucu muydu? Evet. Ama o, tüm bunları yapabilecek kadar iyi bir oyuncu.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaptan: Harry Kane

    Aslında bu oldukça basit. Kane, İngiltere milli takımında neredeyse 100 kez kaptanlık yaptı. Tottenham’da ise ikinci kaptandı (o dönemde kaptanlık bandını Hugo Lloris takıyordu). Wayne Rooney ve David Beckham’dan çok şey öğrendiğini defalarca dile getirdi. Geçen hafta, Oxfordshire’dan bir milletvekili ona şövalyelik unvanı verilmesi için bir önerge sundu.

    Kane, son zamanlarda sahada gösterişli takım toplantıları yapma trendini tamamen benimsedi, ancak takım da onun sözlerine performanslarıyla karşılık veriyor gibi görünüyor. Kendisinden istenen tüm röportajları yapıyor. İyi birine benziyor. Kaptanlar söz konusu olduğunda, oldukça örnek bir figür.

    Haaland spot ışıklarından tam olarak kaçınmıyor, ancak hiçbir zaman gerçek bir takım lideri olmadı. Pep Guardiola onu Man City’nin “liderlik grubu”ndan biri olarak göstermiş olsa da, Kane’deki o niteliğe hiçbir zaman sahip olamadı. Yine de henüz zaman var...

Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
İngiltere crest
İngiltere
ENG