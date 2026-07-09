Harry Kane ve Erling Haaland: Gerçekten dünyanın en iyi forveti kim?

Ancak bu hikayenin belki de en ilgi çekici yönü, forvetteki iki oyuncu arasındaki rekabettir. Erling Haaland ve Harry Kane’in dünyanın en iyi iki “9 numarası” olduğu konusunda pek tartışma payı yoktur (burada tartışma amacıyla Kylian Mbappé’yi “9 numara” olarak kabul etmiyoruz). Aslında şu günlerde aralarındaki fark oldukça büyük.

Ancak ikisi de aynı pozisyonda, birbirinden tamamen farklı tarzlarda oynuyor. Haaland topa çok az dokunuyor ama dokunduğu her seferinde kesinlikle ölümcül oluyor. O, ceza sahası içinde gerçek bir gol makinesi. Kane ise sahada serbestçe dolaşan bir oyuncu; usta bir pasör ve 10 numara olarak da rahatlıkla oynayabilir.

Kişilikleri de birbirinden çok farklı. Kane’de bir beyefendilik havası var. Haaland ise daha ham. Ondan on yıl daha genç. Muhtemelen biraz daha eğlenceli de. Peki hangisi daha iyi? Bu tür şeyleri karşılaştırmak zor. Ancak GOAL, kategoriler bazında ikisi arasında bir seçim yapmaya çalışacak...