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Harry Kane ve Declan Rice, Gana maçında oynayacak mı? Hırvatistan galibiyetinde yaşanan Dünya Kupası sakatlık endişelerinin ardından İngiltere’li ikiliyle ilgili son gelişmeler
İngiltere, iki oyuncunun da sahaya çıkabileceğine dair umut verdi
İngiltere taraftarları, Üç Aslanlar’ın 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan’a karşı aldığı etkileyici 4-2’lik galibiyete rağmen endişeli kaldı. Kane, Teksas’ta iki gol attı; ancak maçın bitiminden sonra dikkatler hızla hem kaptanın hem de Rice’ın fiziksel durumuna yöneldi.
Rice, 72. dakikada oyundan çıkarıldı ve Morgan Rogers'ın yerine girmeden önce fiziksel olarak zorlandığı izlenimi verdi. Öte yandan, Kane'in maçtan sonra sol bacağında kalın bir bandaj taktığı görüldü ve bu durum, olası bir sakatlık endişesini artırdı.
Ancak her iki oyuncunun da Gana maçında forma giymesine izin verildi. İngiltere'nin sağlık ekibi, Kane'in sorununun ciddi bir sorun değil, krampla ilgili olduğunu belirlerken, Rice'ın oyundan çıkarılmasının ise önlem amaçlı bir tedbir olduğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
Tuchel, Rice ile ilgili kararını açıklıyor
Tuchel, Rice’ın maç sırasında rahatsızlık hissettiğini bildirdiğini ve bu durumun, İngiltere’nin maçı zaten kontrolü altında tuttuğu bir ortamda teknik ekibin temkinli davranmasına neden olduğunu açıkladı. İngiltere teknik direktörü ayrıca, sorunun ciddiyeti konusunda taraftarları rahatlatmak için harekete geçti.
Maçın ardından Tuchel, “Declan belinin alt kısmını ve hamstringinin üst kısmını işaret etti ve biraz rahatsızlık hissettiğini söyledi” dedi. “Herhangi bir risk almak istemedim. Onu korumam gereken bir andı. Declan maçın sonunda bana durumunun iyi olduğunu söyledi. Endişelenecek büyük bir şey yok.”
Önemli rakamlar hâlâ erişilebilir durumda
Bu olumlu haber, İngiltere için büyük bir rahatlama oldu. Kane, Tuchel’in hücumunun odak noktası olmaya devam ediyor ve Gana karşısında üç puanı almaya çalışan Üç Aslanlar’ın hücumunu bir kez daha yönetmesi bekleniyor.
Rice de oyundan çıkana kadar aynı derecede etkiliydi. Arsenal'in orta saha oyuncusu, Kane'in ikinci golüne yol açan köşe vuruşunu yaptı ve İngiltere'nin orta sahasının kalbinde ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Her iki oyuncunun da kadroda kalması, takımın omurgasını koruyor ve İngiltere'nin turnuvaya yaptığı güçlü başlangıcı devam ettirmeyi hedeflerken Tuchel'in devamlılığı sağlamasına olanak tanıyor.
- Getty Images Sport
Dikkatler Gana hazırlık maçına yöneliyor
İngiltere, hazırlıklarının bir sonraki aşaması için Kansas City’ye geçti; Kane ve Rice’ın Salı günü Gana ile oynanacak maç öncesinde tam antrenmana katılmaları bekleniyor. Black Stars, Hırvatistan’dan farklı bir zorluk oluşturacak, ancak İngiltere bu maça ivme kazanmış ve artan bir özgüvenle giriyor. Kane ve Rice’ın katılımıyla Tuchel, bir galibiyet daha elde etmek ve İngiltere’nin L Grubu’ndaki konumunu güçlendirmek için sağlam bir temele sahip.