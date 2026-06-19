Harry Kane ve Declan Rice, Gana maçında oynayacak mı? Hırvatistan galibiyetinde yaşanan Dünya Kupası sakatlık endişelerinin ardından İngiltere’li ikiliyle ilgili son gelişmeler

İngiltere taraftarları, Üç Aslanlar’ın 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan’a karşı aldığı etkileyici 4-2’lik galibiyete rağmen endişeli kaldı. Kane, Teksas’ta iki gol attı; ancak maçın bitiminden sonra dikkatler hızla hem kaptanın hem de Rice’ın fiziksel durumuna yöneldi.

Rice, 72. dakikada oyundan çıkarıldı ve Morgan Rogers'ın yerine girmeden önce fiziksel olarak zorlandığı izlenimi verdi. Öte yandan, Kane'in maçtan sonra sol bacağında kalın bir bandaj taktığı görüldü ve bu durum, olası bir sakatlık endişesini artırdı.

Ancak her iki oyuncunun da Gana maçında forma giymesine izin verildi. İngiltere'nin sağlık ekibi, Kane'in sorununun ciddi bir sorun değil, krampla ilgili olduğunu belirlerken, Rice'ın oyundan çıkarılmasının ise önlem amaçlı bir tedbir olduğunu açıkladı.