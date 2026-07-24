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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Harry Kane ve Bayern Münih, İngiliz forvetin yeni sözleşmesi konusunda görüşmelere başlayacak

H. Kane
Bayern Münih
Bundesliga

Bayern Münih, mevcut sözleşmesinin son yılına giren İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane ile sözleşme uzatması konusunda resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki forvet, Almanya’daki verimli döneminin ardından Münih’te tamamen yerleşmiş durumda olduğundan, Alman şampiyonunun kendisiyle uzun vadeli bir anlaşma yapma niyetinin farkında.

  • Bayern, Kane’in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor

    BBC Sport'un haberine göre, Bavyera'nın dev kulübü Bayern, İngiltere milli takım kaptanı Kane'in sözleşmesinin uzatılması konusunda resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Forvet oyuncusunun Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek, ancak Kane, Bundesliga'nın son şampiyonu olan kulübün kendisini kadroda tutma niyetinden şimdiden haberdar. Ayrıntılı görüşmelerin önümüzdeki haftalarda ilerlemesi bekleniyor.

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  • Kane, Almanya'da mutlu

    Barcelona gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in de sürekli ilgisini çekmesine rağmen, Kane’in Almanya’da kendini evinde hissettiği ve ayrılma planı olmadığı bildiriliyor.

    Kısa süre önce Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla altı gol atan forvet, 2023 yılında Tottenham'dan transfer olduğundan bu yana 147 maçta 146 gol atarak etkileyici bir rekora imza attı. Onun olağanüstü golcü performansı, kulübün bu süre zarfında iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal zaferi kazanmasına katkıda bulundu.

  • Shearer’ın rekoruna ulaşmak zor

    Kane'in Bayern'deki sözleşmesini uzatmaya öncelik verme kararı, Tottenham'a geri dönme ya da Manchester United'a transfer olma ihtimaline dair spekülasyonları fiilen sona erdirdi. Almanya'daki bu yeni taahhüdü, forvetin Premier Lig'in tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Alan Shearer'ın 260 gol rekorunu aşma şansını pratikte ortadan kaldırdı. Artık tüm dikkatini, Alman deviyle sürdürdüğü başarılı serüvenini uzatmaya vermiş durumda.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Bavyeralılar kupa zaferine odaklandı

    Bayern, maç takviminin yoğunlaşmasından önce Kane ile sözleşme görüşmelerini sonuçlandırmaya odaklanacak. Kane’i hücumun merkezinde tutmak, Bayern’in ligdeki hakimiyetini sürdürme ve Şampiyonlar Ligi’nde rekabet etme hedefleri açısından hayati önem taşıyor. Kulüp yönetimi, bu golcünün geleceğini güvence altına almanın yeni sezon öncesinde istikrar sağlayacağını umuyor.

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