Harry Kane ve Bayern Münih, İngiliz forvetin yeni sözleşmesi konusunda görüşmelere başlayacak

Barcelona gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in de sürekli ilgisini çekmesine rağmen, Kane’in Almanya’da kendini evinde hissettiği ve ayrılma planı olmadığı bildiriliyor.

Kısa süre önce Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla altı gol atan forvet, 2023 yılında Tottenham'dan transfer olduğundan bu yana 147 maçta 146 gol atarak etkileyici bir rekora imza attı. Onun olağanüstü golcü performansı, kulübün bu süre zarfında iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFB-Pokal zaferi kazanmasına katkıda bulundu.