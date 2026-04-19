AFP
Harry Kane, üst üste ikinci Bundesliga şampiyonluğunun ardından Bayern Münih'in "zihniyetini" övdü
Şampiyonlar, Allianz Arena'da şampiyonluğu garantiledi
Bayern, Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederek 2025-26 sezonunun Almanya şampiyonu unvanını resmen kazandı. Konuk takım adına Chris Führich skoru açsa da, ev sahibi takım Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson ve Alphonso Davies'in altı dakikalık yıkıcı bir bölümde attığı üç golle cevap verdi. İlk yarıda Jamal Musiala'nın yerine oyuna giren Harry Kane, 52. dakikada dördüncü golü attı, ardından Chema Andrés maçın sonlarında teselli golünü kaydetti. Bu galibiyetle Bayern, 79 puana ulaştı ve son dört maç kala ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 15 puan önünde yer alarak inanılmaz bir şampiyonluk savunmasını pekiştirdi.
Elit zihniyet, Bayern'i ileriye taşıyor
Kupayı kazandıktan sonra konuşan Kane, bu yıl takımın psikolojik gücünün belirleyici faktör olduğunu hemen vurguladı. Forvet, DAZN'e şunları söyledi: "Bizim için harika bir sezon oldu. Ligi bu şekilde ve attığımız gollerle bitirmek, tamamen oyuncularımızın zihniyetinin bir göstergesi. İlk maçtan son maça kadar mücadeleye devam edeceğiz. Elbette diğer turnuvalarda da oynayacağımız çok maç var. Tüm o sıkı çalışma, birlikte geçirdiğimiz tüm günler, tekrar şampiyon olmak için buna değdi."
Kane için rekor rakamlar
İngiliz golcü, bu sezon Bayern formasıyla yine olağanüstü bir performans sergiledi; Stuttgart maçında attığı golle ligde sadece 27 maçta toplam 32 gole ulaştı. Kane, bu sezon tüm turnuvalarda 43 maçta 51 gol atarak akıllara durgunluk veren bir istatistik yakaladı. Stuttgart maçında 45 dakikalık süre içinde %95 pas isabet oranı da dahil olmak üzere sergilediği bireysel performans, genel etkisini en iyi şekilde yansıtıyordu. 2023'te Almanya'ya geldiğinden bu yana, 139 maçta 136 gol ve 32 asistlik inanılmaz bir rekoru var. Kane'in ölümcül istikrarı, Bayern'in 109 gol attığı ve +80 gibi şaşırtıcı bir gol farkı yakaladığı dominant bir lig kampanyasına güç verdi.
Üçlü zaferin ve daha fazla şöhretin peşinde
Bayern, tarihi bir üçlü kupayı kovalarken kutlama yapacak pek vakti yok. Çarşamba günü Bayer Leverkusen ile oynayacakları hayati DFB-Pokal yarı final maçı için deplasmana çıkacaklar; ardından da Mainz karşısında lig maçlarına geri dönecekler. Ufukta ise, son şampiyon Paris Saint-Germain ile oynayacakları iki maçlık devasa Şampiyonlar Ligi yarı finali bekliyor.