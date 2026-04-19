Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Harry Kane, üst üste ikinci Bundesliga şampiyonluğunun ardından Bayern Münih'in "zihniyetini" övdü

H. Kane
Bayern Münih
Bayern Münih - VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga

Bayern Münih, Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederek üst üste ikinci Bundesliga şampiyonluğunu garantiledikten sonra, Harry Kane takımın sarsılmaz zihniyetini övdü. Sezonun bitimine dört maç kala Allianz Arena'da şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen İngiliz forvet, bu sezon şampiyonları sürükleyen üstün psikolojik gücü vurguladı.

  • Şampiyonlar, Allianz Arena'da şampiyonluğu garantiledi

    Bayern, Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederek 2025-26 sezonunun Almanya şampiyonu unvanını resmen kazandı. Konuk takım adına Chris Führich skoru açsa da, ev sahibi takım Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson ve Alphonso Davies'in altı dakikalık yıkıcı bir bölümde attığı üç golle cevap verdi. İlk yarıda Jamal Musiala'nın yerine oyuna giren Harry Kane, 52. dakikada dördüncü golü attı, ardından Chema Andrés maçın sonlarında teselli golünü kaydetti. Bu galibiyetle Bayern, 79 puana ulaştı ve son dört maç kala ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 15 puan önünde yer alarak inanılmaz bir şampiyonluk savunmasını pekiştirdi.

  • Harry Kane Bayern MonacoGetty Images

    Elit zihniyet, Bayern'i ileriye taşıyor

    Kupayı kazandıktan sonra konuşan Kane, bu yıl takımın psikolojik gücünün belirleyici faktör olduğunu hemen vurguladı. Forvet, DAZN'e şunları söyledi: "Bizim için harika bir sezon oldu. Ligi bu şekilde ve attığımız gollerle bitirmek, tamamen oyuncularımızın zihniyetinin bir göstergesi. İlk maçtan son maça kadar mücadeleye devam edeceğiz. Elbette diğer turnuvalarda da oynayacağımız çok maç var. Tüm o sıkı çalışma, birlikte geçirdiğimiz tüm günler, tekrar şampiyon olmak için buna değdi."

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Kane için rekor rakamlar

    İngiliz golcü, bu sezon Bayern formasıyla yine olağanüstü bir performans sergiledi; Stuttgart maçında attığı golle ligde sadece 27 maçta toplam 32 gole ulaştı. Kane, bu sezon tüm turnuvalarda 43 maçta 51 gol atarak akıllara durgunluk veren bir istatistik yakaladı. Stuttgart maçında 45 dakikalık süre içinde %95 pas isabet oranı da dahil olmak üzere sergilediği bireysel performans, genel etkisini en iyi şekilde yansıtıyordu. 2023'te Almanya'ya geldiğinden bu yana, 139 maçta 136 gol ve 32 asistlik inanılmaz bir rekoru var. Kane'in ölümcül istikrarı, Bayern'in 109 gol attığı ve +80 gibi şaşırtıcı bir gol farkı yakaladığı dominant bir lig kampanyasına güç verdi.

    Üçlü zaferin ve daha fazla şöhretin peşinde

    Bayern, tarihi bir üçlü kupayı kovalarken kutlama yapacak pek vakti yok. Çarşamba günü Bayer Leverkusen ile oynayacakları hayati DFB-Pokal yarı final maçı için deplasmana çıkacaklar; ardından da Mainz karşısında lig maçlarına geri dönecekler. Ufukta ise, son şampiyon Paris Saint-Germain ile oynayacakları iki maçlık devasa Şampiyonlar Ligi yarı finali bekliyor.

DFB Kupası
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
DFB Kupası
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Freiburg crest
Freiburg
SCF