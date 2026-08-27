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Harry Kane, UEFA 2026-27 lig aşaması kura torbalarını doğrularken Şampiyonlar Ligi favorisi olarak PSG'yi gösterdi
PSG’yi ana rakip olarak konumlandırmak
Kane, 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu öncesinde Avrupa kulüp futbolunun en çok arzulanan kupasını kaldırmak için PSG'yi açık ara favori ilan ederek tartışmayı alevlendirdi. Kane, üst üste kazanan takım olmaları nedeniyle bu sezon da şampiyonluk için doğal tercihin onlar olduğuna inanıyor.
İngiltere kaptanı, kupanın adayları sorulduğunda hiyerarşiye dair değerlendirmesinde netti. Kane, "Bence PSG ilk favori, çünkü bunu üst üste iki yıl kazandılar. Sonra tabii Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barcelona gibi diğerleri var... Bütün büyük takımlar orada olacak" dedi ve Marca'ya konuştu.
- Getty
Geçmişteki kıtasal hayal kırıklıklarına dönüp bakarken
Lig aşaması kurası yaklaşırken, seribaşı torbalarının netleşmesiyle rekabet tablosu da resmiyet kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen 36 takım, yaklaşan tören öncesinde dört torbaya ayrıldı. Bayern, 1. torbada Madrid, Manchester City ve Liverpool gibi devlerin yanında yer aldı ve yenilenen kıtasal turnuvaya yüksek tempolu bir başlangıcın sinyalini verdi.
Bayern'in organizasyonun bir önceki sezonundaki performansını değerlendiren Kane, yarı finalde elenmelerine rağmen iyimserliğini korudu. Kane, "Bence Avrupa'da gerçekten çok iyi bir kampanya geçirdik. PSG gibi harika bir takıma çok küçük bir farkla kaybettik, bu yüzden bazen bunları kabul edip yolunuza devam etmeniz gerekir. Buraya geldiğim ilk günden beri biliyorum ki diğer oyuncular ve teknik ekip de aynı zihniyetle yeniden çalışmaya koyuldu" dedi.
Yeni sezon, Kane için aynı hedef
Geçen sezonu geride bırakan Kane, artık tamamen Bavyera'da kupa kazanmaya odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi, onun kalibresindeki bir oyuncu için en büyük hedef olmayı sürdürüyor ve Bayern kadrosundaki açlığın son dönemdeki kıl payı kaçan başarıların ardından azalmadığında ısrar ediyor. Kulüp, Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmeyi ve kupayı 2020'den bu yana ilk kez yeniden Allianz Arena'ya getirmeyi çaresizce istiyor.
Golcü oyuncu, yeni bir kıta hücumuna hazırlanırken geçen yılın sonuçlarının artık önem taşımadığını vurguladı. Kane şöyle dedi: "Geçen sezon artık geride kaldı ve bu sezonda ne olacağını göreceğiz. Şimdi mesele ileriye bakmak, bu sezon için savaşmak ve elbette Şampiyonlar Ligi büyük hedeflerimizden biri. Çok çalışmaya hazırız ve bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini göreceğiz; bu turnuvadaki her maçın kendine özgü ve zorlu bir sınav olduğunu biliyoruz."
- AFP
Yenilenen format daha uzun bir yol oluşturuyor
Eleme turlarından önce sekiz maçlık lig aşamasında yol almak zorunda olan takımlar nedeniyle Kane, sıkışık bir takvime hazırlanırken bunun fazlasıyla farkında. Bayern'in, turnuvanın sonraki aşamaları için üst sıralardan seri başı olmayı garantilemek adına birkaç ay boyunca istikrarını koruması gerekecek.
Kane sözlerini şöyle tamamladı: "Daha yeni başlıyoruz. Dağın eteklerindeyiz ve tırmanılacak daha çok uzun bir yol var, önümüzde çok sayıda maç var, lig aşamasında sekiz maç ve elbette ardından tüm eleme aşaması geliyor."
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