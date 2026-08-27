Kane, 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu öncesinde Avrupa kulüp futbolunun en çok arzulanan kupasını kaldırmak için PSG'yi açık ara favori ilan ederek tartışmayı alevlendirdi. Kane, üst üste kazanan takım olmaları nedeniyle bu sezon da şampiyonluk için doğal tercihin onlar olduğuna inanıyor.

İngiltere kaptanı, kupanın adayları sorulduğunda hiyerarşiye dair değerlendirmesinde netti. Kane, "Bence PSG ilk favori, çünkü bunu üst üste iki yıl kazandılar. Sonra tabii Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barcelona gibi diğerleri var... Bütün büyük takımlar orada olacak" dedi ve Marca'ya konuştu.