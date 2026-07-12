Getty Images Sport
Çeviri:
Harry Kane, Thomas Tuchel’i savundu ve İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’nda en iyi seviyesinin yalnızca “bazı anlarda” görüldüğünü kabul etti
Kane, Tuchel’in mükemmelliği arayışını destekliyor
Kane, Tuchel’in Norveç maçındaki takım performansına yönelik sert eleştirilerinin, antrenman sahasındaki mükemmelliğin maç günlerine de yansımasını sağlama arzusundan kaynaklandığını vurguladı. Üç Aslanlar, Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde 2-1’lik galibiyeti elde etse de, Tuchel sergilenen performanstan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirerek takımı “şanslı” olarak nitelendirdi ve hız eksikliği ile teknik açıdan sakinlik eksikliğine işaret etti.
Kane, teknik direktörün Arjantin ile oynanacak yarı final maçı öncesinde yüksek standartları korumaya çalıştığına inanıyor. Teknik direktörün yaklaşımına ilişkin konuşan Kane, şunları söyledi: "Antrenmanlarımızı izlediğinde, aramızdaki uyumu ve neler yapabileceğimizi gördüğünde, özellikle de elimizdeki oyuncularla, hücum şeklimizle, bire bir durumlarımızla ve becerilerimizle… o sadece bizim o halimizi görmek istiyor. Bunun o kadar da basit olmadığını herkesten iyi biliyor; iyi rakiplere ve iyi takımlara karşı oynuyoruz. O, bu potansiyeli içimizden çıkarmaya çalışıyor ve biz de ulaşabileceğimiz bir üst seviye olduğunu biliyoruz."
- Getty Images Sport
Üç Aslan, en yüksek vites arıyor
İngiltere, tarihindeki dördüncü kez yarı finale yükselmiş olsa da – 1966’da şampiyon olmuş, 1990 ve 2018’de ise dördüncü sırada yer almıştı – takım içinde, henüz 90 dakika boyunca eksiksiz bir performans sergileyemedikleri yönünde giderek artan bir fikir birliği var. Kane, takımın Kuzey Amerika'daki mücadelesi boyunca tam kontrolü ele almakta zorlandığını kabul ederek, yıldızlarla dolu kadrodan en iyisinin henüz gelmediğini ima etti.
Bayern Münih'in forveti şöyle konuştu: "Henüz o [en iyi seviyeyi] görmedik. Ara sıra ipuçları verdik. Norveç maçında da ara ara gördük. İstediğimiz ve sahip olabileceğimizi düşündüğümüz tam kontrolü henüz sağlayamadık. Ancak turnuvanın bu aşamasında dünyanın en iyi takımlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Yarı finalde de dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız."
Bellingham, tepkisiyle gerginlik yaratıyor
Tuchel’in performansa yönelik sert eleştirisi, Bellingham’ın hoşuna gitmedi; Bellingham, “Evet, neyse, her neyse” diyerek bu eleştiriyi geçiştirdi ve daha sonra, “Belki de o, Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor” diye ekledi. Real Madrid yıldızı, Miami’deki zorlu koşulları önemli bir faktör olarak gösterdi.
Kane ise olası bir gerginliği hemen önemsiz göstererek, bunun yerine takımın direncine ve Bellingham’ın hayati katkısına odaklandı. Hem Kane hem de Bellingham, turnuvanın gol krallığı yarışında şu anda altı golle, sadece Lionel Messi ve Kylian Mbappé (sekiz gol) ile Erling Haaland’ın (yedi gol) gerisinde yer alıyor. Performansla ilgili konuşan Kane şunları söyledi: “En sevindirici şey, yarı finalde olmamız ve hâlâ daha da gelişebileceğimizi hissetmemiz. Bunun çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Birçok iyi şey sergiliyoruz – oyuncularımızın Norveç karşısında takım olarak savunma yapma şekli, hücum etme şeklimiz… Hâlâ gerçekten iyi anlar yaşadık. Ve Jude, attığı birkaç golle bizim için öne çıktı.”
- Getty Images Sport
Dikkatler Arjantin’in yarı final maçına yöneliyor
Tuchel’in somut eleştirileri, İngiltere’nin yüksek pres karşısında başarısız kalması ve son üçte bir sahada yeterince derinlemesine girememesi üzerine odaklandı. Alman teknik direktör, oyuncularının top varken “fazla kafa yorduklarını” ve bunun da fırsatların kaçmasına yol açtığını belirtti. Atlanta’da Arjantin ile oynanacak devasa yarı final maçı yaklaşırken, bu taktiksel sorunlara bir çözüm bulma baskısı artıyor.
Geleceğe bakıldığında Kane, İngiltere'nin bir kez daha finale yükselme şansı konusunda iyimserliğini korudu. Kaptan, "Bu, milli takımımız için yarı finallere ve finallere ulaştığımız son derece başarılı bir dönem oldu ve biz de son adımı atmak istiyoruz. Şu anda eksik olan parça bu. Altı haftadır birlikteyiz ve bu formayı giymek için her türlü arzuyu gösterdik. Son bir hafta kadar için şimdi daha da büyük bir çaba göstermemiz gerekecek," diye konuştu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun