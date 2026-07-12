Harry Kane, Thomas Tuchel’i savundu ve İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’nda en iyi seviyesinin yalnızca “bazı anlarda” görüldüğünü kabul etti

Kane, Tuchel’in Norveç maçındaki takım performansına yönelik sert eleştirilerinin, antrenman sahasındaki mükemmelliğin maç günlerine de yansımasını sağlama arzusundan kaynaklandığını vurguladı. Üç Aslanlar, Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde 2-1’lik galibiyeti elde etse de, Tuchel sergilenen performanstan duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirerek takımı “şanslı” olarak nitelendirdi ve hız eksikliği ile teknik açıdan sakinlik eksikliğine işaret etti.

Kane, teknik direktörün Arjantin ile oynanacak yarı final maçı öncesinde yüksek standartları korumaya çalıştığına inanıyor. Teknik direktörün yaklaşımına ilişkin konuşan Kane, şunları söyledi: "Antrenmanlarımızı izlediğinde, aramızdaki uyumu ve neler yapabileceğimizi gördüğünde, özellikle de elimizdeki oyuncularla, hücum şeklimizle, bire bir durumlarımızla ve becerilerimizle… o sadece bizim o halimizi görmek istiyor. Bunun o kadar da basit olmadığını herkesten iyi biliyor; iyi rakiplere ve iyi takımlara karşı oynuyoruz. O, bu potansiyeli içimizden çıkarmaya çalışıyor ve biz de ulaşabileceğimiz bir üst seviye olduğunu biliyoruz."