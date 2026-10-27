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Harry Kane Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
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Harry Kane soğukkanlılıkla Mbappé ve Yamal'ı devirdi: Beklentileri nasıl boşa çıkarıp Altın Top'u kaptı?

FEATURES
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
Bundesliga
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
Le Havre - Paris Saint-Germain
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İngiliz, 25 yıllık Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası özlemine son veriyor!

Futbol dünyasında goller her zaman zafer kapılarını açmaya yetmez ve dünyanın en iyisi tahtına çıkmak için kupalar da tek başına garanti vermez. Ancak Harry Kane kendi hikâyesini yazmaya karar verdi; yıllarca peşini bırakmayan beklenti hesaplarını geride bıraktı ve zirveye ulaşma kabiliyetinden bazılarının şüphe duyduğu bir forvetten, oyunun en üst düzey bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u taşıyan bir yıldıza dönüştü.

Çeyrek asırlık bir bekleyişin ardından İngilizler, 2001'de Michael Owen'ın kazanmasından bu yana ülkelerinin oyuncularına uzak kalan ödülle taçlanma anılarını yeniden yaşadı. İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in forveti, Londra'da düzenlenen bir törende dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanarak dünya futbolunun önde gelen yıldızlarıyla yaşanan çetin bir rekabetin ortasında bu başarıyı elde eden beşinci İngiliz oldu.

Ancak Kane'in taçlandırılması yalnızca olağanüstü bir gol sezonunun ödülü değildi; farklı bir hikâye de barındırıyordu. Zira bu ödül, en önemli büyük kupalardan bazılarını kazanmayı başaramamasına rağmen geldi; üstelik beklentilerin aralarında Fransız Kylian Mbappé ve İspanyol Lamine Yamal'ın da bulunduğu başka isimlere yöneldiği bir dönemde.

Peki Kane denklemi tersine çevirmeyi nasıl başardı? Rakamlarını terazinin kefesini kendi lehine çevirmeye yeterli kılan neydi? Ve bu taçlanma İngiliz forvet için yeni bir dönemin başlangıcını mı temsil ediyor, yoksa Ballon d'Or'u elde tutmak kariyerinin en zorlu sınavı mı olacak?

  • Michael OwenGetty Images Sport

    25 yıllık bekleyiş: Kane, Ballon d'Or'u İngiltere'ye geri getiriyor

    Harry Kane, İngiliz futbol tarihine en görkemli şekilde adını yazdırarak, 2001 yılında Michael Owen'ın ödüle uzanmasından bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oyuncu oldu. Böylece 25 yıl süren bekleyişi sona erdirdi ve İngiltere'nin adını yuvarlak topun dünyasındaki en önemli bireysel yarışmalardan birinin ön planına yeniden taşıdı.

    Bayern Münih'in golcüsü, ödüle uzanan beşinci İngiliz oyuncu oldu. Kendisinden önce 1956 yılında Stanley Matthews, 1966 yılında Bobby Charlton, 1978 ve 1979 yıllarında Kevin Keegan bu ödülü kazanmıştı. Kane ise onlara, gollerin, istikrarın ve birden fazla kulvarda olağanüstü performanslar sergileme yeteneğinin şekillendirdiği farklı bir hikâyeyle katıldı.

    Birleşik Krallık'tan ödülü kazananlar listesinde ayrıca 1964 yılında ödüle uzanan İskoç Denis Law ve 1968 yılında ödülü kazanan Kuzey İrlanda yıldızı George Best de yer alıyor. Böylece ödülün tarihinde iz bırakan İngiliz isimler listesi genişlemiş oldu.

    Real Madrid'in golcüsü Fransız Kylian Mbappé ikinci sırada yer alırken, Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal, dikkat çekici yeteneği ve Katalan ekibindeki büyük etkisi sayesinde en önde gelen adaylar arasında yarışa girerek üçüncü sırayı aldı.



    Kane, bu mertebeye ulaşmanın verdiği şaşkınlığı gizlemedi ve "DAZN" platformuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Birçok kişi buraya geleceğimi beklemiyordu, belki ben bile bu seviyeye ulaşacağımı beklemiyordum."

    Şöyle devam etti: "Özellikle kariyerimin başında birçok iniş çıkış yaşadım. Bugün bazı oyuncularda olduğu gibi, insanların büyük bir yıldız adayı olarak gördüğü o oyuncu hiçbir zaman olmadım."

    İngiliz golcü şöyle sürdürdü: "Sabırlı olmam ve çok çalışmam gerekiyordu; çoğu zaman kendimle bir mücadeleye girmem gerekiyordu ve bunu, öz güven ve azimle aşmam şarttı."

    Bu yolculuğun, en yüksek seviyelere ulaştıktan sonra bile alçakgönüllülüğünü ve gerçekçiliğini korumasına yardımcı olduğunu açıklayan Kane, gelişme ve kendini iyileştirme yönündeki sürekli isteğin, onu başarıya götüren en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

    Başarısının kutlanması taraftarlar ve medyayla sınırlı kalmadı; İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kaptanının ödüle uzanmasından duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, ödülü kazanmasını "büyük bir onur" olarak niteledi.

    Prens William de Tottenham Hotspur'un eski golcüsünü överek onu "harika bir kaptan ve olağanüstü bir oyuncu" olarak nitelendirdi. Bu, Kane'in İngiliz futbolu içinde ve dışında ulaştığı mertebenin bir teyidi niteliğindeydi.


  • Harry Kane GFX GOAL ONLYGoal AR

    Rakamlarla olağanüstü bir sezon: Bayern Münih ile 61 gol

    Harry Kane'in Ballon d'Or ödülünü kazanması izlenimlerin ya da popülaritenin ürünü değildi; bu başarı temelde onu geçen sezon rakiplerinin önüne geçiren ve profesyonel kariyerinin en iyi bireysel sezonlarından birini ortaya koymasını sağlayan olağanüstü gol rakamlarına dayanıyordu.

    İngiliz forvet, geçen sezon Bayern Münih forması altında 51 maçta 61 gol kaydetti; bu, Alman kulübünün tek sezonda elde ettiği bir rekor olmakla birlikte, sezon bilançosunda yer alan rakamlara göre Avrupa'nın beş büyük liginde başka herhangi bir oyuncunun toplamını 19 gol farkla geride bıraktı.

    Bu başarının büyüklüğünü kavramak için, Kane'in 11 yıl önce Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid ile tek sezonda 61 gol kaydederek ulaştığı aynı rakama eriştiğini belirtmek yeterli. Böylece İngiliz forvet, kendisini oyun tarihinin en önde gelen golcülerinden biriyle doğrudan bir karşılaştırmaya soktu.

    Alman Ligi düzeyinde ise Kane, 36 gol atarak gol krallığı listesinin zirvesine yerleşti ve en yakın rakibini 17 gol farkla geride bıraktı; bu bilanço, onun diğer forvetlere olan üstünlüğünü ve fırsatları düzenli bir biçimde gole çevirme yeteneğini yansıtıyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 gol kaydederek, takım final maçına ulaşamamış ve kıta kupasını kaldıramamış olsa da, Bayern Münih'in yarı final yolculuğunda kilit bir rol üstlendi.

    Almanya Kupası'nda ise Kane, sezon bilançosunda yer alan verilere göre, Bayern Münih'in Stuttgart'ı 3-0 yendiği final maçındaki üç gol de dahil olmak üzere 10 gol attı; ayrıca Almanya Süper Kupası'nda bir gol daha ekledi.

    Böylece Kane yalnızca tek bir müsabakada gol atmakla yetinmedi, katıldığı çeşitli turnuvalarda da kendini kabul ettirdi ve onu Bavyera ekibinin sistemindeki en öne çıkan unsur haline getiren hücum performansları ortaya koydu. Bunu "BBC Sport" aktardı.

    Rakamları, forması yıllar içinde Gerd Müller ve Karl-Heinz Rummenigge gibi efsanevi forvetlerden, kulübün gol siciline kendi payına olağanüstü bir imza bırakan Polonyalı Robert Lewandowski'ye kadar uzanan golcüler tarafından giyilmiş olan Bayern Münih'in tarihi göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor.

    Buna rağmen Kane, kulübün geçmiş rakamlarını tek sezonda geçmeyi başardı; böylece 1981'de Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or kazanan ilk Bayern Münih oyuncusu oldu ve ödülü uzun bir aradan sonra Bavyera devinin kasalarına geri getirdi.


  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    73 gol tek sezonda: Kane'i efsaneler arasına yerleştiren başarı

    Kane'in rakamları Bayern Münih ile sunduklarıyla sınırlı kalmadı; İngiltere Milli Takımı ile attığı golleri de hanesine ekleyince sezonluk toplam golleri 73'e yükseldi, buna kulüp ve milli takımla oynadığı 65 maçta kaydettiği sekiz asisti de eklemek gerekiyor.

    Kane aynı dönemde İngiltere ile altısı Dünya Kupası'nda olmak üzere 12 gol kaydetti ve parlak performansının yalnızca Alman kulübünün ortamına bağlı olmadığını, uluslararası karşılaşmalarına da taşındığını kanıtladı.

    Bu toplam, İngiliz forveti futbol tarihinin en büyük golcülerinden oluşan seçkin bir listeye yerleştiriyor; zira büyük Avrupa liglerinde tek sezonda bundan daha fazla gol atmayı yalnızca 2011-2012 sezonunda Barcelona ve Arjantin Milli Takımı ile 82 gol kaydeden Lionel Messi başardı.

    Ayrıca Gerd Müller 1972-1973 sezonunda 72 gol kaydetti; Cristiano Ronaldo ise 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında 66 gole ulaştı, Brezilyalı Ronaldo da 1996-1997 sezonunda aynı rakamı yakaladı.

    Listede ayrıca 2022-2023 sezonunda 64 gol atan Norveçli Erling Haaland ve 2015-2016 sezonunda aynı sayıya ulaşan Uruguaylı Luis Suárez de yer aldı.

    Bu kıyaslama, Kane'in yalnızca iyi bir sezon geçirmediğini, aynı zamanda modern futbolun çehresini değiştiren isimlerle anılan tarihi rakamlara yaklaştığını ortaya koyuyor; bu da onun Ballon d'Or yarışındaki bireysel dosyasına büyük bir güç kattı.

    İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Alan Shearer, Kane'in performansını övdü ve ödülü hak ettiğini "BBC Sport" ağına dile getirerek şunları söyledi: "Ballon d'Or ödülünün kazananı Harry Kane olmalı."

    Shearer sözlerine şöyle devam etti: "Son on iki ila on sekiz ay boyunca rakamları, ister Bayern Münih ile olsun ister İngiltere Milli Takımı ile olsun, son derece çarpıcıydı. İşte bu yüzden ödülü kazanmayı hak ediyor."

    İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Danny Murphy ise Kane'in gol performansını dinmek bilmez olarak nitelendirdi; forvetin kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiğini ve ödülü kazanmasının sunduklarına karşılık hak edilmiş bir mükafat olduğunu belirtti.

    Murphy, Kane'in katıldığı günden bu yana Bayern Münih'e mükemmel şekilde uyum sağladığına değindi ve son on iki ayda dünyanın en iyi gerçek forveti olduğunu vurguladı.


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  • Harry KaneGetty Images

    Şampiyonlar Ligi ya da Dünya Kupası olmadan: Kane neden kazandı?

    Harry Kane'in zirveye çıkışındaki belki de en dikkat çekici yön, genellikle ödülü kazanan ismin belirlenmesinde etkili olan en büyük kupalardan birini kazanmadan Ballon d'Or'u elde etmeyi başarmasıydı.

    Bazı büyük bireysel zaferlerin Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ya da kıtasal şampiyonluklarla ilişkilendirildiği bir dönemde, Kane zirveye Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması ve yarı finalde elenmesinin ardından ulaştı.

    Alman ekibi geçen sezon yurt içinde çifte kupayı kazanmayı başarmış olsa da, bu kupalar Ballon d'Or yarışındaki etki bakımından Şampiyonlar Ligi'nin boyutunda değildi; bu da İngiliz golcünün bireysel rakamlarını terazinin kefesini ağır bastıran belirleyici bir unsur haline getirdi.

    Bu sonuç, oylamanın yalnızca bir oyuncunun kazandığı kupa sayısına dayanmadığını, aynı zamanda bireysel performans düzeyini, sonuçlara etkisini, sezon boyunca süreklilik göstermesini ve çeşitli müsabakalarda olağanüstü rakamlar ortaya koyma kabiliyetini de hesaba kattığını açıkça gösteriyor.

    Tarihsel olarak Ballon d'Or, 1956'daki kuruluşundan 1995'e kadar yalnızca Avrupalı oyunculara açıktı; bu tarihte yarışmanın kapısı farklı milletlerden oyunculara açıldı ve bu, aday havuzunu genişleten ve yarışın doğasını değiştiren bir dönüşüm oldu.

    O tarihten bu yana, Dünya Kupası'nın düzenlendiği yıllarda dört kez ödül, turnuvayı kazanan bir oyuncuya gitti; Messi'nin 2023'teki ödülü ise 2022 kışında düzenlenen Katar Dünya Kupası'yla bağlantılı bir istisnaydı.

    Bununla birlikte, Dünya Kupası şampiyonunun kazanması her dönemde kaçınılmaz bir durum değildi; nitekim Messi, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric, Dünya Kupası'nı kazanmadıkları yıllarda da ödülü almışlardı.

    Rapordaki verilere göre, bu son yirmi yılda ödülün Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Uluslar Şampiyonası ya da Copa America kazanmamış bir oyuncuya gittiği yalnızca beşinci kez oluyor ve Kane, Messi'nin üç şampiyonluğunun da ilişkilendirildiği bu listeye katılmış oluyor.

    Lamine Yamal, aktarılan verilere göre İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasından yararlanarak ve Barcelona'daki parlak performansıyla birlikte öne çıkan adaylar arasındaydı, ancak ödül sonunda, görmezden gelinmesi zor güçlü bir bireysel dosya ortaya koyan Kane'de karar kıldı.

    Geçtiğimiz yıl, Ousmane Dembélé'nin Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, Ballon d'Or'u elde etmesine katkı sağlamıştı; bu da büyük kupaların oylama sürecinde bırakabileceği etkinin boyutunu gösteriyor.

    Ancak Kane'in durumu farklıydı; kendisini Bayern Münih tarihinde eşi benzeri görülmemiş gol rakamlarıyla ve onu oyun tarihinin tanıdığı en iyi golcüler arasına yerleştiren bir genel bilançoyla kabul ettirdi; böylece Avrupa kupasının yokluğunun olağanüstü bir sezonun değerini zorunlu olarak ortadan kaldırmadığını teyit etti.


  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Wembley'de kutlama: Altın Top'u elinde tutabilecek mi?

    Kane'in bu zaferi, ülkesinde geniş çaplı bir coşkuyla karşılanmadan geçmedi; Pazartesi akşamı Wembley Stadı'nın kemerleri altın renkle aydınlatıldı. Bu sembolik görüntü, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanının elde ettiği başarının değerini yansıtıyordu.

    Bu kutlama özel bir anlam taşıyor, çünkü Altın Top, kulüp ve milli takım düzeyinde seçkin performanslar sergileyen bir nesil yıldızın geçmesine rağmen, Owen'ın bu yüzyılın başındaki zaferinden bu yana İngiliz oyunculardan uzak kalmıştı.

    Kane açısından ise bu ödülü kazanmak, her zaman kolay olmayan bir kariyerin taçlandırılması anlamına geliyor; nitekim kendisi, kariyerinin başlarında karşılaştığı zorluklardan ve erken dönemde zirveye ulaşmaya aday en önemli yeteneklerden biri olarak görülmediğinden bizzat bahsetmişti.

    Bu yüzden ödül, yalnızca gol atılan bir sezonun takdir edilmesinden çok daha fazlası gibi görünüyor; aynı zamanda gelişim, çalışma ve sabırla dolu uzun bir yolun, Kane'i dünyanın en önemli forvetlerinden biri haline getiren bir mertebeye ulaşmasının bir ödüllendirilmesi.

    Kane bu zaferini daha kutlamaya fırsat bulamamışken, Bayern Münih ile yeni sezonda sergilediği güçlü başlangıcın ışığında, ödülü üst üste iki yıl kazanma ihtimali şimdiden konuşulmaya başlandı bile.

    İngiliz forvet, Alman takımıyla çıktığı ilk 12 maçta 10 gol kaydetti; ayrıca UEFA Uluslar Ligi kapsamında ülkesinin milli takımıyla oynadığı dört maçta altı gol attı. Böylece rapordaki rakamlara göre toplam sayısı 16 maçta 16 gole yükseldi.

    Bireysel parlak performansının yanı sıra Bayern Münih de sezona güçlü bir başlangıç yaptı; Bundesliga veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir mağlubiyet almadı. Bu durum, Kane'e kupalar ve rekorlar için rekabete devam etmek adına ek bir fırsat sunuyor.

    Eğer takım üçlemeyi gerçekleştirmeyi başarır ve Kane maç başına bir gole yakın bir oranla gol atmayı sürdürürse, özellikle bu sezonda Dünya Kupası, Avrupa Uluslar Kupası veya Copa America gibi büyük turnuvalar bulunmadığından, elde edilen verilere göre, bir sonraki ödülün adayları listesinden çıkarılması zor olacaktır.

    Bununla birlikte, Altın Top'u elde tutmak kolay bir görev olmayacak; çünkü bireysel parlaklığın sürmesini ve güçlü kolektif sonuçların elde edilmesini gerektirdiği gibi, yarışın dengelerini her an değiştirebilecek rakiplerle mücadele etmeyi de gerektiriyor.

    Messi ve Ronaldo dışında, ödülü üst üste iki yıl kazanan son oyuncu, 1988 ve 1989 yıllarında bu ödüle layık görülen Hollandalı Marco van Basten'di. Bu da futbol yıldızları arasındaki güçlü rekabet göz önünde bulundurulduğunda bu başarıyı tekrarlamanın ne kadar zor olduğunu yansıtıyor.


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    Yamal ve Mbappe: Ufukta yeni bir rekabet beliriyor

    Kane, bir sonraki Ballon d'Or yarışında yalnız olmayacak; zira Lamine Yamal, rapora göre favori adaylar arasında yer aldıktan sonra mevcut sıralamada üçüncü sırada yer alarak dünyanın en önemli yıldızları arasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

    İspanyol yıldız, sezona dikkat çekici bir şekilde başladı; Barcelona ile La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 13 maçta 10 gol atıp 10 asist yaparak, hem gol hem de fırsat üretimi arasındaki etkisinin çeşitliliğini yansıtan bir istatistik ortaya koydu.

    Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için en güçlü adaylardan biri olarak kabul ediliyor ve bu kupayı kaldırmak, özellikle mevcut seviyesini koruması ve dikkat çekici rakamlar sunmaya devam etmesi halinde, Yamal'ın şansını artırmada belirleyici bir etken olabilir.

    Önümüzdeki yıl ödülü kazanması durumunda Yamal 20 yaşında olacak ve rapordaki öngörüye göre Ballon d'Or kazanan tarihin en genç oyuncusu olacak. Ödülü kazanan en genç oyuncu rekorunu ise hâlâ, 1997 yılında 21 yaşındayken ödülü kazanan Brezilyalı Ronaldo elinde tutuyor.

    Real Madrid forveti Kylian Mbappé ise kulübü ve milli takımıyla oynadığı 13 maçta 14 gol attıktan sonra kariyerinde ilk kez Ballon d'Or kazanmayı amaçlıyor ve ödül için güçlü bir rakip olmaya devam edeceğini kanıtlıyor.

    Olası rekabet bu üçlüyle sınırlı değil; Arsenal ve Paris Saint-Germain de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için güçlü aday takımlar arasında öne çıkıyor. Arsenal'den hiçbir oyuncu daha önce Ballon d'Or kazanmadı; Paris Saint-Germain ise büyük kupalar için mücadeleye devam etmeyi başarırsa yıldızlarının bireysel yarıştaki varlığını güçlendirme fırsatına sahip.

    Son olarak, Harry Kane'in hikâyesinin özelliği, Ballon d'Or'a ulaşmasının kolay bir yolun uzantısı ya da baştan beri beklenen bir yükseliş olmamasında yatıyor; aksine, oyuncunun kendisinin de teyit ettiği gibi, bu başarı yıllarca süren çalışma ve gelişimin sonucunda geldi.

    Gol yeteneğini belirleyici bir silaha dönüştürmeyi başardı, Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde kendini kabul ettirdi, ardından kıtasal ve uluslararası düzeyde parlamaya devam etti; öyle ki rakamları artık oyunun efsanelerinin elde ettikleriyle kıyaslanır oldu.

    Bayern Münih'e transferi de ona farklı bir rekabet ortamında yeteneklerini sergilemek için yeni bir platform sundu, ancak bu başarıyı tek başına yaratmaya yeterli değildi; gol, etki ve süreklilik açısından olağanüstü bir sezon ortaya koyması gerekiyordu.

    Kane, geçen sezon bazı büyük kupaların sicilinde olmamasına rağmen yarışı kazandı ve İngiltere'ye 2001 yılından bu yana ilk Ballon d'Or'u kazandırdı; böylece Rummenigge'nin ödülü kazanmasından onlarca yıl sonra Bayern Münih'i yeniden ödül kazananların ön saflarına taşıdı.

    Rekorlar, rekabet baskısı ve zirveyi koruma zorlukları arasında, İngiliz forvet için kariyerinde artık yeni bir aşama başlıyor. Elit sınıfa ulaşma kabiliyetini kanıtlaması artık gerekmiyor; aksine önünde daha zor bir sınav var: dünyanın en iyi oyuncuları arasındaki konumunu korumak ve ilk Ballon d'Or'u tarihi başarılardan oluşan bir serinin başlangıcına dönüştürmeye çalışmak.