Futbol dünyasında goller her zaman zafer kapılarını açmaya yetmez ve dünyanın en iyisi tahtına çıkmak için kupalar da tek başına garanti vermez. Ancak Harry Kane kendi hikâyesini yazmaya karar verdi; yıllarca peşini bırakmayan beklenti hesaplarını geride bıraktı ve zirveye ulaşma kabiliyetinden bazılarının şüphe duyduğu bir forvetten, oyunun en üst düzey bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u taşıyan bir yıldıza dönüştü.

Çeyrek asırlık bir bekleyişin ardından İngilizler, 2001'de Michael Owen'ın kazanmasından bu yana ülkelerinin oyuncularına uzak kalan ödülle taçlanma anılarını yeniden yaşadı. İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in forveti, Londra'da düzenlenen bir törende dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanarak dünya futbolunun önde gelen yıldızlarıyla yaşanan çetin bir rekabetin ortasında bu başarıyı elde eden beşinci İngiliz oldu.

Ancak Kane'in taçlandırılması yalnızca olağanüstü bir gol sezonunun ödülü değildi; farklı bir hikâye de barındırıyordu. Zira bu ödül, en önemli büyük kupalardan bazılarını kazanmayı başaramamasına rağmen geldi; üstelik beklentilerin aralarında Fransız Kylian Mbappé ve İspanyol Lamine Yamal'ın da bulunduğu başka isimlere yöneldiği bir dönemde.

Peki Kane denklemi tersine çevirmeyi nasıl başardı? Rakamlarını terazinin kefesini kendi lehine çevirmeye yeterli kılan neydi? Ve bu taçlanma İngiliz forvet için yeni bir dönemin başlangıcını mı temsil ediyor, yoksa Ballon d'Or'u elde tutmak kariyerinin en zorlu sınavı mı olacak?