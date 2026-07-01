Harry Kane simülasyon mu yaptı? Forvetin ceza sahasında yere düşmesinin ardından İngiltere’ye penaltı verilmedi; Alan Shearer ve Wayne Rooney, hakemin kararı konusunda fikir ayrılığına düştü

Eski İngiltere milli takım oyuncuları, hakem kararını hemen kınadılar. BBC One’da konuşan Alan Shearer, faul yapıldığını ısrarla vurguladı.

"Temas var, buna şüphe yok. Bana göre bu bir penaltı. Kane durumu abartmış olabilir ama kaleci çıkmış ve elleri orada. Bir forvet olarak kaleci ellerini böyle uzatarak o şekilde üzerine koşarsa, temas kurup yere düşmeye her türlü hakkın vardır," diye savundu Shearer.

Paul Robinson da BBC Radio 5 Live'da bu görüşlere katılarak şöyle dedi: "Vay canına. Bu kararı yanlış verdiler. Hem de çok yanlış verdiler. Bu sadece vatanseverlikten kaynaklanan bir görüş değil, bu bir penaltı. Temas var."

Ancak eski İngiltere ve Manchester United yıldızı Rooney farklı bir görüşteydi ve şöyle dedi: "Forvetleri her zaman desteklerim, ama bence Harry Kane biraz kendi ayağına takıldı ve kaleciye biraz atladı... Bence kaleciye dalmış gibi görünüyor, bu yüzden muhtemelen penaltı değil."