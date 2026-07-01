Getty Images Sport
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Harry Kane simülasyon mu yaptı? Forvetin ceza sahasında yere düşmesinin ardından İngiltere’ye penaltı verilmedi; Alan Shearer ve Wayne Rooney, hakemin kararı konusunda fikir ayrılığına düştü
İlk yarı bitmeden penaltı tartışması patlak verdi
Tartışma, İngiltere’nin DR Kongo’ya 1-0 geride olduğu ilk yarının bitimine az bir süre kala yaşandı. Yoane Wissa’nın topu direğe çarpmasıyla büyük bir tehlikeyi atlatan İngiltere, hemen karşı sahaya hücum etti.
Kane, kaleci Lionel Mpasi ile temasın ardından ceza sahası içinde yere düştü. İngiltere oyuncularının öfkeli itirazlarına ve deplasman taraftarlarının yuhalamalarına rağmen hakem, Kane'in simülasyon yaptığını belirterek penaltı kararı vermedi.
VAR, olayı inceledi ancak saha hakeminin kararını değiştirmedi; simülasyon nedeniyle sarı kart gösterilmedi. Bu durum, devre arasına girerken takım ve taraftarları son derece sinirlendirdi.
- Getty Images Sport
Uzmanlar penaltı kararını sert bir şekilde eleştirdi
Eski İngiltere milli takım oyuncuları, hakem kararını hemen kınadılar. BBC One’da konuşan Alan Shearer, faul yapıldığını ısrarla vurguladı.
"Temas var, buna şüphe yok. Bana göre bu bir penaltı. Kane durumu abartmış olabilir ama kaleci çıkmış ve elleri orada. Bir forvet olarak kaleci ellerini böyle uzatarak o şekilde üzerine koşarsa, temas kurup yere düşmeye her türlü hakkın vardır," diye savundu Shearer.
Paul Robinson da BBC Radio 5 Live'da bu görüşlere katılarak şöyle dedi: "Vay canına. Bu kararı yanlış verdiler. Hem de çok yanlış verdiler. Bu sadece vatanseverlikten kaynaklanan bir görüş değil, bu bir penaltı. Temas var."
Ancak eski İngiltere ve Manchester United yıldızı Rooney farklı bir görüşteydi ve şöyle dedi: "Forvetleri her zaman desteklerim, ama bence Harry Kane biraz kendi ayağına takıldı ve kaleciye biraz atladı... Bence kaleciye dalmış gibi görünüyor, bu yüzden muhtemelen penaltı değil."
Kane’in dalış yaptığı iddiaları konusunda taraftarlar ikiye bölündü
Sosyal medya, olayla ilgili farklı görüşlerle anında çalkalandı. Birçok taraftar, İngiltere’nin haksızlığa uğradığını düşündü; X platformundaki bir kullanıcı şöyle yazdı: “Bu her gün bir penaltıdır. Kane’i ve İngiltere takımını mağdur ediyorlar. Bu nasıl penaltı verilmez?”
Bir başka hayal kırıklığına uğramış taraftar ise şunları ekledi: "Yorumcular. Stüdyodaki eski hakem. Seyirciler. Esasen yeryüzünde aklı başında herkes bunun Kane'e verilen bir penaltı olduğunu biliyor. Bu tam bir şaka ama VAR varken artık buna şaşırmak da pek mümkün değil."
Ancak diğerleri hakemi övdü. Bir taraftar şöyle yazdı: "Hakemin, İngiltere-DR Kongo maçında Harry Kane’in ceza sahası sınırında yaptığı dalışa penaltı vermemesi kesinlikle harika bir karardı."
- Getty Images Sport
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, ikinci yarıda 1-0'lık geriye düşüşünü telafi etmek için önünde çok iş var. Takım, hayal kırıklıklarını pozitif enerjiye dönüştürmeli ve devre arasına girmeden hemen önce sergilediği hücum yoğunluğunu sürdürmelidir. Jude Bellingham ve Noni Madueke gibi oyuncuların tehlikeli görünmesi nedeniyle Thomas Tuchel, takımının dirençli Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında olumlu bir sonuç elde etmek için kritik bir gol bulmasını umuyor.