Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eledikten sonra Bayern Münih adına Paris Saint-Germain'e net bir mesaj gönderdi

Harry Kane, Paris Saint-Germain'e meydan okuyan bir mesaj gönderdi ve kulübü uyardı; 32 yaşındaki forvet, TNT Sports'a verdiği röportajda böyle konuştu. Bayern Münih, geçtiğimiz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynadığı iki maçlık seriyi kazanarak yarı finale yükseldi; PSG ise bu turda rakip olacak.
Çeviri:
Bayern, Allianz Arena'da üç kez geriye düştü, ancak Real Madrid ile oynadığı rövanş maçını 4-3'lük skorla (iki maçın toplamında 6-4) muhteşem bir şekilde kazandı. Böylece "Rekordmeister", bu milyar dolarlık turnuvanın yarı finaline yükseldi ve Paris ekibiyle karşılaşacak.
TNT Sports'a verdiği röportajda Kane, maçın ardından açık sözlü konuşarak mevcut Şampiyonlar Ligi şampiyonunu uyarmış gibi görünüyor. “Kendi seviyemize ulaştığımızda herkesi yenebileceğimizi hissediyoruz. Yani Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan PSG'yi de.”
İngiliz yıldız forvet, bu galibiyetin Vincent Kompany'nin takımına büyük bir moral verdiğini belirtti. "Sezonun bu aşamasında Real Madrid gibi bir takımı yenmek, size büyük bir güven verir."
Tottenham Hotspur'un eski forveti, Almanya'nın rekor şampiyonu takımının çok güçlü bir sezon geçirdiğini vurguluyor. “Bu yılın başından beri, tüm turnuvalarda hâlâ mücadele halinde olduğumuzdan bahsediyoruz.”
Kane, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın gördüğü kırmızı kart hakkında da kısaca konuşuyor ve hakem Slavko Vincic'in kararına katılıyor. "Bence haklı bir ikinci sarı karttı. Bazen kararlar lehinize olur, bazen aleyhinize. Bu sefer karar bizim lehimize oldu."
Bayern, bu sezon hala ünlü üçlü kupayı kazanma şansına sahip. Kulüp, Bundesliga'da lider konumda ve Borussia Dortmund'un 12 puan önünde. Ayrıca, DFB-Pokal ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmiş durumda; bu turnuvalarda sırasıyla Bayer Leverkusen ve PSG ile karşılaşacak.