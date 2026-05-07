Harry Kane, Şampiyonlar Ligi finali için Paris Saint-Germain'i "favori" olarak nitelendirirken, Bayern Münih'in yıldızı Arsenal'le oynanacak final maçını reddedebileceğini itiraf etti
Şampiyonlar Ligi hayali acı bir şekilde sona erdi
Bayern’in yarı finalde PSG’ye yenilmesinin ardından Kane’in ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hayali en az bir yıl daha beklemek zorunda kalacak. Allianz Arena’da oynanan rövanş maçında gösterilen azimli çabaya rağmen, 1-1’lik beraberlik, ilk maçtaki mağlubiyeti telafi etmek için yeterli olmadı ve Alman devi toplamda 6-5’lik bir skorla elendi. İngiltere kaptanı uzatma dakikalarında golü bulmayı başardı, ancak son düdükle birlikte konuk Paris ekibinin sevinç gösterileri başlarken, bu gol sadece teselli niteliğinde kaldı.
Maçtan sonra konuşan forvet, takımının elenmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Şu anda kabullenmesi zor. İki maçta farklı bir sonuç alabileceğimiz yeterince an vardı ama işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. Bugün bazı kararlar aleyhimize oldu ve çok iyi futbol oynadık ama son vuruşlar gelmedi," dedi Kane gazetecilere.
Zafer için desteklenen Fransız devleri
PSG, Şampiyonlar Ligi döneminde şampiyonluğunu başarıyla koruyan tek kulüp olarak Real Madrid'e katılma fırsatıyla finale çıkıyor. Kane, son şampiyon olmalarının Mikel Arteta'nın Arsenal'ine karşı kendilerine avantaj sağladığına inanıyor.
"PSG'nin şampiyon olması, muhtemelen onlara hafif bir favori olma hakkı veriyor, ancak genel olarak bakıldığında, iki üst düzey takım karşı karşıya gelecek ve maç başa baş geçecek," dedi Kane, önündeki taktiksel mücadeleyi değerlendirirken.
32 yaşındaki forvet, her iki finalistin kalitesini övdü, ancak PSG'nin yüksek baskı altındaki deneyimlerinin belirleyici faktör olabileceğini belirtti. "Gerçekten çok dengeli bir maç olacak. Oyun tarzları tamamen farklı iki takım ama ikisi de çok güçlü. İlginç bir final olacak. Biz ve PSG'nin yaklaşımları benzer. Diğer bazı üst düzey takımların ise farklı bir stili var. Futbolun güzelliği de bu, sizi zafere ulaştıracak her şey olabilir."
PSG'nin eski kuzey Londra rakibi Arsenal ile karşılaşmasını izleyip izlemeyeceği sorulduğunda, eski Tottenham forveti henüz karar vermediğini itiraf etti. "Bilmiyorum, nerede olacağıma bağlı. Şu anda sadece hayal kırıklığı yaşıyorum."
Hakem kararlarına yönelik tepki
Yarı finalin rövanş maçı da dramdan yoksun geçmedi; Bayern, hakem Joao Pinheiro’nun aldığı bazı kararlar nedeniyle mağdur olduğunu hissetti. Kane, Joao Neves’in eliyle topu oynadığı gerekçesiyle reddedilen penaltı talebi ve Nuno Mendes’in oyundan atılmaması konusunda özellikle sert çıktı. Kane, “Maçı izleyen herkes aynı karara varacaktır” dedi. "Geçen hafta el ile oynama kararı verirken bu hafta vermemek, her ikisi de çılgınca. PSG'ye açık bir ikinci sarı kart gösterilmeliydi. O [hakem] fikrini değiştirdi, belki de atmosfer onu etkiledi."
İngiltere kaptanı için acı tatlı bir tarih
Takım açısından sonuç yıkıcı olsa da Kane, kendisini seçkin bir gruba dahil eden kişisel bir kilometre taşına imza attı. O gece uzatma dakikalarında attığı beraberlik golüyle, Cristiano Ronaldo’dan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında arka arkaya altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Ancak bu rekor, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 55 gol atmış olmasına rağmen kıtasal turnuvayı kupasız tamamlama kaderiyle karşı karşıya kalan bir oyuncu için pek de teselli olmadı.
Kane, "Bence çok güçlü bir sezon geçirdik, ancak Şampiyonlar Ligi'nde her zaman son anlarda her şey belli olur" dedi. "Tüm kupaları kazanma hayalimiz vardı, bunu başarabilecek kadar iyiyiz ve bu yüzden bu durum çok acı verici." Bayern, şimdi dikkatini yeniden iç sahaya çevirmek zorunda kalacak ve Stuttgart ile oynayacağı DFB-Pokal finali, iç sahada çifte kupayı kazanma yolunda en önemli şansı olacak.