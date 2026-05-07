PSG, Şampiyonlar Ligi döneminde şampiyonluğunu başarıyla koruyan tek kulüp olarak Real Madrid'e katılma fırsatıyla finale çıkıyor. Kane, son şampiyon olmalarının Mikel Arteta'nın Arsenal'ine karşı kendilerine avantaj sağladığına inanıyor.

"PSG'nin şampiyon olması, muhtemelen onlara hafif bir favori olma hakkı veriyor, ancak genel olarak bakıldığında, iki üst düzey takım karşı karşıya gelecek ve maç başa baş geçecek," dedi Kane, önündeki taktiksel mücadeleyi değerlendirirken.

32 yaşındaki forvet, her iki finalistin kalitesini övdü, ancak PSG'nin yüksek baskı altındaki deneyimlerinin belirleyici faktör olabileceğini belirtti. "Gerçekten çok dengeli bir maç olacak. Oyun tarzları tamamen farklı iki takım ama ikisi de çok güçlü. İlginç bir final olacak. Biz ve PSG'nin yaklaşımları benzer. Diğer bazı üst düzey takımların ise farklı bir stili var. Futbolun güzelliği de bu, sizi zafere ulaştıracak her şey olabilir."

PSG'nin eski kuzey Londra rakibi Arsenal ile karşılaşmasını izleyip izlemeyeceği sorulduğunda, eski Tottenham forveti henüz karar vermediğini itiraf etti. "Bilmiyorum, nerede olacağıma bağlı. Şu anda sadece hayal kırıklığı yaşıyorum."