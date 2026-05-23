Hakimiyetle geçen bir sezonda Bayern, altı yıl aradan sonra ilk DFB-Pokal kupasını kaldırmak üzere özlemle beklediği Berlin'e geri döndü. Baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan kaptan Manuel Neuer'in yokluğuna rağmen, Almanya şampiyonu dirençli Stuttgart karşısında üstünlüğünü ortaya koydu. Bu zafer, kulübün görkemli tarihinde 14. kez iç saha çifte kupasını kazanmasını sağladı.

Maçın yıldızı Harry Kane oldu. İngiltere kaptanı, ikinci yarıda skoru açtıktan sonra maçın sonlarında iki gol daha atarak galibiyeti garantiledi. Maçın ardından ARD'ye konuşan Joshua Kimmich, başkente dönüşün önemini şöyle değerlendirdi: "Hepimiz nihayet Berlin'e geri dönmekten mutluyduk. Ne pahasına olursa olsun burada kazanmak istiyorduk."