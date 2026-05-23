Harry Kane sahneye damga vurdu! Hat-trick kahramanı, Bayern Münih'i DFB-Pokal finaline taşıyan golü attı; Vincent Kompany'nin takımı ise lig ve kupa ikilisini tamamladı
Kane, Bayern'in Berlin'deki galibiyet hasretine son verdi
Hakimiyetle geçen bir sezonda Bayern, altı yıl aradan sonra ilk DFB-Pokal kupasını kaldırmak üzere özlemle beklediği Berlin'e geri döndü. Baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan kaptan Manuel Neuer'in yokluğuna rağmen, Almanya şampiyonu dirençli Stuttgart karşısında üstünlüğünü ortaya koydu. Bu zafer, kulübün görkemli tarihinde 14. kez iç saha çifte kupasını kazanmasını sağladı.
Maçın yıldızı Harry Kane oldu. İngiltere kaptanı, ikinci yarıda skoru açtıktan sonra maçın sonlarında iki gol daha atarak galibiyeti garantiledi. Maçın ardından ARD'ye konuşan Joshua Kimmich, başkente dönüşün önemini şöyle değerlendirdi: "Hepimiz nihayet Berlin'e geri dönmekten mutluyduk. Ne pahasına olursa olsun burada kazanmak istiyorduk."
Kane'in golünden önce Stuttgart tehlikeli bir pozisyon yarattı
Son şampiyon Stuttgart, mücadele etmeden pes etmeyi reddetti ve Julian Nagelsmann ile Jose Mourinho gibi tanınmış konukların dikkatli bakışları altında maçın ilk dakikalarında üstünlüğü ele geçirdi. Maximilian Mittelstadt ve hareketli Stuttgart hücumu, Bayern’in yedek kalecisi Jonas Urbig’i sık sık zorlarken, Bayern ise temkinli geçen ilk yarıda son üçte bir alanda ritmini bulmakta zorlandı.
Maçın kilidini açan gol, tribünlerden yükselen yoğun piroteknik duman bulutunun ortasında 55. dakikada geldi. Michael Olise, ceza sahasına nokta atışı bir orta gönderdi ve Kane, yakın mesafeden kafayla topu ağlara göndererek bu inanılmaz sezondaki 59. golünü attı.
Stuttgart'ın forveti Deniz Undav, bu forveti durdurmanın zorluğunu kabul ederek şunları söyledi: "Bayern'e zor anlar yaşatmak istedik. Ama Harry Kane'i gözden kaçıramazsınız. Yine de hepimiz kendimizle gurur duyabiliriz. Bayern'e yenilmekten daha kötü şeyler de var."
Tarihi gecede rekorlar kırıldı
Kane’in 80. ve 92. dakikalarda attığı ikinci ve üçüncü goller – ikincisi penaltıdan geldi – bu sezonki gol sayısını 61’e çıkardı. 3-0'lık skor, Bayern'in sezonun 46. galibiyetini alarak kulüp rekorunu egale etmesini sağladı; bu başarı daha önce sadece efsanevi 2012-13 sezonunda üçlü kupayı kazandıkları yılda elde edilmişti. Bu, Saarbrucken ve Freiburg gibi takımlara karşı son yıllarda kupada yaşanan hayal kırıklıklarına mükemmel bir cevap oldu.
Saha kenarından bile olsa, Neuer için bu maçın kişisel bir önemi vardı. Kupayı kazanan 40 yaşındaki kaleci, yedinci DFB-Pokal şampiyonluğunu kutladı ve bu turnuvada bireysel galibiyet sayısında Bastian Schweinsteiger ile eşitlenerek rekoru paylaştı. Tecrübeli kaleci, deplasman taraftarlarının önünde takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek kupayı kaldırdı ve zorlu bir iç saha sezonunu başarılı bir şekilde tamamladı.
Kane, DFB-Pokal tarihinde yeni bir sayfa açtı
Kane, DFB-Pokal finalinde hat-trick yapan dördüncü oyuncu olarak adını Alman futbol tarihine daha da kazıdı ve 1963’te Uwe Seeler, 1986’da Roland Wohlfarth ve 2012’de Robert Lewandowski’nin yer aldığı seçkin gruba katıldı. En önemlisi, İngiliz forvet, Wembley tarzı bu gösterişli maçta kusursuz bir hat-trick gerçekleştirerek kendini öne çıkardı.
Böylece Kane, final dahil olmak üzere kupa mücadelesinin her turunda gol atan turnuva tarihindeki üçüncü oyuncu oldu ve 1976-77 sezonunda Köln formasıyla Dieter Müller ile 1986-87 sezonunda Stuttgarter Kickers formasıyla Dirk Kurtenbach'ın gerçekleştirdiği bu nadir başarıya ulaştı. Bu başarılarıyla Kane, bu sezon DFB-Pokal'da attığı gol sayısını 9'a çıkardı. Bu rakam, 1970-71 sezonunda 10 gol ve 1976-77 sezonunda 11 gol atarak tek bir kupa kampanyasında daha fazla gol atan tek Bayern Münih oyuncusu olan efsanevi Gerd Muller'in hemen arkasında yer alıyor.