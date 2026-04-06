Ancak Vincent Kompany, Pazartesi günü büyük bir moral kazandı; Sky Germany, Kane'in takımın son antrenmanına katılabildiğini bildirdi. Spor direktörü Max Eberl de hafta sonu oynanan lig maçlarının ardından umut ışığı yaktı ve şöyle konuştu: "Fizyoterapistler bu konu üzerinde çalışıyor. O sürekli kulüpte ve tedavi görüyor. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyoruz."

Bu cesaret verici haberlere rağmen, Kane'in sakatlığının tam olarak ne olduğu hala bir sır olarak kalıyor ve bu durum, Bavyera devlerinin İspanyol rakipleriyle akıllı bir poker oyunu oynadıkları yönünde spekülasyonlara yol açıyor. Ancak Bayern, Kane'in Bernabeu'da Madrid ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını doğruladı.