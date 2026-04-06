Getty Images Sport
Çeviri:
Harry Kane, Real Madrid maçında oynayacak mı? Bayern Münih, yıldız forvetinin Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği konusunda endişeli; sakatlık konusunda önemli gelişme
Bayern'in en golcü oyuncusu için zamanla yarış
32 yaşındaki gol makinesi, bu sezon tüm turnuvalarda sadece 40 maçta attığı 48 gol ve yaptığı 5 asistle Alman devleri için adeta bir keşif oldu; ancak hafta sonu Bayern'in Freiburg'u 3-2 yendiği maçta forma giyememesi nedeniyle Madrid deplasmanına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Kane, İngiltere milli takımıyla geçirdiği milli maç arası sırasında ayak bileğinden sakatlandı.
Antrenmanlara dönüş umut uyandırıyor
Ancak Vincent Kompany, Pazartesi günü büyük bir moral kazandı; Sky Germany, Kane'in takımın son antrenmanına katılabildiğini bildirdi. Spor direktörü Max Eberl de hafta sonu oynanan lig maçlarının ardından umut ışığı yaktı ve şöyle konuştu: "Fizyoterapistler bu konu üzerinde çalışıyor. O sürekli kulüpte ve tedavi görüyor. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyoruz."
Bu cesaret verici haberlere rağmen, Kane'in sakatlığının tam olarak ne olduğu hala bir sır olarak kalıyor ve bu durum, Bavyera devlerinin İspanyol rakipleriyle akıllı bir poker oyunu oynadıkları yönünde spekülasyonlara yol açıyor. Ancak Bayern, Kane'in Bernabeu'da Madrid ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını doğruladı.
Tılsıma sarsılmaz bir güven
Soyunma odasında Kane'in dayanıklılığına olan inanç tamdır; takım arkadaşı Joshua Kimmich, Madrid maçında onun yokluğuna dair endişeleri, "Orada tekerlekli sandalyeyle bile oynar. Salı günü sahada ve formda olmasını bekliyorum" diyerek ortadan kaldırdı. Bu sarsılmaz güveni, "içgüdülerimin onun sahada olacağını söylediğini" belirten teknik direktör Kompany de paylaşıyor.
Kompany, İspanya'nın başkentine yapılacak yolculuk için takımının maksimum zindelikte olmasını sağlamak amacıyla kadrosunu titizlikle yönetiyor. Avrupa'nın rekor şampiyonu ile karşılaşmadan önce olası sakatlık risklerini en aza indirmek için Belçikalı teknik adam, hafta sonu birkaç önemli oyuncuyu dinlendirdi ve Jamal Musiala ve Alphonso Davies gibi yıldızları dikkatli bir şekilde kısa süreli yedek olarak sahaya sürdü.
- (C)Getty Images
Bernabeu'daki karşılaşma öncesindeki psikolojik mücadele
Bayern, Bundesliga’da son dakikalarda elde ettiği geri dönüş galibiyetinin verdiği ivmeyle Madrid’e giderken, Real Madrid ise Mallorca karşısında La Liga’da hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşadı. Kane’in sahada olması, konuk takım için en büyük psikolojik destek olacak ve onu Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé ile karşı karşıya getirecek. Kane’in ilk 11’de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağına dair nihai karar, muhtemelen maçın başlamasına saatler kala verilecek. İngiltere kaptanı, tam formuna kavuşmak için Paskalya tatili boyunca bireysel olarak çalışırken, Bayern sağlık ekibi de kulübün bu sezonun tartışmasız en önemli maçında onun forvet hattını yönetebilmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor.