Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Harry Kane, Real Madrid'i yendikten sonra Bayern Münih taraftarlarının kutlamalarını tuhaf bir şekilde ayakta durup izlemiş gibi görünmesinin nedenini açıklıyor

Harry Kane, Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından sergilediği donuk tepkisinin ardındaki gizemi aydınlattı. Maçın bitiminde taraftarlar takımı alkışlarken İngiltere milli takım kaptanı hareketsiz kalmış ve bu durum sosyal medyada çılgın spekülasyonlara yol açmıştı.

    Bayern'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, Kane'in tribünlere hareketsizce bakışını yakalayan fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya başladı. Takım arkadaşları Münih taraftarlarını alkışlamakla meşgulken, forvet oyuncusu tek bir noktada sabit kalmış, atmosferi içselleştirirken derin bir trans halindeymiş gibi görünüyordu.

    Bu görüntüler internette anında tartışma yarattı. Bazıları Kane'in maçın baskısını hissettiğini öne sürerken, diğerleri ise kariyerinin ilk büyük kupasını kazanma yolunda bir an durup düşünmeye başladığını merak etti. Ancak, golcü forvet şimdi durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve davranışının çok pratik ve duygusal bir nedeni olduğunu vurguladı.

  • Bir aile geleneği

    Sonradan viral olan görüntülerle ilgili olarak konuşan 32 yaşındaki oyuncu, binlerce coşkulu taraftarın arasında sadece ailesini bulmaya çalıştığını açıkladı. Avrupa sahnesinde böylesine büyük bir maçın ardından Kane, soyunma odasına dönmeden önce bu anı eşi ve çocuklarıyla paylaşmak istemişti.

    "Ailem orada oturuyordu," diye açıkladı Kane. "Eşimi ve ailemi bulmaya çalıştım ama tam olarak bulamadım. Yani bir yerlerdeler."

    Şimdi ne olacak?

    Kane için nihai hedef, parlak kariyeri boyunca bir türlü elde edemediği takım kupaları olmaya devam ediyor. Bireysel başarılar birikmiş olsa da, Şampiyonlar Ligi, Bavyera devleriyle birlikte ulaşmak istediği en büyük hedefini temsil ediyor.

    Önümüzdeki hafta Allianz Arena'da Los Blancos ile ikinci maçta karşılaşmadan önce, Die Roten önce Bundesliga'da St. Pauli ile karşılaşacak. Vincent Kompany'nin takımı, şu anda ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un dokuz puan önünde liderlik koltuğunda oturarak bu sezon lig şampiyonluğunu kazanma şansını yüksek tutuyor.

