Harry Kane, Real Madrid'i yendikten sonra Bayern Münih taraftarlarının kutlamalarını tuhaf bir şekilde ayakta durup izlemiş gibi görünmesinin nedenini açıklıyor

Bayern'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, Kane'in tribünlere hareketsizce bakışını yakalayan fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya başladı. Takım arkadaşları Münih taraftarlarını alkışlamakla meşgulken, forvet oyuncusu tek bir noktada sabit kalmış, atmosferi içselleştirirken derin bir trans halindeymiş gibi görünüyordu.
Bu görüntüler internette anında tartışma yarattı. Bazıları Kane'in maçın baskısını hissettiğini öne sürerken, diğerleri ise kariyerinin ilk büyük kupasını kazanma yolunda bir an durup düşünmeye başladığını merak etti. Ancak, golcü forvet şimdi durumu açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve davranışının çok pratik ve duygusal bir nedeni olduğunu vurguladı.