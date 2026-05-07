Harry Kane, PSG'ye karşı yaşanan yürek burkan Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından Bayern'i "boşa harcanan" gol fırsatları nedeniyle eleştirdi
Kane kaçırılan fırsatlar için üzülüyor
Bavyera'nın dev kulübü, Çarşamba gecesi Allianz Arena'da oynanan maçta 1-1 berabere kalmasının ardından Avrupa macerasına son verdi. Karışık bölgede yaşanan hayal kırıklığını değerlendiren 32 yaşındaki forvet, maçın bitiminden hemen sonra bu sonucun "kabullenmesi zor" olduğunu itiraf etti. Ousmane Dembele'nin konuk takım adına erken attığı gol, Bayern'e aşılması zor bir engel çıkardı ve Kane uzatma dakikalarında skoru eşitledi, ancak bu çok az ve çok geç kalmıştı.
"İki maç boyunca farklı bir sonuç elde etmek için yeterince fırsatımız olduğunu düşünüyorum, ancak işler yolunda gitmedi," diyen Kane, takımın üstünlüğünü golle sonuçlandıramamasına dikkat çekti. "Bizim açımızdan, orta sahada çok iyi futbol sergilememize rağmen, hücumda biraz verimsizdik. Ancak son ortalar, son paslar, son şutlar... Bugün hiçbirisi işe yaramadı."
Efsanevi Ronaldo'nun rekoruna yetişmek
Acı tatlı bir kişisel dönüm noktasında, Kane'in son dakikada attığı beraberlik golü, adını futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin yanına yazdırmasını sağladı. Uzatmaların dördüncü dakikasında attığı golle, Şampiyonlar Ligi'nde altı ardışık eleme maçında gol atan Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'dan bu yana ilk oyuncu oldu. Bu seri kapsamında Atalanta, Real Madrid ve şimdi de PSG'ye karşı oynanan iki maçta da fileleri havalandırdı.
Ancak, kişisel başarılar, ilk Avrupa kupasını kazanma arayışında olan forvet için pek de teselli olmadı. Münih'te tüm turnuvalarda 55 gol ve 7 asistlik inanılmaz bir performans sergilemesine rağmen, kulüp futbolundaki en büyük ödül bir kez daha elinden kaçtı. Hemen rakibini tebrik eden Kane, "PSG'yi tebrik ederim. İki maçta da fırsatlarını değerlendirdiler. İşte bu yüzden artık turnuvada değiliz" dedi.
Hakemlik tartışması öfkeye yol açtı
Kane, takımının gol vuruşlarını eleştirirken, hakem kararlarından da aynı derecede rahatsızdı. Takım arkadaşlarının çoğu gibi, forvet oyuncusu da PSG'nin savunma oyuncusu Nuno Mendes'in ilk yarıda ikinci sarı kartlık bir faul nedeniyle oyundan atılması gerektiğini düşünüyordu.
Kane, "Açıkça ikinci sarı kartı görmeleri gerekirdi" diyerek, Ligue 1 şampiyonu 10 kişi kalmış olsaydı maçın gidişatını değiştirebilecek önemli bir anı vurguladı.
Bu adaletsizlik hissini teknik direktör Vincent Kompany de paylaştı. Kompany, Joao Neves'in bir başka tartışmalı el faulü de görmezden gelinmesinin ardından hakemlerin sağduyudan yoksun olduğunu ima etti. Kompany, maç sonrası değerlendirmede, "İki maç boyunca hakemlerin karar verdiği bazı anlara bakmamız gerekiyor... Bu her şey için bir mazeret olamaz ama önemli bir faktör" diye ekledi.
Dikkatler iç sahadaki çifte kupaya yöneliyor
Bu elenme, Bayern'in üçlü kupa hedefine acı bir son getirdi; ancak Kane, sezonun tek bir sonuçla değerlendirilmemesi gerektiği konusunda kararlıydı ve şöyle konuştu: "Tüm kupaları kazanmayı hayal ettik ve bunu başaracak kadar iyiydik. Bu yüzden şu anda çok üzülüyoruz. Tek bir maçla değerlendirilemezsiniz. Şu ana kadar harika bir sezon geçirdik. Çift kupa kazanma şansımız var."
Bundesliga şampiyonluğu şimdiden garantilenmiş durumda olduğundan, odak noktası tamamen Stuttgart ile oynanacak DFB-Pokal finaline kaydı. Bayern, bu maçta başarılı bir sezonu kurtarabilir.