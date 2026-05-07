Harry Kane, PSG'ye karşı yaşanan yürek burkan Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından Bayern'i "boşa harcanan" gol fırsatları nedeniyle eleştirdi

Bavyera'nın dev kulübü, Çarşamba gecesi Allianz Arena'da oynanan maçta 1-1 berabere kalmasının ardından Avrupa macerasına son verdi. Karışık bölgede yaşanan hayal kırıklığını değerlendiren 32 yaşındaki forvet, maçın bitiminden hemen sonra bu sonucun "kabullenmesi zor" olduğunu itiraf etti. Ousmane Dembele'nin konuk takım adına erken attığı gol, Bayern'e aşılması zor bir engel çıkardı ve Kane uzatma dakikalarında skoru eşitledi, ancak bu çok az ve çok geç kalmıştı.

"İki maç boyunca farklı bir sonuç elde etmek için yeterince fırsatımız olduğunu düşünüyorum, ancak işler yolunda gitmedi," diyen Kane, takımın üstünlüğünü golle sonuçlandıramamasına dikkat çekti. "Bizim açımızdan, orta sahada çok iyi futbol sergilememize rağmen, hücumda biraz verimsizdik. Ancak son ortalar, son paslar, son şutlar... Bugün hiçbirisi işe yaramadı."