Harry Kane, PSG ile oynanan çılgın mücadelede Bayern Münih adına attığı hayati golün ardından Steven Gerrard’ın Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı
İngiltere kaptanı için rekor kırılan bir gece
32 yaşındaki forvet, 17. dakikada penaltı noktasından skoru açtı ve Luis Diaz'ın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından çelik gibi sinirler sergiledi. Kane, bu penaltıyı gole çevirerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste altı maçta gol atan ilk İngiliz oyuncu oldu ve 2007-08 sezonunda üst üste beş maçta gol atan Liverpool efsanesi Gerrard'ı resmi olarak geride bıraktı.
Bu, eski Tottenham oyuncusu için tek bir kilometre taşı değildi, çünkü profesyonel kariyerinde ilk kez tek bir sezonda 61 gol katkısına ulaştı. İnanılmaz istatistiği şu anda 54 gol ve 7 asist olarak duruyor ve Bavyera'daki yüksek transfer ücretini haklı çıkarmaya devam ederken kişisel rekorunu kırdı.
Şampiyonlar Ligi'nin şimdiden bir klasiği
Parc des Princes'teki maç, turnuva tarihinin en kaotik karşılaşmalarından biri olarak hatırlanacak. Kane'in açılış golünün ardından, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves ve Ousmane Dembele ev sahibi takımın lehine rüzgarı çevirince maç bir anda canlandı. Michael Olise, 20 metreden attığı müthiş golle Bayern'i oyunda tuttu, ancak PSG sonunda 60. dakikada 5-2'lik bir üstünlük sağladı.
Maçın çılgın gidişatını değerlendiren Kane, Amazon Prime'a şunları söyledi: "Bence sahada iki üst düzey takım izlediniz. Özellikle hücum oyununda, geçişlerde, hızda, yoğunlukta ve bire bir mücadelelerde. En iyi iki takım başa baş mücadele etti. Maçı daha erken bitirebileceğimiz anlar oldu."
Bayern geri adım atmayı reddediyor
Üç gol geride olmalarına rağmen, Vincent Kompany'nin takımı muazzam bir karakter göstererek maçı yeniden dengeledi. Dayot Upamecano ve Luis Diaz'ın son dakikalarda attığı goller maçın gidişatını değiştirdi; maç 5-4 sona erdi ve Münih'teki rövanş maçı için dengeler hassas bir şekilde korundu. Kane, düşmanca bir ortamda gösterdikleri dirençten dolayı takım arkadaşlarını hemen övdü.
"5-4'e geri dönmüş olmaktan büyük gurur duyuyoruz çünkü deplasman ve 5-2 geride olmak gerçekten zor bir durum olabilir. Ama mücadele ettik, direndik ve maçı yeniden dengeledik," diye ekledi forvet.
Lewandowski'nin peşinde ve Avrupa zaferi
Kane'in sezon toplamında attığı 54 gol, onu seçkin bir gruba sokuyor; bu rakam, Robert Lewandowski'nin 2019-20 sezonunda 55 gol attığından bu yana Avrupa'nın en iyi beş liginde bir oyuncunun kaydettiği en yüksek gol sayısı. Polonyalı forvetin tek sezonda Bundesliga'da kırdığı rekor ulaşılması zor olsa da, Kane'in öncelikli hedefi Avrupa Kupası'nı Münih'e geri getirmek. Kendi seyircisinin desteğiyle Kane, durumu tersine çevirebileceğinden emin.
Rövanş maçına bakarken Kane şunları söyledi: "Maç ilerledikçe biz daha da iyiye gittik. Onlar yorulmaya başladı, bu yüzden Allianz Arena'ya gidip aynı yoğunluğu göstermeye çalışacağız. Sahada birçok önemli an yaşandı ve muhtemelen gelecek hafta da aynı olacak. Allianz Arena'da kendi sahamızda, taraftarlarımızın desteğiyle, bunun bizi zafere taşıyacağını umuyoruz."