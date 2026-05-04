Harry Kane, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Bayern Münih'in yeni iç saha formasını tanıttı

Bundesliga şampiyonluğunun ardından Vincent Kompany'nin takımının bir numaralı hedefi artık Avrupa'da zafer kazanmak olduğundan, Kane'den forvet hattını sürüklemesi ve ilk maçtan 5-4'lük toplam skor avantajı elde eden Fransız şampiyonunu alt etmek için gereken golcü ruhu sergilemesi bekleniyor. Yeni formaları, Allianz Arena'da PSG ile oynanacak maçta ilk kez giyilecek.

Kulübün resmi açıklamasında, "Daha büyük bir sahne olamazdı: 6 Mayıs'ta Allianz Arena'da FC Bayern'in Paris Saint-Germain ile oynayacağı belirleyici Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, adidas 2026/27 iç saha forması ilk kez sahneye çıkacak" denildi. "Projeksiyon ışıkları altında, kendi taraftarlarının önünde ve Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının finaline bir adım uzaklıkta, Alman şampiyonu yeni bir görünümle sahaya çıkacak ve unutulmaz gecelerden birine hazır olacak."
















