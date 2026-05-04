Harry Kane, PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Bayern Münih'in yeni iç saha formasını tanıttı
Bayern, kritik Avrupa maçı öncesinde yeni iç saha formalarını tanıttı
Bayern, Kane'in tanıtım kampanyasının yüzü olduğu yeni iç saha formalarını tanıttı. Forma, kulübün ikonik kırmızı-beyaz renklerini korurken, gelenek ile performansı harmanlamayı amaçlayan şık ve modern bir tasarıma sahip. Adidas tarafından üretilen forma, ince çizgiler ve üst düzey rekabet için tasarlanmış aerodinamik bir kesim ile öne çıkıyor. Bu lansman, PSG ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı finalinin belirleyici ikinci ayağına hazırlanan Bavyera devleri için çok önemli bir zamanda gerçekleşti.
Büyük sahnede Jersey'nin ilk çıkışı
Bundesliga şampiyonluğunun ardından Vincent Kompany'nin takımının bir numaralı hedefi artık Avrupa'da zafer kazanmak olduğundan, Kane'den forvet hattını sürüklemesi ve ilk maçtan 5-4'lük toplam skor avantajı elde eden Fransız şampiyonunu alt etmek için gereken golcü ruhu sergilemesi bekleniyor. Yeni formaları, Allianz Arena'da PSG ile oynanacak maçta ilk kez giyilecek.
Kulübün resmi açıklamasında, "Daha büyük bir sahne olamazdı: 6 Mayıs'ta Allianz Arena'da FC Bayern'in Paris Saint-Germain ile oynayacağı belirleyici Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, adidas 2026/27 iç saha forması ilk kez sahneye çıkacak" denildi. "Projeksiyon ışıkları altında, kendi taraftarlarının önünde ve Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının finaline bir adım uzaklıkta, Alman şampiyonu yeni bir görünümle sahaya çıkacak ve unutulmaz gecelerden birine hazır olacak."
Münih'te yeni bir dönemin yüzü
2023 yılında Allianz Arena'ya yaptığı çok ses getiren transferinden bu yana Kane, takımın tartışmasız lideri konumuna yükseldi. Sadece bu sezon, İngiltere milli takım kaptanı tüm turnuvalarda 47 maçta 54 gol attı. Ancak Kane, bu tanıtım kampanyasının tek yüzü değil. Michael Olise ve Luis Diaz gibi diğer Bayern yıldızları da Die Roten'in yeni dönemine öncülük etmeye hazır.
Kulübün açıklamasında, "Bu özel maçta Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane ve takımın geri kalanı, kulübün temsil ettiği her şeyi yansıtan bir forma giyecek: özgüven, karizma ve mutlak kazanma mentalitesi," denildi. "Canlı kırmızı ve beyaz renkleriyle yeni iç saha forması, geleneği modern ve çarpıcı bir tasarımla birleştiriyor – harika anlar için yaratıldı."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Bayern, PSG ile oynayacağı belirleyici Şampiyonlar Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürürken, dikkatler yeniden sahaya çevrildi. Kompany’nin takımı aynı zamanda DFB-Pokal finaline de yükseldi; Kane ise İngiltere’yi 2026 Dünya Kupası’na taşımadan önce üçlü kupa zaferi peşinde.