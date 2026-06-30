Getty Images Sport
Çeviri:
Harry Kane, Premier Lig’de kalmak yerine Bayern Münih’e transfer olmayı tercih etmenin bir hata olduğunu söylerken, Michael Owen ise bu forveti “İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu” olarak nitelendirdi
Bu işi yapanların en iyisi
Daily Mail’de yazdığı köşe yazısında Owen, Kane hakkındaki görüşünde tam bir fikir değişikliği yaşadığını açıkladı ve onu resmi olarak İngiltere’nin yetiştirdiği en iyi forvet olarak nitelendirdi. Kendi kariyerini değerlendiren Ballon d’Or ödüllü futbolcu, daha önce gol vuruşunun doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inandığını, ancak artık Bayern Münih’in yıldızını, durmak bilmeyen çalışma ve tekrarlar yoluyla kendi çabalarıyla mükemmelliğe ulaşan bir örnek olarak gördüğünü itiraf etti.
Owen, “Yaşlandıkça forvetler hakkında yanıldığımı daha iyi anlıyorum – ve Harry Kane, fikrimi neden değiştirdiğimin bir örneği,” diye yazdı. “Harry’nin başardığı her şeyi düşününce bu kulağa saçma gelebilir, ama onun bugün olduğu oyuncu olmak için doğuştan yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Onu sevmemin en büyük nedeni de budur. İşte bu yüzden tereddüt etmeden onu İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi forveti olarak nitelendiriyorum.”
- Getty Images Sport
Bundesliga'daki hata
Owen, bu oyuncuya duyduğu hayranlığa rağmen, Kane gibi kalibreli bir oyuncu için Almanya’ya transfer olmasının bir gerileme olduğu yönündeki inancından vazgeçmiyor. Owen, “oldukça sıradan” bir ligde Bayern Münih’in hakimiyetinin, Premier Lig’in tüm zamanların gol rekorunu kırmanın sağlayacağı türden bir meydan okuma ya da prestij sunmadığını savundu.
Owen, forvetin Barcelona ve diğer dev kulüplerin ilgisini reddedip Bavyera’da kalmayı tercih etmesine dikkat çekerek, bu transferden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. “Harry ile ilgili tek şikayetim, Bayern Münih’e transfer olması,” diye ekledi. “Bunu o zaman da söylemiştim ve fikrim değişmedi. Bunun faydalarını anlıyorum ve umarım İngiltere de önümüzdeki birkaç hafta içinde bunu görecektir… Ancak kariyeri açısından, o Bundesliga’dan daha iyi bir ligde oynamayı hak ediyor.”
Elit zihniyet ve uzun ömür
Owen, Kane’in zihinsel gücünü ve dayanıklılığını övdü; 32 yaşındaki oyuncunun oyun stilini sürekli olarak uyarladığını vurguladı. Kane’in sahada geriye inip oyunu bağlama becerisinin önemli ölçüde olgunlaştığını belirtti, ancak en büyük değerinin, özellikle milli takımda dünya sahnesinde gösterdiği gol önündeki çelik gibi sinirleri olduğunu savundu.
"Açılış maçında Hırvatistan karşısında bir penaltı kaçırdığını biliyorum, ancak Dünya Kupası finalinde bir penaltı kazanırsak, Harry Kane'den başka kimsenin bu penaltıyı atmasını istemem," diye ısrar etti Owen. "O, çelik gibi sinirlere sahip. Onun kararlılığını seviyorum. Uzun soluklu olmasını seviyorum. Asla sakatlanmamasını seviyorum. Ve oyun stilinin giderek daha da iyiye gitmesini seviyorum."
- Getty Images Sport
Madalyaların ötesinde bir miras
Kane, Almanya’da takım olarak başarıya ulaşmış olsa da Owen, Bayern ile kazanılan şampiyonlukların neredeyse kaçınılmaz olduğunu ve Kane’in büyüklüğünü tanımlamadığını öne sürüyor. Bunun yerine Owen, Kane’i genç oyuncular için ilham verici bir figür olarak görüyor; Kane’in, doğuştan gelen fiziksel avantajların (örneğin doğal hız ya da yetenek) eksikliğini, takıntılı bir adanmışlıkla aşabileceğini kanıtladığını belirtiyor.
Owen, “Bayern ile Bundesliga şampiyonlukları kazanmak, onun büyüklüğünü asla tanımlamayacaktı çünkü Bayern neredeyse her zaman bu şampiyonlukları kazanıyor,” diyerek sözlerini tamamladı. “Bunların hiçbiri Kane hakkındaki düşüncelerimi değiştirmiyor. O harika bir futbolcu, olağanüstü bir kaptan ve muhteşem bir insan. Daha da önemlisi, o bir örnek. Her zaman Lionel Messi, Pele veya Diego Maradona gibi doğmak zorunda olmadığının bir örneği.”