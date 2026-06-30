Daily Mail’de yazdığı köşe yazısında Owen, Kane hakkındaki görüşünde tam bir fikir değişikliği yaşadığını açıkladı ve onu resmi olarak İngiltere’nin yetiştirdiği en iyi forvet olarak nitelendirdi. Kendi kariyerini değerlendiren Ballon d’Or ödüllü futbolcu, daha önce gol vuruşunun doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inandığını, ancak artık Bayern Münih’in yıldızını, durmak bilmeyen çalışma ve tekrarlar yoluyla kendi çabalarıyla mükemmelliğe ulaşan bir örnek olarak gördüğünü itiraf etti.

Owen, “Yaşlandıkça forvetler hakkında yanıldığımı daha iyi anlıyorum – ve Harry Kane, fikrimi neden değiştirdiğimin bir örneği,” diye yazdı. “Harry’nin başardığı her şeyi düşününce bu kulağa saçma gelebilir, ama onun bugün olduğu oyuncu olmak için doğuştan yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Onu sevmemin en büyük nedeni de budur. İşte bu yüzden tereddüt etmeden onu İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi forveti olarak nitelendiriyorum.”