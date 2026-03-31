Bu nedenle, Three Lions'ın teknik direktörü Thomas Tuchel, Salı akşamı Japonya ile oynanacak dostluk maçı (20.45) için, ya milli takımdan erken ayrılıp Londra'ya dönen ya da yolculuğa hiç çıkmayan dört Arsenal yıldızı Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke ve Eberechi Eze'den yoksun kalacak.
"Harry Kane olsaydım, bu konuyu gündeme getirirdim": Eski milli futbolcu, FC Bayern'in golcüsüne net bir talepte bulundu
Arsenal oyuncuları Martin Zubimendi (İspanya), Piero Hincapie (Ekvador), William Saliba (Fransa), Gabriel (Brezilya), Martin Ödegaard (Norveç), Jurrien Timber (Hollanda) ve Leandro Trossard (Belçika) çeşitli nedenlerle milli takımlarında forma giyemeyecekleri için, Agbonlahor bunun arkasında bir sistem olduğunu düşünüyor.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın sezonun son düzlüğünde tüm oyuncularının mümkün olduğunca formda ve hazır olmasını istemesini anlayabildiğini belirtse de, bunun yaklaşan Dünya Kupası öncesinde milli takımların aleyhine olduğunu ve bu durumun milli takımların da kendi sorunlarına yol açacağını ifade ediyor.
"Oyuncuların milli maçlara katılmamasını doğru bulmuyorum. Ülken için oynamak bir onurdur. Bu bana hiç uymuyor," diye şikayet eden Agbonlahor, talkSPORT'ta İngiltere kaptanı Kane'e doğrudan seslendi: "Harry Kane olsaydım, bu konuyu gündeme getirir ve şöyle derdim: 'Hadi ama çocuklar, oyuncuların sürekli kadrodan çekildiği dört ya da beş yıl önceki döneme geri dönmeyelim.'"
En uç durumda, milli maçları kasten kaçıran oyuncular için ciddi sonuçlar düşünülmesi bile mümkün. "Milli maçta oynamayı reddedersen, bir sonraki Premier Lig maçını kaçırırsın. Sana şunu söyleyeyim: Oyuncular artık reddetmeyi bırakacaklar," dedi Agbonlahor.
Tuchel, Saka ve Rice'ın sakatlıklarını doğruladı
En azından Rice ve Saka'nın durumunda Tuchel, bir basın toplantısında her ikisinin de hafif bir sakatlığı olduğunu ve bu nedenle forma giyemeyeceklerini açıklamıştı. Alman teknik adam, "Tıbbi muayeneden geçtiler ve sadece durumu netleştirmek için mutlaka oynamak istediler" diye vurguladı. "Kesinlikle sahada olmak istiyorlardı. Ancak bu riski almak hiç mantıklı değildi."
Yılın ilerleyen dönemlerinde oynamaları belki mümkün olabilirdi, ancak Arsenal hâlâ üç turnuvada mücadele ettiği için risk çok yüksek olurdu: "Belki sezonun son maçı olsaydı, onları kadroda tutup her şeyi denerdik. Ancak sezonun bu aşamasında bu hiç mantıklı değildi. Durumun daha da kötüye gitme riski çok büyüktü," dedi Tuchel.