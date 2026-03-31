"Harry Kane olsaydım, bu konuyu gündeme getirirdim": Eski milli futbolcu, FC Bayern'in golcüsüne net bir talepte bulundu

Arsenal oyuncuları Martin Zubimendi (İspanya), Piero Hincapie (Ekvador), William Saliba (Fransa), Gabriel (Brezilya), Martin Ödegaard (Norveç), Jurrien Timber (Hollanda) ve Leandro Trossard (Belçika) çeşitli nedenlerle milli takımlarında forma giyemeyecekleri için, Agbonlahor bunun arkasında bir sistem olduğunu düşünüyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın sezonun son düzlüğünde tüm oyuncularının mümkün olduğunca formda ve hazır olmasını istemesini anlayabildiğini belirtse de, bunun yaklaşan Dünya Kupası öncesinde milli takımların aleyhine olduğunu ve bu durumun milli takımların da kendi sorunlarına yol açacağını ifade ediyor.

"Oyuncuların milli maçlara katılmamasını doğru bulmuyorum. Ülken için oynamak bir onurdur. Bu bana hiç uymuyor," diye şikayet eden Agbonlahor, talkSPORT'ta İngiltere kaptanı Kane'e doğrudan seslendi: "Harry Kane olsaydım, bu konuyu gündeme getirir ve şöyle derdim: 'Hadi ama çocuklar, oyuncuların sürekli kadrodan çekildiği dört ya da beş yıl önceki döneme geri dönmeyelim.'"

En uç durumda, milli maçları kasten kaçıran oyuncular için ciddi sonuçlar düşünülmesi bile mümkün. "Milli maçta oynamayı reddedersen, bir sonraki Premier Lig maçını kaçırırsın. Sana şunu söyleyeyim: Oyuncular artık reddetmeyi bırakacaklar," dedi Agbonlahor.