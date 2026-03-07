Getty
Harry Kane ne zaman geri dönecek? Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere'nin forvet oyuncusunun nadir görülen yokluğunun ardından belirsiz bir sakatlık güncellemesi yaptı
Kompany, Kane'in fiziksel durumuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
Allianz Arena, baldır sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncusu Kane'den yoksundu. Kane, Bayern'in Mönchengladbach'ı 4-1 yendiği maçın kadrosunda yer almadı. İlk haberlerde 31 yaşındaki oyuncunun sadece önlem olarak dinlendirildiği belirtilse de, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra durum değişti.
Golcü forvet şu anda iyileşmek için mücadele ediyor ve bu durum onun Avrupa kupalarında oynayıp oynamayacağı konusunda şüpheler uyandırdı. Yurtiçinde dominant bir performans sergilemesine rağmen, Bundesliga'nın en golcü oyuncusu hakkındaki belirsizlik Bayern taraftarları arasında endişe yarattı.
Avrupa gezisi öncesinde endişeler artıyor
Galibiyetin ardından basına konuşan Kompany'ye, yıldız forvetinin İtalya'da sahaya çıkmaya hazır olup olmadığı soruldu. Belçikalı teknik adam temkinli bir yaklaşım sergileyerek Kane'in takımla birlikte seyahate çıkacağını garanti etmedi.
Kompany, Kane'in forma giymeye hazır olup olmayacağı sorulduğunda "Umarım" yanıtını verdi (iMiaSanMia'nın X'te aktardığı gibi). "Eğer forma giyebilirse harika olur. Aksi takdirde elimizdeki oyuncularla devam ederiz."
Bu açıklama, Kompany'nin maç öncesi yaptığı "ciddi bir şey yok" şeklindeki değerlendirmesinden çok daha ihtiyatlıydı. Tonundaki bu değişiklik, sağlık ekibinin yüksek yoğunluklu kıtasal turnuvaya yeşil ışık yakmadan önce forvetin tedaviye verdiği tepkiyi hala izlediğini gösteriyor.
Nicolas Jackson boşluğa adım atıyor
Birinci forvetlerinin yokluğunda, Chelsea'den kiralık olarak gelen Jackson nadir bir şekilde ilk on birde yer aldı ve bu fırsatı gol atarak değerlendirdi. Her zaman etkileyici olan Jamal Musiala ile birlikte sergilediği performans, Bayern'in rekor kıran forveti olmasa bile iç saha maçlarını idare edecek kadro derinliğine sahip olduğunu kanıtladı.
Ancak Şampiyonlar Ligi eleme turları farklı bir baskı seviyesi getiriyor. Kompany, Kane'in uzun süreli sakatlığını önlemek için temkinli oynamak isteyebilir, ancak İngiltere kaptanının sağladığı klinik üstünlük, Bayern'in bu sezon kupa peşinde koşmasında hayati bir unsur olmaya devam ediyor.
Taktiksel oyun mu, yoksa gerçek bir darbe mi?
Bayern'in odak noktası artık tamamen Salı günü Atalanta ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına kaydı. Kompany'nin, İtalyan ekibinin savunma düzenini bozmak için stratejisini gizli tutma ve onları çeşitli hücum senaryoları geliştirmeye zorlama ihtimali hala var.
Alman devi, tüm turnuvalarda altı maçlık galibiyet serisiyle maça güçlü bir şekilde giriyor. Şu anda Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern, Bergamo'ya gittiğinde iç sahadaki hakimiyetini Avrupa sahnesine taşımayı hedefleyecek.
