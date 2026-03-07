Harry Kane ne zaman geri dönecek? Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere'nin forvet oyuncusunun nadir görülen yokluğunun ardından belirsiz bir sakatlık güncellemesi yaptı

Birinci forvetlerinin yokluğunda, Chelsea'den kiralık olarak gelen Jackson nadir bir şekilde ilk on birde yer aldı ve bu fırsatı gol atarak değerlendirdi. Her zaman etkileyici olan Jamal Musiala ile birlikte sergilediği performans, Bayern'in rekor kıran forveti olmasa bile iç saha maçlarını idare edecek kadro derinliğine sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Şampiyonlar Ligi eleme turları farklı bir baskı seviyesi getiriyor. Kompany, Kane'in uzun süreli sakatlığını önlemek için temkinli oynamak isteyebilir, ancak İngiltere kaptanının sağladığı klinik üstünlük, Bayern'in bu sezon kupa peşinde koşmasında hayati bir unsur olmaya devam ediyor.