Harry Kane ne olacağını biliyordu! 'Son derece zeki' forvet, Tottenham'ın düşüşünü öngördüğü için Bayern'e katıldı

Kane 32 yaşında olmasına rağmen, bu sezon 50 maçta attığı 58 gol ve etkileyici yaratıcılığıyla, Alan Shearer’ın efsanevi taktiksel uyumunu anımsatan, gerçek bir Ballon d'Or adayı haline geldi. Bayern'in bu sembol oyuncusunun önümüzdeki yıllarda da Avrupa futbolunda elit bir güç olarak kalacağını öngören Hateley, şunları ekledi: "64 gol mü attı? Bunlar çılgın rakamlar, kesinlikle çılgın rakamlar. Harry hakkında ne söylenebilir ki? [O] artık 32 yaşında. [Çoğu takımın] transfer politikası 'Artık çok yaşlı' şeklinde olurdu, ama Harry Kane yıllarca oynayacak.

"O çok zeki bir adam, çok formda. Muhtemelen onu rahatsız eden bir ayak bileği sakatlığı olduğunu biliyorum. O akıllı ve oyununu ayarlayacak, tıpkı Alan Shearer'ın dizini sakatladığında yaptığı gibi. Onlar akıllı oyuncular ve Harry de akıllı bir oyuncu. Ve şunu söyleyebilirim ki, şu anda her İngiltere taraftarı, 'Tanrıya şükür bu maçları atlatıyor' diye düşünüyor olmalı.

"Harry, şu anki yaşında, dünyadaki herkesten daha fazla gol atıyor. Ama o bundan fazlasını yapıyor, sadece gol atmıyor, aynı zamanda pozisyonlar yaratıyor, takımları her yöne çekiyor, savunmaları her yöne çekiyor, takım arkadaşları için boşluklar yaratıyor. Ve 32 yaşında, Bayern'in ona bir sözleşme teklif edeceği hiç şüphe yok. Bu sözleşmenin süresi Harry'ye bağlı olacak.

"Harry'nin bu yıl Bayern'den ayrılacağını hiç sanmıyorum. Arkasında, yönetim kurulunda ve kulüp çevresinde bulunan eski oyuncular var; onlar, bu tür bir oyuncunun en az üç yıl daha kulüpte kalmasını sağlayacaklardır."