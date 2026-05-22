Harry Kane ne olacağını biliyordu! 'Son derece zeki' forvet, Tottenham'ın düşüşünü öngördüğü için Bayern'e katıldı
Kane'in öngörüsü, çöküşle doğrulandı
Kane, 2023 yılında 100 milyon avro (86 milyon sterlin) değerindeki bir transferle Kuzey Londra'dan Bavyera'ya geçti ve ardından 143 gol atarak arka arkaya iki Bundesliga şampiyonluğu kazanılmasını sağladı. Buna tam bir tezat olarak, Tottenham onun ayrılışından bu yana idari bir çöküntü yaşadı ve geçen sezon Premier Lig'de 17. sıraya geriledi, bu sezon ise son günkü umutsuz bir küme düşme mücadelesine girdi. Get German Football News'e konuşan Hateley, Kane'in Premier Lig kulübü içinde gelişen temel ve uzun vadeli sorunları tespit ettikten sonra ayrılışını kasten planladığını iddia etti.
Hateley, çıkış tetikleyicilerinin arka planını açıklıyor
İngiltere kaptanının çocukluk kulübünden ayrılma kararının ardından başlangıçta ortaya çıkan yoğun eleştirileri değerlendiren Hateley, forvetin profesyonel bir üst düzey oyuncuya yakışır zihniyetini haklı çıkardı. Hateley, forvetin Premier Lig’i geride bırakma motivasyonunu ele alırken şöyle konuştu: “Zeki biri olarak, [Tottenham’da] perde arkasında neler olup bittiğini görebiliyordu. Bu sezon ortaya çıkan gelişmelerin tohumları, Harry’nin orada olduğu dönemden ayrıldığı ana kadar çoktan atılmıştı.
Harry kadar zeki biriyseniz, bir şeyler hissedersiniz; muhtemelen sorunları sezmiştir. Kulüpte kalması için istediği her şeyi ona verirlerdi, ama profesyonel bir futbolcuysanız, bir şeyler elde etmek istersiniz. Kariyerinize başladığınız zamankinden daha fazla kupa ve bilgi ile ayrılmak istersiniz. Bence Spurs'ta bunu asla başaramayacaktı. Doğru zaman, doğru hamle."
Uzun ömürlülük, gelecekteki sözleşme uzatımını garanti eder
Kane 32 yaşında olmasına rağmen, bu sezon 50 maçta attığı 58 gol ve etkileyici yaratıcılığıyla, Alan Shearer’ın efsanevi taktiksel uyumunu anımsatan, gerçek bir Ballon d'Or adayı haline geldi. Bayern'in bu sembol oyuncusunun önümüzdeki yıllarda da Avrupa futbolunda elit bir güç olarak kalacağını öngören Hateley, şunları ekledi: "64 gol mü attı? Bunlar çılgın rakamlar, kesinlikle çılgın rakamlar. Harry hakkında ne söylenebilir ki? [O] artık 32 yaşında. [Çoğu takımın] transfer politikası 'Artık çok yaşlı' şeklinde olurdu, ama Harry Kane yıllarca oynayacak.
"O çok zeki bir adam, çok formda. Muhtemelen onu rahatsız eden bir ayak bileği sakatlığı olduğunu biliyorum. O akıllı ve oyununu ayarlayacak, tıpkı Alan Shearer'ın dizini sakatladığında yaptığı gibi. Onlar akıllı oyuncular ve Harry de akıllı bir oyuncu. Ve şunu söyleyebilirim ki, şu anda her İngiltere taraftarı, 'Tanrıya şükür bu maçları atlatıyor' diye düşünüyor olmalı.
"Harry, şu anki yaşında, dünyadaki herkesten daha fazla gol atıyor. Ama o bundan fazlasını yapıyor, sadece gol atmıyor, aynı zamanda pozisyonlar yaratıyor, takımları her yöne çekiyor, savunmaları her yöne çekiyor, takım arkadaşları için boşluklar yaratıyor. Ve 32 yaşında, Bayern'in ona bir sözleşme teklif edeceği hiç şüphe yok. Bu sözleşmenin süresi Harry'ye bağlı olacak.
"Harry'nin bu yıl Bayern'den ayrılacağını hiç sanmıyorum. Arkasında, yönetim kurulunda ve kulüp çevresinde bulunan eski oyuncular var; onlar, bu tür bir oyuncunun en az üç yıl daha kulüpte kalmasını sağlayacaklardır."
Küme düşme mücadelesinin son maçı, çaresiz durumdaki Spurs'u bekliyor
Tottenham, pazar günü sezonun son maçında Everton'ı ağırlayarak hayatta kalma mücadelesinde kesin ve hayati bir sınava çıkacak. Küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde yer alan Roberto De Zerbi'nin kırılgan kadrosu, West Ham'ın önünde kalmayı başarmak için Avrupa Ligi'ni kazandıkları direnci sergilemek zorunda. Bu arada, yerini sağlamlaştıran Kane, bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi liderlik etmeye odaklanacak ve ardından Almanya'da uzun vadeli sözleşme yenileme görüşmelerini başlatacak.