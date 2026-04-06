Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz 'İsviçre saati gibi uyumlu' ama Bayern efsanesi, Real Madrid maçı öncesinde 'zihniyet' konusunda uyarıda bulunuyor
Avrupa futbolunun İsviçre saati
Bundesliga şampiyonu, Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Münih'e giderek Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Alman efsane Matthaus, yakın zamanda yazdığı bir köşe yazısında Bavyera ekibine sert bir uyarıda bulundu. Takıma İspanyol devlerinin oluşturduğu zorlu mücadele konusunda uyarıda bulunan eski Ballon d'Or kazananı, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Díaz'ın kilit rollerini vurgulayarak, bu üçlüyü Bayern'i Avrupa zaferine taşıyabilecek en önemli varlıklar olarak övdü.
Matthaus, Sky Sports için yazdığı son köşe yazısında şunları söyledi: "Rekor şampiyonun bu sezon çok özel bir hücum hattı var; bana göre bu, İsviçre saatine benzetilebilir. Bir dişli diğerine mükemmel bir şekilde oturuyor, parçalar arasında hassas bir koordinasyon var ve sonuçta ortaya çok kaliteli bir sanat eseri çıkıyor. Bu yıl Olise, Kane, Diaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl ve [Serge] Gnabry ile forvet hattında o kadar çeşitli ve çok yönlü bir kalite var ki, bu gerçekten etkileyici. Avrupa'da sadece Barcelona bu takıma ayak uydurabiliyor; onlar da hücumda benzer şekilde çok yönlü. Şu anda en güçlü hücum bu iki takıma ait."
Bernabeu'da zihinsel dayanıklılık gerekiyor
Yurtiçindeki üstünlüğüne rağmen, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşmanın zorluğu bambaşka bir mesele olmaya devam ediyor. Matthäus, İspanyol takımının prestiji ve kendi sahasındaki atmosferin, zihinsel olarak hazırlıklı olmayan takımları ezip geçebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bayern efsanesi için, taktiksel düzen, oyuncuları İspanya'nın başkentinde bekleyen psikolojik mücadelenin yanında ikinci planda kalıyor.
Matthaus şöyle açıkladı: "Bana göre Madrid'de asıl önemli olan bireysel oyuncular değil, sadece takım ruhu. Bayern sakinliğini korumalı ve zihinsel olarak hazır olmalı, çünkü Bernabeu'da çok özel bir sihir ortaya çıkabilir; birçok takım bunu, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde, daha önce hissetmiştir. İspanya'daki puan durumu veya Real'in Mallorca'ya karşı aldığı son mağlubiyet bile burada bir rol oynamaz; Şampiyonlar Ligi bambaşka bir şeydir ve Bayern, belirleyici anlarda zihinsel olarak orada olmalıdır."
Seçkinler arasında birlik mi, yoksa egolar mı?
Matthaus'un Bayern'in belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu düşündüğü alanlardan biri de soyunma odası atmosferi. Vincent Kompany yönetiminde takım, önceki sezonlarda zaman zaman başını ağrıtan iç gerilimleri ortadan kaldırmış görünüyor. Bu ortak amaç bilinci, genç takım üyeleri için düzenlenen son kutlamalarda açıkça ortaya çıktı; bu da yıldızlarla dolu Madrid kadrosunda eksik olabilecek bir uyum düzeyine işaret ediyor.
1990 Dünya Kupası şampiyonu, "Bayern'i tur atlayacak favori olarak görüyorum. Vincent Kompany'nin takımı bana, özellikle beden dili açısından daha istikrarlı bir izlenim bırakıyor. Geçmişte sorun teşkil edebilecek kıskançlık yok; FC Bayern şu anda tek bir büyük bütün. Freiburg'da, Karl'ın golü için tüm takımın kutlamalara nasıl katıldığını ve genç oyuncuyu ne kadar muhteşem bir şekilde karşıladığını tekrar gördünüz. Bayern kadrosu egoistlerden oluşmadığını gösterirken, diğer tarafta Real Madrid'de kibir tekrar tekrar ön plana çıkıyor ve takımın uyumu genellikle eksik görünüyor."
Harry Kane faktörü
Maçın başlamasına sadece 24 saat kala, Kane'in ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda hâlâ şüpheler var. İngiltere kaptanı, Uruguay ve Japonya ile oynanan uluslararası dostluk maçlarının yanı sıra Freiburg ile oynanan son Bundesliga maçında da sahalardan uzak kalmasına neden olan ayak bileği sakatlığından hala kurtulmaya çalışıyor. Kompany ve takım arkadaşı Joshua Kimmich, Kane'in sahada yer alacağından emin olsa da, Matthaus, Kane'in zamanında iyileşememesi durumunda Madrid karşısında hala bir şansları olduğunu vurguluyor.
Matthaus şu sonuca vardı: "Madrid'de, Harry Kane hafif sakatlığının ardından kadroya geri dönmüş olmalı. Bayern, Freiburg'da ve ondan önceki birkaç maçta da Kane olmadan başarabileceğini kanıtladı, ancak Kane'in varlığı önemli olacak. Büyük maçlarda sahada büyük oyunculara ihtiyaç vardır ve Salı günü böyle bir maç oynanacak. Kane'in sahada olması bile zaten önemlidir; kendi takımınız için sahada böyle bir kişiliğin olması önemlidir, ancak Kane'in gol ortalamasını ve yeteneklerini bilen ve saygı duyan rakipler için de önemlidir."