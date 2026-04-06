Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz 'İsviçre saati gibi uyumlu' ama Bayern efsanesi, Real Madrid maçı öncesinde 'zihniyet' konusunda uyarıda bulunuyor

Bundesliga şampiyonu, Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı için Münih'e giderek Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Alman efsane Matthaus, yakın zamanda yazdığı bir köşe yazısında Bavyera ekibine sert bir uyarıda bulundu. Takıma İspanyol devlerinin oluşturduğu zorlu mücadele konusunda uyarıda bulunan eski Ballon d'Or kazananı, Harry Kane, Michael Olise ve Luis Díaz'ın kilit rollerini vurgulayarak, bu üçlüyü Bayern'i Avrupa zaferine taşıyabilecek en önemli varlıklar olarak övdü.

Matthaus, Sky Sports için yazdığı son köşe yazısında şunları söyledi: "Rekor şampiyonun bu sezon çok özel bir hücum hattı var; bana göre bu, İsviçre saatine benzetilebilir. Bir dişli diğerine mükemmel bir şekilde oturuyor, parçalar arasında hassas bir koordinasyon var ve sonuçta ortaya çok kaliteli bir sanat eseri çıkıyor. Bu yıl Olise, Kane, Diaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl ve [Serge] Gnabry ile forvet hattında o kadar çeşitli ve çok yönlü bir kalite var ki, bu gerçekten etkileyici. Avrupa'da sadece Barcelona bu takıma ayak uydurabiliyor; onlar da hücumda benzer şekilde çok yönlü. Şu anda en güçlü hücum bu iki takıma ait."







