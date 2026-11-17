İngiltere’nin mevcut kaptanı Kane, yakın zamanda Hırvatistan ve İspanya’ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarında penaltıdan gol buldu ve 2026’da rekorları yeniden yazmayı sürdürdü. 127 maçla ülkesinin millî takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncusu oldu .

Bayern Münih’in üretken forveti, A millî takımdaki tarihî gol sayısını da 93’e çıkardı ve bu alanda bir noktada 100 gole ulaşacak gibi görünüyor. Kane, 53 golle önceki rekorun sahibi olan Rooney’yi Mart 2023’te geride bırakmıştı.

Kane o zamandan bu yana Ballon d’Or’u kazanarak ‘gezegenin en iyi oyuncusu’ unvanını da aldı ve 33 yaşında yavaşlama belirtisi göstermiyor. İngiltere için şimdi de her zamanki kadar önemli. Takımın öncü lideri rolünü üstlenmiş durumda.

İngiltere formasıyla 120 maça çıkan Rooney de bir dönem aynı rolü üstlenmişti. Genç yaşta parlayan yıldız, daha sonra Manchester United ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Kane ve Rooney çok farklı iki forvet. İlki üstün bir bitirici, ikincisi ise bitmek bilmeyen bir enerjiye sahip. İkisi de İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi forveti olduğunu iddia edebilir .