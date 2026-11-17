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Harry Kane mi, Wayne Rooney mi? Eski İngiltere forveti tercihini yaptı, Ballon d’Or sahibi yıldızın neden 40 yaşına kadar oynayabileceğini anlattı
Kane’in İngiltere rekorları: 93 gol ve 127 millî maç
İngiltere’nin mevcut kaptanı Kane, yakın zamanda Hırvatistan ve İspanya’ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarında penaltıdan gol buldu ve 2026’da rekorları yeniden yazmayı sürdürdü. 127 maçla ülkesinin millî takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.
Bayern Münih’in üretken forveti, A millî takımdaki tarihî gol sayısını da 93’e çıkardı ve bu alanda bir noktada 100 gole ulaşacak gibi görünüyor. Kane, 53 golle önceki rekorun sahibi olan Rooney’yi Mart 2023’te geride bırakmıştı.
Kane o zamandan bu yana Ballon d’Or’u kazanarak ‘gezegenin en iyi oyuncusu’ unvanını da aldı ve 33 yaşında yavaşlama belirtisi göstermiyor. İngiltere için şimdi de her zamanki kadar önemli. Takımın öncü lideri rolünü üstlenmiş durumda.
İngiltere formasıyla 120 maça çıkan Rooney de bir dönem aynı rolü üstlenmişti. Genç yaşta parlayan yıldız, daha sonra Manchester United ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Kane ve Rooney çok farklı iki forvet. İlki üstün bir bitirici, ikincisi ise bitmek bilmeyen bir enerjiye sahip. İkisi de İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi forveti olduğunu iddia edebilir.
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Rooney mi, Kane mi? İngiltere’nin hayalindeki kadroya kim girer?
Prestijli Altın Top’un sahibi ile şu sıralar I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here programında Bushtucker Trials mücadelelerine katılan isim arasında seçim yapması istenen eski İngiltere forveti Hateley, London.Bet iş birliği kapsamında GOAL’e konuştu: “Muhtemelen Harry Kane’i seçerdim.
“Wayne Rooney’nin ikisi arasında doğal yeteneği daha fazla olan oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Harry’nin bulunduğu noktaya gelmek için çok emek verdiğini düşünüyorum. Rooney, neredeyse doğrudan takıma girip olduğu büyük oyuncuya dönüşen, doğal yeteneği daha fazla olan biriydi. Harry ise genç yaşta, kendini geliştirmek için defalarca kiralık giderek mesleğini öğrendi.
“Genel olarak Harry’nin kariyerinde yıldan yıla gösterdiği gelişime baktığımda, konuştuğunuz herkes her yıl daha iyi olduğunu söylüyor. Şimdi, bir yerlere gidip bir şeyler yapmaya başlamadan önceki hâlinden bile daha iyi. Bunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde karşılığını alacağını düşünüyorum.
“İsterse ve sakatlık yaşamazsa 40 yaşına kadar oynayacağını düşünüyorum. Bu, ilk yıllarından bu yana yaptıkları hakkında her şeyi anlatıyor. Kendini uyarlıyor, Ballon d’Or’u kazanan o oyuncuya dönüşüyor ve bunu sonuna kadar hak ediyor. Kariyerinde ilerledikçe yeniden uyum sağlaması gerekecek.
“Gençken oyunu öğrenme biçimi sayesinde bunu zorlanmadan yapacaktır. Daha çocukken kendisine yapılan müdahalelere, rakiplerin yakın oynamasına ve benzeri şeylere uyum sağladı. İri yarı rakiplerin üzerine gelmesiyle nasıl başa çıkacağını öğrendi.
“Rooney muhtemelen yetiştirdiğimiz genç oyuncular arasında doğal yeteneği en fazla olanıydı ama onu kontrol altında tutmanız gerekiyor. Harry çok emek verdi, bugün olduğu oyuncuya dönüştü ve daha uzun yıllar devam edecek. Harry’yi seçmemin nedeni bu.”
Kane’in İngiltere’yi 2030 Dünya Kupası’nda da temsil etmesi bekleniyor
Bayern Münih formasıyla 162 maçta 156 gol atan Kane, Bundesliga’nın son şampiyonuyla 2029’a kadar geçerli yeni bir sözleşme yapmayı kabul etti. Bu anlaşma, gerek kulübünden gerek millî takımdan yakın zamanda ayrılmayacağına işaret ediyor.
Forvetin daha uzun süre oynayabileceğini daha önce de dile getiren Hateley’ye, kaptan Kane’in İngiltere’ye 2030’da bir Dünya Kupası’nda daha liderlik edip etmeyeceği soruldu. Hateley şu yanıtı verdi: “Evet. [Dominic] Calvert-Lewin birkaç yıl daha beklemek zorunda kalacak.
“Sağlıklı kalırsa Harry, her zamanki gibi kadroya ilk yazılan isim olacak. Bayern Münih onu iyi yönetiyor, o da yaşamına dikkat ediyor. Zeki, sağlam karakterli ve iyi bir yaşam tarzına sahip. Futbolun spor bilimiyle geldiği nokta ve bu alanın dört ya da beş yıl sonra geleceği yer, oyuncuların kariyerlerini uzatmalarına yardımcı oluyor. Harry’nin de bunlardan yararlandığını düşünüyorum.”
- Getty
İngiltere’de efsanevi 9 numara Kane’in yerini alacak belirgin bir aday yok
İngiltere, Kane millî takımda oynamaya devam ettiği sürece onu kadroya almaktan memnuniyet duyacak. Henüz 9 numaralı formasını devralacak belirgin bir aday ortaya çıkmadı. Bu, belki de birkaç yıl sonra ele alınması gereken bir mesele olarak duruyor.
Rooney 31 yaşında millî takımı bıraktığında yerine birini bulmak İngiltere için sorun olmuştu. Ancak Kane o tarihte çoktan kendini göstermişti. İlk millî maçına 2015’te çıkan forvet, unutulmaz 11 yıl boyunca takımın değişmez isimlerinden biri oldu.
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