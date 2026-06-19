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Harry Kane, Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile boy ölçüşmek yerine neden ‘Olivier Giroud olmayı tercih ediyor’ – İngiltere’nin en golcü oyuncusu, Dünya Kupası şampiyonluğu yarışına geri döndü
Kane’in adını taşıyan birçok Altın Ayakkabı ödülü var
Kane’in bu tür başarıları bolca var. Tottenham’ın gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olarak, Premier Lig’de forma giydiği dönemde üç Altın Ayakkabı ödülü kazandı. İki kez Bundesliga şampiyonu olurken, son üç sezonda koleksiyonuna üç Altın Ayakkabı daha ekledi.
İngiltere milli takımında tarihe geçen gol sayısı, son maçta Hırvatistan’a karşı attığı iki golle 115 maçta 81’e yükseldi. İki kez penaltıdan attığı goller ve muhteşem bir kafa vuruşuyla, “Üç Aslanlar”ın kaptanı bir kez daha hücumda ilham kaynağı oldu.
Thomas Tuchel’in takımı dünya şampiyonluğu yolunda ilk adımlarını atmadan önce Kane, Messi, Mbappé ve Erling Haaland’ın en büyük sahneleri aydınlatmasını uzaktan izlemişti; bu üç oyuncu Arjantin, Fransa ve Norveç formasıyla toplamda yedi gol attı.
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Kane, Messi, Mbappé ve Haaland’ı izleyecek mi?
Kane’in en parlak spot ışıklarının altına çıktığı bu başarıların ona ek bir motivasyon kaynağı olup olmayacağı sorulduğunda, eski İngiltere savunma oyuncusu Mills – betTOM adına konuşarak – GOAL’a şunları söyledi: “Şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun onu motive ettiğini sanmıyorum. Bence o sadece gol atmak istiyor. Mümkün olduğunca çok gol atmak istiyor. İngiltere’nin kazanmasını istiyor.
“Bunun onu pek de rahatsız ettiğini sanmıyorum. Harry Kane’e şunu sorabilirsiniz: ‘Altın Ayakkabı’yı kazanıp çeyrek finalde elenmeyi mi tercih edersin, yoksa Olivier Giroud gibi Dünya Kupası’nı kazanıp gol atmamayı mı? Bence Harry Kane ikinci kategoride yer alır.
“Bence bazı dünya klasmanında forvetler tam tersi bir yol izleyebilir. Bazen mesele kişisel gollerdir, bazen bu takımın çıkarlarından daha ağır basar. Elbette her ikisini de isterler ama bazıları biraz daha bencildir.
“Harry Kane’in en ufak bir şekilde bile öyle olduğunu sanmıyorum. Diğer oyuncuların ne yaptığını görmüş olacaktır. Bunun onu hiç rahatsız ettiğini sanmıyorum. Bence kendisiyle çok, çok barışık ve bu onun için bir sorun değil. Bence onu motive eden tek şey gol atmak, olabildiğince çok gol atmak ve İngiltere için olabildiğince çok maç kazanmak.”
İngiltere, Kane’in daha geriye çekilmesine imkân tanıyan bir kadro belirledi
Tuchel’in Dünya Kupası hücumunu Kane’in etrafında kurduğu düşünülüyor; diğer forvetler ise 32 yaşındaki oyuncuyu ve onun derinlere inme eğilimini tamamlayacak şekilde seçildi. Bu sistem Hırvatistan karşısında neredeyse kusursuz işledi; Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Marcus Rashford gibi oyuncular kaptanlarının gerisine koşmaktan memnuniyet duydu.
Kane’in sahada dolaşma eğilimi sorulduğunda Mills şöyle dedi: “Bence bu her zaman böyle olacak. Harry Kane hiçbir zaman hız konusunda şanslı olmamıştı, yani hızından bir yard bile kaybetmiş değil. Oyun tarzı açısından her zaman inanılmaz derecede zeki olmuştur.
“Sık sık 9 numara, 10 numara, isterseniz 9,5 numara olarak oynuyor ve bu pozisyonlara geriye çekiliyor. Bunu yapabilmek için kanat bölgelerinde hıza ihtiyacınız var. Oyunu bir şekilde genişletmeniz gerekiyor. Dolayısıyla, arka alana koşacak oyunculara ihtiyacınız var.
“Bellingham bunu yapacak, Saka, [Noni] Madueke bunu yapacak – diğer tarafta Rashford ve [Anthony] Gordon da bunu yapacak ve oyunu genişletecek, bu da Kane’in o pozisyonlara çekilmesine olanak tanıyacak. Bu oldukça standart bir futbol taktiği. Bunu yapabilmek özellikle de roket bilimi değil.
“Elbette bazen bunu uygulamak her zaman kolay olmuyor, çünkü sizi durdurmaya ve oyunun temposunu belirlemeye çalışan bir rakip var. Bence tek endişe, Harry Kane’in takımımızın odak noktası olması. Harry’ye bir şey olursa, o noktadan sonra ne yapacağımızı merak etmeye başlıyorsunuz.”
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2026 Dünya Kupası: Üç Aslanlar kükreyebilecek mi?
İngiltere, Kane’in olağanüstü performansı ve zaman zaman gol yükünü neredeyse tek başına omuzlayabilme yeteneği nedeniyle, ona aşırı bağımlı hale geldiği yönünde eleştirilere maruz kalıyor. Bununla birlikte, Bellingham ve Rashford da Hırvatistan maçında katkı sağladılar.
Eğer "Üç Aslan" bu yaz gerçekten kükreyip 60 yıllık acıyı sona erdirecekse, Kane öncülük edecek ve bir kez daha Altın Ayakkabı ödülüne yaklaşarak orada yeni bir tarih yazılmasına katkıda bulunacaktır; ancak Messi, Mbappé ve diğerleri, onun düşünce yapısını veya oyun tarzını etkilemeyecektir.