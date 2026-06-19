Kane’in bu tür başarıları bolca var. Tottenham’ın gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olarak, Premier Lig’de forma giydiği dönemde üç Altın Ayakkabı ödülü kazandı. İki kez Bundesliga şampiyonu olurken, son üç sezonda koleksiyonuna üç Altın Ayakkabı daha ekledi.

İngiltere milli takımında tarihe geçen gol sayısı, son maçta Hırvatistan’a karşı attığı iki golle 115 maçta 81’e yükseldi. İki kez penaltıdan attığı goller ve muhteşem bir kafa vuruşuyla, “Üç Aslanlar”ın kaptanı bir kez daha hücumda ilham kaynağı oldu.

Thomas Tuchel’in takımı dünya şampiyonluğu yolunda ilk adımlarını atmadan önce Kane, Messi, Mbappé ve Erling Haaland’ın en büyük sahneleri aydınlatmasını uzaktan izlemişti; bu üç oyuncu Arjantin, Fransa ve Norveç formasıyla toplamda yedi gol attı.