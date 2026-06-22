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Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland’ı izleyecek mi? John Barnes, Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında İngiltere kaptanının zihniyetini açıklıyor
- Getty Images Sport
Messi, Mbappé, Haaland ve Kane, hepsi gol attı
FIFA’nın en önemli etkinliği Kuzey Amerika’da başlarken, dünyanın en büyük isimlerinden bazıları hızlı bir başlangıç yaptı. Grup aşamasının ilk tur maçları boyunca, Ballon d’Or kazananları ve Altın Top adayları erken bir performans sergiledi.
Arjantinli efsane Messi, Cezayir karşısında maç topunu eve götürürken hat-trick yaptı ve Dünya Kupası tarihinde bunu başaran en yaşlı oyuncu oldu; Mbappé ve Haaland ise sırasıyla Senegal ve Irak ile oynadıkları maçlarda Fransa ve Norveç adına ikişer gol attı.
Kane gol şölenine en son katılan isim oldu, ancak İngiltere’nin “Üç Aslan” takımı Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederken o da ölümcül bir ikili gol kaydetti. Bu yaz tarih yazılabilir, zira dünyanın en korkutucu forvetlerinden bazıları, uluslararası turnuvaların en prestijli olanında iki kez gol kralı unvanını kazanan ilk isimler olmayı hedefliyor.
Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü: Süperstar forvetler birbirlerini gözlemleyecek mi?
Zafer için verilen mücadele tam anlamıyla başladı, peki Kane ve arkadaşları diğer süperstar golcülerin ne yaptıklarına da biraz dikkat edecekler mi? Bu soru Barnes’a yöneltildiğinde, eski İngiltere oyun kurucusu – viagogo ve onların “World Cuts” kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada – GOAL’a şunları söyledi: “Eğer bu, İngiltere’nin tur atlamasına yardımcı olacaksa, evet. Eğer o [Kane], onlara karşı rekabet etmek için gol atmak istiyorsa, bu takımın aleyhine olabilir; çünkü o, takım için doğru olanı yapmak yerine, onlara karşı rekabet edeceği için daha bencil davranabilir. Ama eminim ki Harry buna aldırış etmeyecek ya da bu konuda endişelenmeyecektir.
“Harry, takım için neyin doğru olduğunu düşünmek zorundadır. Ve bir kaptan olarak, takım için iyi iş çıkarmak ister. Evet, gol atarsa gol atar. Ancak Dünya Kupası’nda artık gol atamazsa ve Mbappé ya da Haaland ondan daha fazla gol atarsa, bunun onun için bir sorun olmayacağından eminim. Ve eminim ki tutumu da bu olacak; aynı zamanda attığı gollerin İngiltere’ye yardımcı olacağını da biliyor.
“Bence o, mutlaka gol kralı olmaktan ziyade, İngiltere’nin kazanmasına yardımcı olmayı daha çok önemsiyor. Haaland ve Mbappé’nin de aynı şekilde düşüneceğinden eminim, çünkü Mbappé’nin gol atmak istediğinden eminim. Ancak bu, onun daha az gol atıp Fransa’nın kazanması anlamına geliyorsa, eminim ki bunu yapacaktır. [Ousmane] Dembele’ye ve Fransa’nın kadrosundaki diğer oyunculara bir bakın. Bu yüzden bireysel başarılar benim için hiçbir şey ifade etmiyor ve eminim ki Harry için de hiçbir şey ifade etmeyecektir.”
Her zaman formda olan Kane, 2030 Dünya Kupası’nda İngiltere forması giyecek mi?
32 yaşındaki Kane hâlâ formunun zirvesinde ve Bundesliga devi Bayern Münih ile bir kez daha şampiyonluğa ulaştıkları sezonda kariyerinin en iyi performansı olan 61 golü kaydetmesinin ardından, hız kesmeye dair hiçbir işaret göstermiyor.
İngiltere kaptanı her türlü rekoru kırmaya doğru ilerliyor, ancak içinde bir Dünya Kupası döngüsü daha var mı? Bu soruya yanıt veren ve Three Lions formasıyla 79 kez milli olan Barnes şöyle dedi: “Şey, İngiltere'nin iyiliği için umarım olmaz, çünkü bu, onun yerini alabilecek başka oyuncular yetiştirdiğimiz anlamına gelir. O yüzden dört yıl sonrasını düşünmeden önce bu Dünya Kupası'nı düşünelim. Dört yıl uzun bir süre.
“Dört yıl sonra Harry Kane konusunda endişelenmelisiniz. Bence dört yıl sonra 36 yaşındaki bir Harry Kane’i düşünürseniz zorlanacağız. 1966’dan beri Dünya Kupası’nı kazanamadık; öyleyse bu Dünya Kupası’nda sadece bir maç kazanmışken neden dört yıl sonra ne olacağını düşünerek endişeleniyoruz? Önce bu Dünya Kupası’nı atlatalım, sonra dört yıl sonraki Harry Kane’i düşünmeye başlarım. Ya da belki bir yıl ya da iki yıl sonrasını.”
Beckham ve R9: Dünya Kupası’nın en ikonik saç modeli hangisidir?
Kane, bu yaz Dünya Kupası kupasını kaldırmayı hedeflerken, efsanevi isimlerin izinden gitmeyi umuyor. Bugüne kadar elde ettiği tüm başarılar sayesinde şimdiden milyonlar için bir ilham kaynağı haline gelmiş durumda; dünyanın dört bir yanındaki gençler, onun meşhur “zıpla ve yumruk at” gol sevinç hareketini taklit ediyor.
Onun gibi havaya dikilmiş saç stilini taklit eden pek kimse yok, ancak uluslararası turnuvalar bu konuda genellikle trendler yaratır — Carlos Valderrama’nın afro saç stilinden David Beckham’ın mohawk saç stiline, 2002’de Brezilya forması giyen R9’un ikonik “Cascao” saç stiline kadar.
Hangisi en iyisiydi? Barnes şöyle ekledi: “Aslında Valderrama’nınki bir saç kesimi değildi, sadece normal bir saç stiliydi. Bunu kasten yapmak istediğini sanmıyorum.
“Tabii ki R9’unki aptalca bir kesimdi; futbol oynayamasa ona aptal derlerdi. Becks’in ise her türlü at kuyruğu ve benzeri saç stilleri var. İyi bir futbolcu değilseniz saç kesimlerinin bir anlamı yok; iyi bir futbolcuysanız ise ne isterseniz yapabilirsiniz. Yani R9’unki muhtemelen en tanınabilir kesimlerden biri ama çocuklarıma o kesimi yaptırmalarını tavsiye etmem!”
- viagogo
Hayranlar, uluslararası süperstarlardan ilham alıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nı kutlamak ve taraftarları turnuvayı tanımlayan kültür, nostalji ve kişiliklere daha da yaklaştırmak amacıyla, dünyanın önde gelen canlı etkinlik bilet pazarı viagogo, futbol tarihinin en ikonik saç stillerinden bazılarını yeniden canlandıran, benzersiz bir berber dükkanı deneyimi olan “World Cuts”ı hayata geçirdi.
İki gün süren ve katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlik, Shoreditch’teki Ruffians Barber Shop’ta gerçekleşti. Burada taraftarlar, futbol kahramanlarını seçip turnuvadan ilham alan efsanevi bir görünümle dükkandan ayrılabildiler.
Etkinliğin lansmanı vesilesiyle, Manchester United'ın süper hayranı United Strand (Frank Ilett), uzun süredir devam ettirdiği saç uzatma maratonuna son verdi ve uzun saçlarını, turnuvadan ilham alan üç ikonik Dünya Kupası saç stiline dönüştürdü. Carlos Valderrama’nın efsanevi buklelerinden David Beckham’ın unutulmaz mohawk saç stiline ve Chris Waddle’ın klasik mullet saç stiline kadar çeşitli stiller yeniden canlandırıldı.