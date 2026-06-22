Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland’ı izleyecek mi? John Barnes, Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında İngiltere kaptanının zihniyetini açıklıyor

Zafer için verilen mücadele tam anlamıyla başladı, peki Kane ve arkadaşları diğer süperstar golcülerin ne yaptıklarına da biraz dikkat edecekler mi? Bu soru Barnes’a yöneltildiğinde, eski İngiltere oyun kurucusu – viagogo ve onların “World Cuts” kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada – GOAL’a şunları söyledi: “Eğer bu, İngiltere’nin tur atlamasına yardımcı olacaksa, evet. Eğer o [Kane], onlara karşı rekabet etmek için gol atmak istiyorsa, bu takımın aleyhine olabilir; çünkü o, takım için doğru olanı yapmak yerine, onlara karşı rekabet edeceği için daha bencil davranabilir. Ama eminim ki Harry buna aldırış etmeyecek ya da bu konuda endişelenmeyecektir.

“Harry, takım için neyin doğru olduğunu düşünmek zorundadır. Ve bir kaptan olarak, takım için iyi iş çıkarmak ister. Evet, gol atarsa gol atar. Ancak Dünya Kupası’nda artık gol atamazsa ve Mbappé ya da Haaland ondan daha fazla gol atarsa, bunun onun için bir sorun olmayacağından eminim. Ve eminim ki tutumu da bu olacak; aynı zamanda attığı gollerin İngiltere’ye yardımcı olacağını da biliyor.

“Bence o, mutlaka gol kralı olmaktan ziyade, İngiltere’nin kazanmasına yardımcı olmayı daha çok önemsiyor. Haaland ve Mbappé’nin de aynı şekilde düşüneceğinden eminim, çünkü Mbappé’nin gol atmak istediğinden eminim. Ancak bu, onun daha az gol atıp Fransa’nın kazanması anlamına geliyorsa, eminim ki bunu yapacaktır. [Ousmane] Dembele’ye ve Fransa’nın kadrosundaki diğer oyunculara bir bakın. Bu yüzden bireysel başarılar benim için hiçbir şey ifade etmiyor ve eminim ki Harry için de hiçbir şey ifade etmeyecektir.”