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Harry Kane kalıyor! Bayern Münih’in yıldızı, Barcelona’nın teklifini geri çevirip yeni sözleşme imzalayacak
Barcelona’nın teklifi kesin bir şekilde reddedildi
The Athletic’e göre, Kane’in transfer olasılığına yönelik talebin hızla reddedilmesinin ardından, Barcelona dünya çapında bir forvet arayışında önemli bir darbe aldı. Spotify Camp Nou’ya transfer olmanın prestijine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu temsilcileri aracılığıyla Bayern Münih projesine tam olarak bağlı kaldığını açıkça belirtti.
Katalan kulübü, sezon sonunda takımdan ayrılan Robert Lewandowski’nin yerine uzun vadeli bir halef ararken Kane’in durumunu anlamaya çalıştı. Ancak İngiltere tarafından gelen mesaj netti: Kane’in geleceği, bu yaz Dünya Kupası’nda milli takımdaki görevleri tamamlanana kadar resmi olarak gündeme getirilmeyecek; ancak oyuncunun Bundesliga’da kalmaya devam etmesi için zemin şimdiden hazırlanmaya başlandı.
- Getty Images Sport
Kane, Münih'teki hayatından memnun
2023 yılında Tottenham Hotspur’dan büyük yankı uyandıran transferinin ardından Kane, Bavyera’daki hayata sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Forvet oyuncusu, bu yaz sözleşmesindeki belirli bir serbest kalma maddesini devreye sokma seçeneğine sahipti, ancak dikkat çekici bir şekilde bunu yapmamayı tercih etti. Böyle bir maddeyi devreye sokmak için Kane’in Ocak ayına kadar Bayern’e niyetini bildirmesi gerekiyordu; ancak bu son tarih, oyuncunun herhangi bir adım atmaması nedeniyle geçti.
Bu karar, Almanya’da ne kadar mutlu olduğunun açık bir göstergesiydi. Takıma katıldığından bu yana iki lig şampiyonluğu kazanan eski Spurs oyuncusu, kariyerinin bu aşamasında La Liga’ya geçiş riskini göze almak yerine, Alman deviyle birlikte kupa kazanmaya devam etmek için en iyi fırsatın elinde olduğunu düşünüyor.
Rekor kıran rakamlar ve yeni terimler
Kane’in Bayern’deki etkisi tam anlamıyla tarihi nitelikteydi. 2025-26 sezonunda, sadece 51 maçta 61 gol ve 7 asist gibi şaşırtıcı bir performans sergiledi. Bu form sayesinde, sadece üç sezonda attığı 146 golle kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde yedinci sıraya yükseldi. Mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Kane'i, Bayern yönetimi daha uzun süreli bir anlaşma ile kulübe bağlamak istiyor.
Bayern’in spor direktörü Max Eberl, bu yılın başlarında kulübün yıldız oyuncusunu takımda tutmak için proaktif bir yaklaşım sergilediğini doğruladı. Ocak ayında yaptığı açıklamada Eberl, Kane ile yeni bir sözleşme konusunda görüşmelerde bulunduklarını belirtti. Bu açıklama, Kane’in Kasım ayında yaptığı ve bu sezonun sonunda Bundesliga kulübünden ayrılmasının “çok düşük bir ihtimal” olduğunu belirterek ayrılık söylentilerini reddetmiş gibi görünen açıklamalarının ardından geldi.
- Getty Images Sport
Dikkatler Dünya Kupası zaferine yöneliyor
Kulüpteki geleceği netleşmiş gibi görünse de, Kane’in şu anki odak noktası İngiltere’yi uluslararası başarıya taşımaktır. Üç Aslanlar’ın kaptanı, devam eden Dünya Kupası’nda mükemmel bir form sergiliyor; Hırvatistan’a karşı 4-2’lik galibiyette iki gol, Panama’ya karşı 2-0’lık galibiyette ise bir gol attı. Bu gollerle turnuva toplam gol sayısını 11’e, milli takımdaki toplam gol sayısını ise 117 maçta 82’ye çıkardı.
Thomas Tuchel, Çarşamba günü DR Kongo ile oynanacak ilk eleme turu maçı için takımı hazırlarken, Kane takımın odak noktası olmaya devam ediyor. Bayern’de kalma kararının sağladığı istikrar, İngiltere’nin son 32 turunu geçme yolunda önemli bir destek olacak.