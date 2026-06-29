Harry Kane kalıyor! Bayern Münih’in yıldızı, Barcelona’nın teklifini geri çevirip yeni sözleşme imzalayacak

2023 yılında Tottenham Hotspur’dan büyük yankı uyandıran transferinin ardından Kane, Bavyera’daki hayata sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Forvet oyuncusu, bu yaz sözleşmesindeki belirli bir serbest kalma maddesini devreye sokma seçeneğine sahipti, ancak dikkat çekici bir şekilde bunu yapmamayı tercih etti. Böyle bir maddeyi devreye sokmak için Kane’in Ocak ayına kadar Bayern’e niyetini bildirmesi gerekiyordu; ancak bu son tarih, oyuncunun herhangi bir adım atmaması nedeniyle geçti.

Bu karar, Almanya’da ne kadar mutlu olduğunun açık bir göstergesiydi. Takıma katıldığından bu yana iki lig şampiyonluğu kazanan eski Spurs oyuncusu, kariyerinin bu aşamasında La Liga’ya geçiş riskini göze almak yerine, Alman deviyle birlikte kupa kazanmaya devam etmek için en iyi fırsatın elinde olduğunu düşünüyor.