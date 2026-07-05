Harry Kane, İngiltere ve Bayern Münih’in forvet oyuncusu Jamie Carragher’ın gözünde layık bir kazanan olmasına rağmen, Lionel Messi veya Kylian Mbappé’nin 2026 Ballon d’Or ödülünü muhtemelen kendisinden önce kazanacak olmasının nedenini açıkladı

Carragher, Kane’in Ballon d’Or’u kazanacak kalitede olduğuna inanıyor ancak 2026 ödülü için yapılacak yarışmanın, Messi ve Mbappé’nin itibarları ve başarılarından büyük ölçüde etkileneceğini belirtti. Dünya Kupası’ndaki ve Şampiyonlar Ligi’nin son aşamalarındaki performansların, genellikle ulusal liglerdeki gol rekorlarından daha fazla ağırlık taşıdığını savundu.

"Son 12 aya bakılırsa, Ballon d’Or’u Kane kazanmalı," diye itiraf etti Carragher. "Ne yazık ki muhtemelen kazanamayacak çünkü Dünya Kupası yılında ödül, kazanan ülkenin yıldız oyuncusuna verilmek zorundadır. İngiltere’nin hâlâ kazanabileceğine inanmak istesem de, özellikle son dönemdeki performansların ardından bu görüşü destekleyecek hiçbir şey yok.

"Arjantin kupayı korursa, Messi Ballon d’Or’u kazanacak. Fransa turnuvayı kazanırsa, takımın kilit oyuncularından biri ödülü alacak. Kane’in Bayern’deki takım arkadaşı Michael Olise güçlü bir aday ve Kylian Mbappé’nin standartlarına göre kulüpte hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçirmiş olsa da, Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları göz önüne alındığında bu durum unutulacaktır."