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Lionel Messi Harry Kane Kylian Mbappe 2026 World CupGetty/GOAL
Yosua Arya

Çeviri:

Harry Kane, İngiltere ve Bayern Münih’in forvet oyuncusu Jamie Carragher’ın gözünde layık bir kazanan olmasına rağmen, Lionel Messi veya Kylian Mbappé’nin 2026 Ballon d’Or ödülünü muhtemelen kendisinden önce kazanacak olmasının nedenini açıkladı

Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
K. Mbappe
İngiltere
Dünya Kupası
Arjantin
Fransa

Jamie Carragher, Harry Kane’in geçtiğimiz bir yıl boyunca sergilediği performanslara dayanarak 2026 Ballon d’Or ödülünü kazanmayı hak ettiğine inanıyor. Ancak eski Liverpool savunma oyuncusu, Arjantin ya da Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde ödülün muhtemelen Lionel Messi ya da Kylian Mbappé’ye gideceğini ve bu durumun İngiltere kaptanını dezavantajlı konuma düşüreceğini savunuyor.

  • Carragher, Kane'in Ballon d'Or yarışındaki şansını açıklıyor

    Kane, dünya futbolunun en golcü oyuncularından biri olarak adını duyurmaya devam ediyor. İstikrarlı performansına rağmen Carragher, bireysel istatistiklerin tek başına 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için yeterli olmayabileceğini düşünüyor. The Telegraph gazetesinde yazan Carragher, bu ödülün genellikle futbolun en büyük turnuvalarındaki performanslara göre şekillendiğini savundu. 2026 Dünya Kupası hâlâ devam ederken, uluslararası sahnedeki başarının kazananın belirlenmesinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.

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    Carragher, Messi ve Mbappé’nin üstünlüğüne dikkat çekiyor

    Carragher, Kane’in Ballon d’Or’u kazanacak kalitede olduğuna inanıyor ancak 2026 ödülü için yapılacak yarışmanın, Messi ve Mbappé’nin itibarları ve başarılarından büyük ölçüde etkileneceğini belirtti. Dünya Kupası’ndaki ve Şampiyonlar Ligi’nin son aşamalarındaki performansların, genellikle ulusal liglerdeki gol rekorlarından daha fazla ağırlık taşıdığını savundu.

    "Son 12 aya bakılırsa, Ballon d’Or’u Kane kazanmalı," diye itiraf etti Carragher. "Ne yazık ki muhtemelen kazanamayacak çünkü Dünya Kupası yılında ödül, kazanan ülkenin yıldız oyuncusuna verilmek zorundadır. İngiltere’nin hâlâ kazanabileceğine inanmak istesem de, özellikle son dönemdeki performansların ardından bu görüşü destekleyecek hiçbir şey yok.

    "Arjantin kupayı korursa, Messi Ballon d’Or’u kazanacak. Fransa turnuvayı kazanırsa, takımın kilit oyuncularından biri ödülü alacak. Kane’in Bayern’deki takım arkadaşı Michael Olise güçlü bir aday ve Kylian Mbappé’nin standartlarına göre kulüpte hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçirmiş olsa da, Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları göz önüne alındığında bu durum unutulacaktır."

  • Kane'in mirası, kupaların ötesine uzanıyor

    Carragher, Kane’in İngiltere’nin en büyük oyuncuları arasındaki yerinin yalnızca madalyalarla değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyor. Carragher ayrıca, bu forvetin uzun kariyeri ve oyun stilini uyarlama yeteneği sayesinde Alan Shearer, Gary Lineker ve Wayne Rooney ile yapılan karşılaştırmaların çok ötesine geçtiğini, aynı zamanda futbolun en golcü forvetlerinden biri olmaya devam ettiğini düşünüyor.

    Carragher, “Kane’in İngiltere’nin tüm zamanların en iyisi olma iddiası, Üç Aslanlar formasıyla aynı başarıyı göstermedikçe genel olarak reddedilecektir,” diye ekledi. “Gerçekte, İngiltere’nin elit takımların çok gerisinde kaldığı bir dönemde gösterdiği istikrarlı mükemmellik, kariyerinin sonunda neden diğerlerinden sıyrılabileceğini ortaya koyuyor.

    "Birkaç yıl önce, Kane’in Alan Shearer, Gary Lineker ve Wayne Rooney gibi İngiltere’nin efsanevi forvetleri arasında hangi sırada yer aldığı sorulmuştu. O, bu tartışmaları tamamen ortadan kaldırdı."

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    Dünya Kupası'ndaki başarı, Kane'in mirasını belirleyebilir

    Kane’in bireysel performansı, onu futbolun en prestijli bireysel ödülleri için güçlü bir aday konumuna getiriyor; ancak Carragher, Kane’in Ballon d’Or umutlarının İngiltere’nin Dünya Kupası’nda ileriye doğru ilerlemesine bağlı olduğuna inanıyor. Üç Aslanlar şu anda son 16 turunda Meksika ile karşılaşmaya hazırlanıyor ve Kane’in, İngiltere’nin çeyrek finale yükselme hedefinde hücum hattına liderlik etmesi bekleniyor.