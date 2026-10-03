Getty Images Sport
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Harry Kane, İngiltere'nin yıkıcı dörtlü hücum hattını durdurulamaz kılan taktik sırrı açıkladı
Hırvatistan'da taktik üstünlük
İngiltere bugün deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0'lık müthiş bir galibiyetle geçti ve Rijeka'da ev sahibine adeta nefes aldırmadı. Kane iki gol atarken, Bukayo Saka da iki kez ağları havalandırdı. Diğer goller ise Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers'tan geldi.
Maçın ardından ITV'ye konuşan Kane, Tuchel'in tercih ettiği hücum düzenini savunmanın neden bu kadar zor olduğunu açıkladı. Kane, hücum oyuncuları arasındaki akıcılığın savunmacılar için bitmek bilmeyen sorunlar yarattığını, bunun da rakip takımların 90 dakika boyunca etkili pres yapmasını veya saha genelindeki koşuları takip etmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini söyledi.
- Getty Images Sport
Hücum özgürlüğünün sırrı
Hücum hattındaki akıcı rol değişimi, İngiltere'nin taktiksel evriminin temel taşlarından biri oldu. Kane, bu sistemin sahada tam olarak nasıl işlediğini anlattı. Kane, "Özgürlük var" dedi.
"Dördümüz de iyi oyuncularız. 10 numara pozisyonunda oynayabiliriz, Ant 9 numara olarak oynayabilir, B içeri girip 10 numara gibi oynayabilir, Jude 9 numara oynayabilir, ben orta saha olarak oynayabilirim. Bu yüzden rakibin bunu çözmesi çok zor. İşin özü şu: Topu kaybettiğinizde hepimiz orta sahada ya da savunmada açığı kapatacak kadar akıllı ve yeterince iyiyiz."
Rakibe üstünlük kurmak
Kane, İngiltere'nin Hırvatistan karşısında sergilediği genel üstünlükten fazlasıyla etkilendi. Kaptan, herkesin en üst seviyede olduğunu belirtirken Alex Scott ile Elliot Anderson'ı olağanüstü hareketlilikleri nedeniyle özellikle öne çıkardı.
Kane şöyle dedi: "Özgür olduğumuzda, fiziksel olarak üstünlük kurduğumuzda ve maçı Premier League seviyesine çıkardığımızda en iyi halimizde oluyoruz. Bunu bugün sahada gördünüz. Tempomuza, hareketliliğimize, koşularımıza karşılık veremediler. Ayrıca çok da etkiliydik." İngiltere formasıyla ilk kez ilk 11'de başlayan Scott da Kane'e övgüyle karşılık vererek şunları söyledi: "Onun olağanüstü olduğunu biliyordum. Küçük bir çocuktan beri onu izliyorum, bu yüzden seviyesini biliyordum. Ama yakından bakınca, seviyesini gerçekten görebiliyorsunuz."
- AFP
İngiltere için sırada ne var?
İngiltere, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarında bu yıkıcı hücum ritmini sürdürmeyi hedefleyecek. Tuchel'in taktiklerinin Kane, Bellingham, Saka ve Gordon'dan açıkça en iyi verimi aldığı görülürken, rakip savunmaların büyük uluslararası turnuvalar gelmeden önce bu akıcı sisteme karşı koymanın bir yolunu acilen bulması gerekecek.
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