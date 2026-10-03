Harry Kane, İngiltere'nin yıkıcı dörtlü hücum hattını durdurulamaz kılan taktik sırrı açıkladı

İngiltere bugün deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0'lık müthiş bir galibiyetle geçti ve Rijeka'da ev sahibine adeta nefes aldırmadı. Kane iki gol atarken, Bukayo Saka da iki kez ağları havalandırdı. Diğer goller ise Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers'tan geldi.

Maçın ardından ITV'ye konuşan Kane, Tuchel'in tercih ettiği hücum düzenini savunmanın neden bu kadar zor olduğunu açıkladı. Kane, hücum oyuncuları arasındaki akıcılığın savunmacılar için bitmek bilmeyen sorunlar yarattığını, bunun da rakip takımların 90 dakika boyunca etkili pres yapmasını veya saha genelindeki koşuları takip etmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini söyledi.