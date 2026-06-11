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Harry Kane, İngiltere'nin golcü rekor çıtasını ne kadar yükseğe çıkaracak? Eski Tottenham ve Three Lions yıldızı Darren Anderton, 79 golü bulunan forvetin "önünde birkaç yıl daha" olduğunu düşünüyor
İlk maçında gol ve Rooney'i geride bırakma: Kane'in İngiltere rekoru
Kane, İngiltere A Milli Takımı kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı; 2015’te Litvanya’ya karşı oynadığı ilk maçında yedek kulübesinden oyuna girdikten 80 saniye sonra ilk golünü attı. O andan itibaren onu durdurmak mümkün olmadı.
İki takvim yılı boyunca Three Lions formasıyla çift haneli gol sayısına ulaştı ve 2021'de 16 golle kişisel rekorunu kırdı. 2018'de Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve kulüp seviyesinde de olağanüstü performansını sürdürdü.
Kane, Wayne Rooney'nin İngiltere formasıyla attığı 53 gol rekorunu çoktan geride bıraktı ve üç haneli rakamlara ulaşması da an meselesi gibi görünüyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de yer aldığı, uluslararası maçlarda 100 gol barajını aşan seçkin kulübe katılabilir.
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Kane, Ronaldo ve Messi'nin yer aldığı 100 gol kulübüne katılabilecek mi?
Eski İngiltere milli takım yıldızı Anderton, Kane’in 100 gol barajını aşamayacağına dair hiçbir neden görmüyor. Rekor çıtasının ne kadar daha yükseğe çıkacağı sorusuna yanıt veren eski Tottenham kanat oyuncusu, Casino Kings’in desteğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok yükseğe! Eğer isterse, önünde hâlâ birkaç yıl var.
"Mesele şu ki, o hiçbir zaman dünyanın en hızlı oyuncusu olmaya güvenmedi. Teddy Sheringham için de hep aynı şeyi söylerdim. Yavaş değil, ama hız hiçbir zaman oyunundaki en önemli unsur olmadı. Hızında biraz düşüş olsa bile, bunun diğer oyuncular kadar onu etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani kim bilir ne kadar ileri gidebilir? Endişe verici olan konu, onu yerini alacak kimse olmaması, bu yüzden şu anda istediği kadar oynayabileceği görünüyor.”
Kane, sahada dolaşmaya olan eğilimine rağmen hâlâ kanat oyuncularının hayali olmaya devam ediyor
Kane yıllar içinde oyun stilini biraz değiştirdi; artık bir ceza sahası avcısı olmaktan çıkıp, geriye çekilip oyun kurmaya dahil olmaktan çekinmeyen, sahada serbestçe dolaşan bir forvet haline geldi.
Bu durumun, kanatlardan ortalar geldiğinde herhangi bir anda ceza sahasında olup olmayacağını bilmek zor olduğu için, tam bir kanat oyuncusu olarak onunla birlikte oynamayı zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda Anderton şunları ekledi: “Onda biraz Teddy Sheringham ve Alan Shearer var. Bence her şeyi yapabilir. Biliyorsunuz, Teddy derinlere inip oyunu bağladığında, bir sonraki top bana kanada gelirdi, ama o yine de ceza sahasına girerdi. Bence Harry de aynısını yapıyor.
“Elbette, Teddy'nin yanında muhtemelen başka bir forvet vardı, bu yüzden bunu yapmak için biraz daha özgürlüğü vardı. Ama bir kanat oyuncusu olarak, Harry Kane ile oynamakta hiçbir sorun yaşayamazsınız. İnanılmaz bir sezon geçirdi. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilir. Kesinlikle dünya klasında bir oyuncu ve bir kanat oyuncusu olarak onunla oynamayı çok isterim.
“Son birkaç turnuvada oynadığımız futbolun tarzı, finale kalmış olsak da, oldukça sıkıcı ve katıydı. Bu, gol atma açısından Harry Kane'e pek uymuyordu. Muhtemelen takımın en önemli oyuncusu olduğu için geriye çekilip oyuna dahil olması gerektiğini düşünüyordu.”
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Dünya Kupası ve Altın Top: Kane'in 2026 Hedefleri
Kane, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarında golcü kimliğini sergiledi ve bir başka büyük turnuvada yine kaptan olarak hücum hattına liderlik etmeye hazır. FIFA’nın en prestijli turnuvasında iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak Kuzey Amerika’da tarihe geçebilir.
Bundesliga'da ikinci şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih formasıyla 61 gol atan Kane, bunu başarmak için kesinlikle en iyi konumda bulunuyor. Bu başarıları, onu Ballon d'Or ödülünün adayları arasına soktu. Bu prestijli ödülü kazanan son İngiliz oyuncu, 2001 yılında Michael Owen olmuştu.