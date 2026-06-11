Harry Kane, İngiltere'nin golcü rekor çıtasını ne kadar yükseğe çıkaracak? Eski Tottenham ve Three Lions yıldızı Darren Anderton, 79 golü bulunan forvetin "önünde birkaç yıl daha" olduğunu düşünüyor

Kane, İngiltere A Milli Takımı kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı; 2015’te Litvanya’ya karşı oynadığı ilk maçında yedek kulübesinden oyuna girdikten 80 saniye sonra ilk golünü attı. O andan itibaren onu durdurmak mümkün olmadı.

İki takvim yılı boyunca Three Lions formasıyla çift haneli gol sayısına ulaştı ve 2021'de 16 golle kişisel rekorunu kırdı. 2018'de Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve kulüp seviyesinde de olağanüstü performansını sürdürdü.

Kane, Wayne Rooney'nin İngiltere formasıyla attığı 53 gol rekorunu çoktan geride bıraktı ve üç haneli rakamlara ulaşması da an meselesi gibi görünüyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de yer aldığı, uluslararası maçlarda 100 gol barajını aşan seçkin kulübe katılabilir.