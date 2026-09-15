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Harry Kane, İngiltere'nin Ballon d'Or hasretine son verirse 25 yıllık bekleyiş tekrarlanacak mı? Altın Top kazanan Michael Owen, özel kulübün beşinci üyesini bekliyor
Beckham ve Gerrard, hiç kazanamadan zafere çok yaklaştı
İngiltere'den birçok süperstar, yıllar içinde Altın Top zaferine çok yaklaştı; Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard ve Jude Bellingham, nihai ödüle hiç ulaşamadan ilk üç içinde yer aldı.
Tüm zamanların en büyükleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 15 yıllık süreçte çarpıcı bir ikili hakimiyet kurdu ve aralarında 13 zafer kazandı. Arjantinli GOAT ise sekiz kez zafere ulaşarak tarih kitaplarını yeniden yazdı.
Bu taç artık yeniden sahibini bekliyor; Rodri ve Ousmane Dembele, son iki Ballon d’Or oylamasında yeni bir dönemin başlamasına yardımcı oldu. İkisi de 2026'da Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdıktan sonra bir kez daha yarışın içinde, ancak bir başka ilk kez kazanan ismin ortaya çıkması bekleniyor.
Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise ve Khvicha Kvaratskhelia da bu yarışta yer alıyor, ancak 'dünyanın en iyi oyuncusu' seçilmesinin favorisi Kane olarak gösteriliyor. Bunun nedeni, onun geçen sezon Bayern formasıyla 61 gol atmasının, İngiltere adına da 12 gol kaydetmesinin ve Bundesliga'da iki kez şampiyonluk yaşamasının ardından gelmesi.
- Getty/GOAL
Kane, İngiliz süper yıldızlar için 25 yıllık döngüyü kırabilir mi?
Çeyrek asrın ardından bir İngiliz futbolcu yakında yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkabilir. Owen, bu seviyeye ulaşan son isim ve şu anda da Casino.org elçisi olarak Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olan isim, kendisine bir başka İngiltere yıldızının Ballon d’Or seviyesine gelmesinin bu kadar uzun sürmeyeceği söylendiğinde GOAL'e şunları söyledi: “Ben öyle olduğunu söyleyebilirim. Umarım öyle olmaz.
“Tarihinde bunu kazanan sadece dört kişiyiz. Tarihi ne kadar? 75 yıl falan mı? Yani ortalamaya bakarsak yaklaşık her 20 yılda bir, hatta 20 yılın biraz altında oluyor. Bu ortalamayı şu anda aşıyoruz, çünkü benim kazanmamın üzerinden 25 yıl geçti.
“Açıkçası Harry'nin bunun için iyi bir şansı var. Bunun oldukça açık bir yıl olduğunu düşünüyorum ama Harry Kane'in bunu kazanmak için çok büyük bir şansı olduğunu da düşünüyorum. Eğer başarırsa muhteşem bir başarı olur.”
Kane, dünyanın en iyi oyuncusu seçilebilir
Owen'ın yanı sıra diğer İngiliz kazananlar, 1956'da ilk Ballon d’Or'u kazanan Stanley Matthews, Dünya Kupası şampiyonu Bobby Charlton ve 1978 ile 1979'da Altın Top'u üst üste kazanan Kevin Keegan oldu.
Kane, adını bu seçkin onur listesine yazdırma konusunda TNT Sports'a şunları söyledi: “Çok uzun zaman önce değil, profesyonel futbolcu olmak isteyen taraftardım, şimdi ise buradayım, ödüller kazanıyorum ve Ballon d'Or da aynı şekilde.
“Elbette artık bu benim elimde değil, oy verenlere ve buna karar veren insanlara bağlı. Geçirdiğim sezon açık ara en iyi sezonumdu, bu yüzden bekleyip göreceğiz. Garip bir durum çünkü ben şimdiden bu sezona ve gelecek sezona odaklanmış durumdayım. Daha iyi olabilir miyim? Kendimi geliştirebilir miyim? Ama yaptıklarımın değerini de bilmek istiyorum.
“Futboldaki görüş meselesi şu ki, çok fazla görüş var, farklı oyuncular için çok fazla argüman var ve insanlar bu oyuncuyu seviyor çünkü 'hızlı' ve 'oyun zekâsı çok yüksek' ve 'bitiriciliği çok iyi'. Bence futbolu özel kılan da bu, bütün bu tartışmalar ve Ballon d'Or kesinlikle onlardan biri. Yarışın içinde olduğum için mutluyum, bu yüzden bekleyip göreceğiz.”
- Getty/GOAL
Kane'in 73 gollük toplamı Ronaldo'nun kariyerindeki en yüksek gol sayısını geride bıraktı
Kane bile, bir zamanlar yalnızca birkaç GOAT’ın ulaşabildiği türden “çılgın” rakamlar ortaya koymasının kendisini şaşırttığını kabul ediyor. Kulüp ve milli takım formasıyla attığı 73 gol, Ronaldo’nun bir sezonda ulaştığı herhangi bir toplamdan (kişisel en iyisi 69) daha iyi; üzerinde sadece 82 golle Messi yer alıyor.
Bu başarıların, İngiltere’nin sembol kaptanının kendi Ballon d’Or’unu kazanmasına yetip yetmeyeceği ise henüz belli değil; söz konusu prestijli ödül 26 Ekim’de London Palladium Theatre’da verilecek.
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