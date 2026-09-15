İngiltere'den birçok süperstar, yıllar içinde Altın Top zaferine çok yaklaştı; Billy Wright, Duncan Edwards, Johnny Haynes, Jimmy Greaves, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard ve Jude Bellingham, nihai ödüle hiç ulaşamadan ilk üç içinde yer aldı.

Tüm zamanların en büyükleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 15 yıllık süreçte çarpıcı bir ikili hakimiyet kurdu ve aralarında 13 zafer kazandı. Arjantinli GOAT ise sekiz kez zafere ulaşarak tarih kitaplarını yeniden yazdı.

Bu taç artık yeniden sahibini bekliyor; Rodri ve Ousmane Dembele, son iki Ballon d’Or oylamasında yeni bir dönemin başlamasına yardımcı oldu. İkisi de 2026'da Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdıktan sonra bir kez daha yarışın içinde, ancak bir başka ilk kez kazanan ismin ortaya çıkması bekleniyor.

Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Michael Olise ve Khvicha Kvaratskhelia da bu yarışta yer alıyor, ancak 'dünyanın en iyi oyuncusu' seçilmesinin favorisi Kane olarak gösteriliyor. Bunun nedeni, onun geçen sezon Bayern formasıyla 61 gol atmasının, İngiltere adına da 12 gol kaydetmesinin ve Bundesliga'da iki kez şampiyonluk yaşamasının ardından gelmesi.