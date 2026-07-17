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Harry Kane failure GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Harry Kane, İngiltere milli takımında şimdiye kadarki en acı başarısızlığını yaşadıktan sonra Dünya Kupası zaferi için bir şans daha yakalama ihtimali düşük görünüyor; Ballon d'Or umutları da artık pamuk ipliğine bağlı durumda

Analysis
H. Kane
Dünya Kupası
İngiltere
FEATURES
İngiltere - Arjantin
Arjantin
Bayern Münih

Aslında, gazetecilerin Harry Kane’e geleceği hakkında soru sormalarının bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcıydı. İngiltere’nin forvet oyuncusu, Arjantin’e karşı 2-1’lik yıkıcı bir mağlubiyetin ardından, olağanüstü bir sezonun acı bir sonla bittiği bir anda karışık bölgede duruyordu. Ve ancak üçüncü soruda biri, İngiltere kaptanına bundan sonra ne yapacağını sordu.

Bu da gayet makul bir soruydu. Kane, 33. yaş gününe iki hafta kalmış durumda. Spor dünyasındaki tüm genel kanılar, bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu ve oldukça keskin olabileceğini işaret ediyor. Euro 2028 başladığında 35 yaşında olacak. Artık eskisi gibi bir futbolcu olmayabilir.

Ve tüm bu durum gerçekten çok, çok farklı olabilirdi. Çarşamba akşamı 85. dakikada İngiltere 1-0 öndeydi. Ve Kane o maçta formunu göstermiş olsaydı, skor daha da yüksek olabilirdi. Sonraki 48 saat, final öncesi bir zafer turu olabilirdi; Kane’in İngiltere’yi zafere nasıl taşıyacağına dair bir dizi coşkulu yazı yazılabilirdi.

Oysa şimdi burada, kulüp kariyerinde sayısız rekoru kıran ama sonuçta milli takımda başarısız olan bir oyuncuya bakıyoruz. Uluslararası başarı, Kane’in fethetmesi gereken son sınır. Ve görünüşe göre bu an, onun için çoktan geçmiş olabilir.

"Başka bir finale çok yakındık, gerçekten çok yakındık, ama yeterli olmadı. Son yedi hafta boyunca elimizden gelen her şeyi verdik ve başarısız olmak kabullenmesi zor bir durum! Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve haklı olarak da öyle; sekiz yıldır bu kapıyı çalıyoruz ama yine de yapbozun son parçasını bulamıyoruz," dedi sosyal medyada.

  • kane(C)Getty Images

    Arjantin karşısında karışık bir performans

    Bir saat boyunca İngiltere, Arjantin karşısında oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Thomas Tuchel’in takımı, son Dünya Kupası şampiyonunu mutlaka yenebilecek durumda değildi. Ancak rakibiyle başa baş bir mücadele verdiler. Anthony Gordon’un 55. dakikada gol atması, büyük bir haksızlık gibi gelmedi. Bu ilk yumruktu. Arjantin’in muhtemelen bir yumruk daha indireceği belliydi. İngiltere ise buna karşılık verecek güce sahipti.

    Tabii ki, bunu yapamadılar. İngiltere savunmada köşeye sıkıştı. Arjantin ise korkusuzca saldırdı. Lionel Scaloni, Arjantin'in “suda kan kokusu aldığını” belirtti. Tuchel de adeta yem atıyor gibiydi.

    Kane ise maçın büyük bir bölümünde tuhaf bir seyirci gibiydi. Maçtaki istatistikleri okunması hiç hoş değil: 26 top dokunuşu, 9 başarılı pas, 1 şut (engellendi) ve Arjantin ceza sahasında sıfır top dokunuşu. Bu, Kane’in oynadığı maçı bir bütün olarak değerlendirmek açısından belki biraz haksız bir tablo.

    Bu, dağınık bir maçtı ve Kane de, tabiri caizse, bu mücadelede yer aldı. Aslında ilk yarının çoğunu mücadelede geçirdi. Lisandro Martinez ve Alexis Mac Allister’dan daha fazla bire bir mücadeleye girdi. Bazen oldukça pervasızca kendini tehlikeye attığı anlar oldu.

    Futbolun pek oynanamadığı ilk yarıda bu tutum değerliydi. Ancak ikinci yarıda, İngiltere’nin baskı yapması gerektiğinde işler yolunda gitmedi.

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  • Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

    "Oyuna ayak uydurmakta zorlandık"

    İngiltere’nin gol attığı ikinci yarı, Tuchel için tuhaf bir taktiksel ikilem yarattı. Adil olmak gerekirse, oldukça garip bir durumdaydı. İngiltere, Azteca’da kahramanca bir arka hat savunması sergilemiş, Meksika karşısında az farkla galibiyeti garantilemek için tarihe geçecek bir savunma direnişi göstermişti. Kane o gece 89 dakika boyunca sahada kaldı; mücadele etti, topu tekmeledi ve savaştı.

    Çarşamba günü de aynı şekilde devam etti – her ne kadar İngiltere’nin daha fazla ileriye çıkması gerektiğini ısrarla savunsa da.

    "Bir nedenden ötürü topu kontrol etmekte zorlandık, topa baskı kurmakta zorlandık ve bu da onların daha fazla ivme kazanmasına ve bizim ceza sahası önümüzde daha fazla atak oluşturmasına olanak sağladı," dedi Kane. Buradaki ironi, Kane'in de sorunun bir parçası olmasıdır.

    İngiltere’nin asıl ihtiyacı olan şey, topu dışarıya atabilecek, Arjantin’in hantal stoperlerinden birinin üzerine çıkıp onu kontrol altında tutabilecek bir oyuncuydu. Kane neredeyse kusursuz bir forvet. Tek eksikliği ise hız. Bu yüzden akını durdurmak için geriye çekildi, ancak önünde dalga dalga gelen baskı karşısında hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde çaresiz kaldı.

    Bu artık Kane için bir maç değildi. Tuchel onu gerçekten oyundan çıkarmalıydı. Ama Kane oradaydı ve felaketin gözlerinin önünde yaşanışını izliyordu.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Rekor kıran bir sezon

    Bu bağlamda, sezonun sonu - haksızlık denilse de - son derece hayal kırıcı oldu. Kane, geçen yıl Bayern Münih formasıyla muhteşem bir performans sergilemişti. Tüm turnuvalarda attığı 58 golle, bir Bundesliga oyuncusu için tek sezon rekorunu kırmıştı. Avrupa'nın en iyi beş liginde hiçbir oyuncu, onun ligdeki 36 golüne ulaşamadı. O, Bayern Münih tarihinde 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Bayern, sezonun sonlarına doğru biraz gazdan ayağını çekmesine rağmen ligi 16 puan farkla kazandı.

    Dolayısıyla, İngiliz forvet için Ballon d'Or'a aday gösterilmesi yönünde oldukça ikna edici sesler yükseldi. Bu rakamlara Robert Lewandowski hiçbir zaman ulaşamamıştı. Kane, bu istatistiksel başarılarla Messi ve Ronaldo'nun seviyesine yaklaşıyordu. Yalnızca rakamlara bakıldığında, Michael Owen'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk İngiliz olması için oldukça ikna edici bir argüman vardı.

    Ancak Bayern’in büyük turnuvalardaki performansı, onun şansını oldukça azalttı. Takım, sonunda şampiyon olan PSG ile başa baş bir mücadele verdi, ancak ikinci maçta geri dönüş yapamadı ve yarı finalde 6-5’lik bir mağlubiyete uğradı.

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  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    "Ben de favorilerden biri olurdum"

    Dünya Kupası, onun açısından adeta yeni bir başlangıç gibiydi. Kane, başarılı bir Dünya Kupası performansının kendisini yeniden yarışa sokacağını bildiğini kendisi de itiraf etmişti.

    "Kesinlikle favorilerden biri olurdum," dedi Kane turnuva öncesinde. "Bu sezon kazandığım kupalar ve attığım gol sayısı göz önüne alındığında, yarışın içinde olurdum. Özellikle de İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa, kupanın bir İngiliz oyuncuya gideceğini tahmin etmek zor değil."

    İlk beş maçta Kane de öyle oynadı. Hırvatistan’a karşı iki, Panama’ya karşı bir, Kongo’ya karşı iki gol attı ve Azteca’da bir asist yaptı. O ve Jude Bellingham, İngiltere’ye tempo kazandırdı. Diğer herkes sadece görevini yerine getirdi.

    Altın Ayakkabı ödülü de bu tür durumlarda genellikle yardımcı olur. Çarşamba günkü yarı finale girerken Kane, Messi ve Mbappé’nin iki gol gerisindeydi. Mantıken, İngiltere’nin bir üst tura çıkabilmesi için Kane’in katkılarına ihtiyacı vardı. Daha basit bir ifadeyle, Kane gol atmaya hazırdı.

    Ancak Arjantin karşısında gol atamamasıyla Altın Ayakkabı ödülünü neredeyse kesin olarak kaçırmış oldu. Kane, aslında oynamaması gereken üçüncülük maçında Fransa'ya üç gol atsa bile, Messi'nin finalde İspanya'ya karşı gol atmayacağını söylemek aptalca olur.

    Kane, takımıyla birlikte hedefine ulaşamadan Altın Ayakkabı ödülünü kazanamadan Almanya’ya dönecek. Şansı artık kalmadı.

  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    Bu son olabilir mi?

    Üzücü olan ne mi? Bu gerçekten de son olabilir. Kane’in Bayern’e transferi, kariyerinde bir nevi yeniden doğuş oldu. Geriye dönüp bakıldığında, muhtemelen Tottenham’da bir ya da iki yıl fazla kalmıştı. Spurs formasıyla muhteşemdi; Premier Lig’in en iyi oyuncularından biri olarak adını her zaman duyurdu. Ancak etrafında her zaman çok fazla sorun vardı ve kulüp yönetimi yeterince para harcamıyordu (ironik bir şekilde, bu yaz yüz milyonlar harcamaya karar verdi).

    Bayern'deki ilk iki sezonundaki başarısı, her şeyden öte, yeteneğinin gerçekliğinin kanıtıydı. Kane hâlâ yüksek seviyede performans gösterebilirdi. Belki de henüz zirveye ulaşmamıştı. Sık sık diğer spor dallarını incelediğinden ve vücutlarına ne kadar iyi baktıklarını vurgulayarak diğer sporcuları örnek gösterdiğinden bahsetmişti. Kane, zamanın akışına karşı mücadele etmek istiyor ve Bayern'deki yılları, bunu başarabileceğini gösteriyor — en azından kulüp düzeyinde.

    Ancak uluslararası futbol çok, çok farklıdır. Bunlar, taktiklerin ince ayarlarının yapılabileceği ve haftalarca ara verilebileceği uzun kampanyalar değildir. Oynama süresini yönetmek için molalar ya da yorgun bacakları dinlendirmek için maçlara ara verilmesi gibi imkânlar yoktur. İngiltere, Dünya Kupası kampını uzattı, ancak o durumda bile süre iki aydan azdı. Uzun bir sezonun ardından bu, temelde aralıksız bir sprintti. Ve Kane, en önemli anda bekleneni veremedi.

  • Harry KaneGetty Images

    İngiltere’nin tuhaf bir mirası

    Ve eğer gerçekten de durum böyleyse, Kane’in İngiltere’deki mirası oldukça tuhaf bir hal alıyor. Her şeyden önce, o şüphesiz İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi forvetidir. Eğer kariyerine devam ederse, Kane milli takımda kesinlikle 100 gol barajını aşacaktır. Peter Shilton'ın 125 milli maç rekoru da ulaşılabilir bir hedeftir (Kane'in şu anda 121 milli maçı var). Dünya Kupası'nda diğer tüm oyunculardan daha fazla penaltı golü attı ve 2018'de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    Ancak büyük turnuvalardaki başarısızlıkları, mirasını kesinlikle gölgeleyecektir. Euro 2024’te etkisiz kaldı ve 2022’de Katar’da kritik bir penaltıyı kaçırdı. 2018 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası’nda belirgin şekilde daha zayıf kadrolarda oynamış olsa da, Kane hiçbir zaman yeteneğine yakışır şekilde ülkesinin yükünü sırtlamadı. Bu seviyede rekor kıran golcüler – Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Henry – hepsi de gösterebilecekleri büyük bir kupa kazandılar. Kane’de ise böyle bir şey yok.

    Yine de İngiltere’nin de bir sorunu var. Forvet kadrosuna bakıldığında, kadro derinliğinin endişe verici derecede zayıf olduğu görülüyor. Tuchel, bu Dünya Kupası kadrosuna 30 yaşındaki Ollie Watkins ve 30 yaşındaki Ivan Toney’i aldı. Bundan sonra bayrağı devralacak genç bir forvet yok. Ve Kane’i kadrodan çıkarmak çok zor olacak.

    Dolayısıyla İngiltere muhtemelen yoluna devam edecek. Kane, 2028'de de kadroda olacak. İngiltere o turnuvada muhtemelen oldukça iyi bir performans gösterecek. Ancak o zamana kadar Kane'in kariyerinin zirvesini çoktan geçmiş olacağı kesin. Yine de İngiltere'nin başka bir seçeneği yok.

    Kane ise devam etmek istiyor.

    "Milli takım benim gurur ve mutluluk kaynağım," dedi. "Bu, her şeyden çok sevdiğim şey. Elbette dört yıl çok uzun bir süre; bu yaz 33 yaşına gireceğim ama Leo [Messi] varken bu iş hiç bitmedi, o hâlâ en üst seviyede performans gösteriyor. Bu tür konularda kendime asla sınır koymak istemiyorum."

    Ancak buna güvenilemez. Kane, daha önce de büyüklüğünü kanıtlayabileceği turnuvalar yaşadı ve bunların elinden kayıp gittiğini gördü. Bu turnuva, bu hayal kırıklığı yaratan performansıyla, hepsinin en büyük kaçırılmış fırsatı gibi geliyor.