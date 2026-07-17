Harry Kane, İngiltere milli takımında şimdiye kadarki en acı başarısızlığını yaşadıktan sonra Dünya Kupası zaferi için bir şans daha yakalama ihtimali düşük görünüyor; Ballon d'Or umutları da artık pamuk ipliğine bağlı durumda

Bu da gayet makul bir soruydu. Kane, 33. yaş gününe iki hafta kalmış durumda. Spor dünyasındaki tüm genel kanılar, bu düşüşün kaçınılmaz olduğunu ve oldukça keskin olabileceğini işaret ediyor. Euro 2028 başladığında 35 yaşında olacak. Artık eskisi gibi bir futbolcu olmayabilir.

Ve tüm bu durum gerçekten çok, çok farklı olabilirdi. Çarşamba akşamı 85. dakikada İngiltere 1-0 öndeydi. Ve Kane o maçta formunu göstermiş olsaydı, skor daha da yüksek olabilirdi. Sonraki 48 saat, final öncesi bir zafer turu olabilirdi; Kane’in İngiltere’yi zafere nasıl taşıyacağına dair bir dizi coşkulu yazı yazılabilirdi.

Oysa şimdi burada, kulüp kariyerinde sayısız rekoru kıran ama sonuçta milli takımda başarısız olan bir oyuncuya bakıyoruz. Uluslararası başarı, Kane’in fethetmesi gereken son sınır. Ve görünüşe göre bu an, onun için çoktan geçmiş olabilir.

"Başka bir finale çok yakındık, gerçekten çok yakındık, ama yeterli olmadı. Son yedi hafta boyunca elimizden gelen her şeyi verdik ve başarısız olmak kabullenmesi zor bir durum! Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve haklı olarak da öyle; sekiz yıldır bu kapıyı çalıyoruz ama yine de yapbozun son parçasını bulamıyoruz," dedi sosyal medyada.