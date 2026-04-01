England unanswered questions 16.9Getty/GOAL
Richard Martin

Çeviri:

Harry Kane'in yerini kim dolduracak, Phil Foden kadroda yer almayı hak ediyor mu ve İngiltere'nin Dünya Kupası öncesi hazırlık kampındaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Thomas Tuchel'in hala yanıtlaması gereken altı soru

2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin kendi sahasında oynayacağı son iki maçın, Thomas Tuchel'in takımına Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkarken mükemmel bir uğurlama olması bekleniyordu. Ancak, çiçeklerle uğurlanmak yerine, Üç Aslanlar, dört gün önce Uruguay ile oynadıkları sönük geçen beraberliğin ardından Salı günü Japonya'ya 1-0 yenildikten sonra Wembley sahasından yuhalama sesleri eşliğinde ayrıldı.

İngiltere, kaptanı Harry Kane ve orta sahanın kilit ismi Declan Rice'ın yanı sıra Jude Bellingham ve Bukayo Saka'dan da yoksundu, ancak bu durum her iki maçtaki berbat performansları için bir mazeret olamaz. Bu maçlar, rekor kıran bir eleme kampanyası geçirmiş ancak hiçbir zaman ciddi bir sınamaya tabi tutulmamış olan Tuchel'in takımı için bir gerçeklik kontrolü oldu.

Tuchel, şişirilmiş bir kadro seçtiği ve yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, onun döneminin nasıl değerlendirileceğini belirleyecek ve Euro 2028'de görevde kalıp kalmayacağını belirleyebilecek bir turnuvaya bu kadar yakınken gereğinden fazla deneme yaptığı için performansların büyük bir kısmının sorumluluğunu üstlenmelidir.

GOAL, son derece hayal kırıklığı yaratan milli maçlar döneminin ardından teknik direktörün hala yanıtlamadığı altı soruyu ele alıyor...

    Kane'in alternatifleri kimler?

    Kaptan Kane'in sekiz maçta sekiz gol attığı göz önüne alındığında, İngiltere'nin Kane olmadan ne yapacağı sorusu, takımın eleme mücadelesi boyunca peşini bırakmadı. Kane'in dinlendirildiği Uruguay maçında bu sorunun cevabını bulabilecekleri umuluyordu; Kane ise antrenmanda aldığı sakatlık nedeniyle Japonya maçından çekilince Tuchel'e ikinci bir şans verildi. Söylemeye gerek yok ki, bir çözüm bulamadılar.

    Dominic Solanke, Uruguay karşısında çok çalıştı ancak karşılığını alamadı ve şut fırsatlarını değerlendiremedi. Phil Foden ise Japonya karşısında kendisine hiç uymayan sahte dokuz numara rolünde çabaladı.

    Tuchel'in Salı günü Solanke'yi yine ilk 11'de başlatmaması ya da Uruguay maçındaki kısa süreli performansının ardından Dominic Calvert-Lewin'i kadroda tutmaması şaşırtıcıydı. İngiltere'nin Haziran ayında ABD'ye varmasının ardından Kosta Rika ve Yeni Zelanda ile iki hazırlık maçı daha olmasına rağmen, İngiltere teknik direktörü, İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Kane'in bir kez daha sakatlık geçirmesi durumunda ona en iyi alternatifin kim olacağını hala bilmiyor.

    Foden'ın bir rolü var mı?

    Foden, İngiltere milli takımında adeta dokuz canı var gibi görünüyor. Son zamanlarda Manchester City’de ilk 11’de pek şans bulamamasına ve Üç Aslanlar formasıyla sergilediği zayıf performansa rağmen, Mart ayındaki iki hazırlık maçında da ilk 11’de yer aldı – bunu başaran tek oyuncu oydu. Maç boyunca etkisiz ve ilham verici olmaktan uzak bir performans sergiledi; özellikle Kane’in yokluğunda Japonya karşısında “sahte dokuz” rolünde oldukça kaybolmuş görünüyordu.

    Tuchel'in Foden'ı City'de neredeyse hiç oynamadığı bir pozisyonda oynatması, bu muhteşem yetenekli ama ne yazık ki formdan düşmüş oyuncuyu takımına zorla sokmak istediğini ve onu kadro dışında bırakmaya hazır olmadığını kabul ettiği izlenimini verdi; bu karar, Foden'ın milli takımda oynadığı her maçla birlikte giderek daha da bariz hale geliyor.

    İngiltere'nin ofansif orta saha konusunda seçenek sıkıntısı yok ve Foden'ın 48 maçta attığı sadece 4 gol ve bir dizi hayal kırıklığı yaratan performansı göz önüne alındığında, yaz aylarında onsuz da idare edebilecekleri hissediliyor.

    Hangi tecrübeli stoperler kadroda yer almayı hak ediyor?

    Tuchel'in Japonya maçı öncesinde Harry Maguire hakkında pek de övgü dolu olmayan sözlerine rağmen, oyuna sonradan girerek Blue Samurai'ye karşı beraberliği yakalamaya en çok yaklaşan isim bu tecrübeli stoper oldu. Bu durum, Maguire'ın duran toplarda ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ve ilk 11'de yer almasa bile neden Dünya Kupası kadrosuna girmesi gerektiğini vurguladı.

    Her şeyden önce geleneksel savunma niteliklerini sergilediği Uruguay maçındaki sağlam performansı, ona uçakta bir yer ayrılması gerektiği yönündeki argümanı zaten güçlendirmişti.

    Maguire'ın bu iki maçta forma giyebilmiş olması bile, onu John Stones'un önüne geçirmeli. Stones, devam eden sakatlık sorunları nedeniyle Aralık ayından bu yana Premier Lig'de hiç forma giymedi ve bu durum onu bu kampı terk etmeye zorladı.

    Değerlendirilen üç deneyimli stoperden en yaşlısı olan Dan Burn, iki maçta toplam yedi dakika oynadı ve her ne kadar dayanıklılığını kanıtlamış olsa da, Stones ve Maguire'ın uluslararası deneyiminden yoksun ve farklı bir şey sunmuyor.

    İlk tercih edilen bekler kimler?

    İngiltere'nin bekleri için pek de iyi geçen iki maç olmadı. Ben White, Uruguay maçında hem kahraman hem de kötü adam rolünü üstlendi; ardından Japonya'nın tehlikeli oyuncusu Keito Nakamura karşısında zor anlar yaşarken, ileriye çıktığında ortalarını da beceriksizce yaptı. Nico O'Reilly, özellikle Carabao Kupası finalinde Wembley'de sergilediği muhteşem performansa kıyasla, diğer kanatta pek hücum yapamadı, ancak Lewis Hall oyuna girdikten sonra etkileyici bir performans sergiledi. Uruguay maçında, iki başlangıç bekinden Djed Spence, Tino Livramento'dan daha iyi bir performans sergiledi.

    Mart ayındaki hazırlık maçları, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında İngiltere'nin ilk 11'inde kimlerin oynayacağı konusunda netlik sağlamadı. Tuchel'in favori sağ bekçisi Reece James gibi görünüyor; ancak uzun süredir devam eden sakatlık sorunları, iki hafta önce hamstring sakatlığı geçirmesiyle yeniden başını ağrıtmaya başladı.

    Bir ay içinde formuna kavuşursa, muhtemelen takımdaki yerini koruyacak, sol bek pozisyonu için ise Hall ve O'Reilly arasında bir rekabet yaşanacak gibi görünüyor. Ancak bu iki önemli pozisyon için yarışan adayların hiçbiri fırsatı değerlendiremedi.

    10 numara kim olmalı?

    Bellingham'ın Ekim kampına katılmaması, İngiltere'nin yıldız oyuncusu olarak konumunu sarsmış gibi görünüyordu; ancak garip bir şekilde, sakatlık önlemi olarak bu iki maçta da kadroda yer almaması, onun lehine sonuçlandı. Bellingham, kısa süre önce yaşadığı hamstring sakatlığından sonra rehabilitasyonuna devam etmek amacıyla kampa katıldı; ancak Tuchel, onu her iki maçta da oyuna sokmanın çok riskli olduğunu düşündü.

    Bu, Real Madrid oyuncusunun bu iki hayal kırıklığı yaratan maçta rol almadığı anlamına gelirken, Foden Uruguay karşısında 10 numara pozisyonunda zorlandı ve Cole Palmer Japonya karşısında pek tehlike yaratamadı. Morgan Rogers ise sağ kanatta inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

    İngiltere, kağıt üzerinde 10 numarada zengin bir kadroya sahip, ancak şu anda hiçbiri iyi oynamıyor. Bu nedenle, Tuchel'in annesi Bellingham'ı 'itici' bulsa da, o bu yaz teknik direktörün en iyi seçeneği olabilir.

    Sol kanatta Rashford mu yoksa Gordon mu ilk 11'de yer almalı?

    Tuchel, bu maçlarda en iyi iki sol kanat oyuncusunu dönüşümlü olarak sahaya sürerek mantıklı bir karar verdi; Rashford Uruguay maçında, Gordon ise Japonya maçında ilk 11’de yer aldı. Böylece hücumda kanatlarda kimin ilk 11’de başlaması gerektiğine dair en net fikri elde etmeyi amaçladı.

    Bu iki hazırlık maçında takım arkadaşlarının çoğu gibi, iki oyuncu da bir ivme yakalayamadı, ancak bir kazanan olacaksa bu Rashford olurdu, çünkü en azından Uruguay maçında ve Japonya maçında yedek kulübesinden oyuna girip 19 dakika boyunca yaptığı hücumlarla biraz heyecan yarattı.

    Rashford'un ilk 11'de oynamaması yönündeki bir argüman, artık Barcelona'da düzenli olarak forma giymemesi, ancak bu durum onun kondisyonunu veya keskinliğini etkilememiş gibi görünüyor. Ayrıca, Blaugrana'nın zengin hücum seçenekleri göz önüne alındığında, yedek kulübesinde oturmak en büyük hakaret sayılmaz.