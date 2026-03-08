Stead, Spurs'un geçen sezon 17. sırada bitirmesine neden olan tutarsızlığa değindi ve bu iç saha mücadelelerinin sonunda Postecoglou'nun işini kaybetmesine neden olduğunu söyledi: "Zor bir dönemden geçerken, şansın yaver gitmesi zordur, bu yüzden her şey aleyhine gelişir.

"Bu sezon Liverpool'a bakın. Kötü bir dönemden geçerek Wolves'a gittiler ve yenildiler. Ama sonra West Ham'a bakın. Birkaç iyi sonuç aldılar ve birdenbire bu durumdan çıkabilecek gibi görünüyorlar."

Tottenham'ın İngiliz futbolunun elitleri arasındaki yerini kaybetmesinin üzerindenneredeyse 40 yıl geçti. Stead, bu alçaltıcı düşüşün nasıl bir his olduğunu şöyle anlatıyor: "Mideniz bulanıyor, inan bana. Bir hata yaparsanız, kesinlikle hasta oluyorsunuz.

Takım arkadaşlarınız size yardım etmeye çalışsa, 'endişelenme' ve 'devam et' deseler de, kesinlikle yıkılırsınız. Sen o takımda oynayan genç bir çocuksun. Kendine güvenerek oynarsan, oynamadığın zamankinden daha iyi bir oyuncusun. Bunu en üst düzey oyuncularlarda bile görebilirsin. Biraz baskı altında kaldıklarında ve kendilerine güvenmediklerinde, aynı oyuncular olamazlar."