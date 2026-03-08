Getty
Harry Kane'in Tottenham'ın düşüşündeki rolü, 1977'de Spurs'un en üst ligden son düşüşünde başrolü oynayan ve küme düşme korkusu yaşayan yıldız tarafından açıklanıyor
Tottenham, rekor golcü Kane'e kupa kazandırmayı başaramadı.
İngiltere kaptanı Kane, Spurs'un Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi finallerine yükselmesine yardımcı olurken, kendisine büyük bir fırsat sunan kulüp için 280 kez gol attı. Ancak, başka yerlerde çimlerin daha yeşil görünmeye başlamasıyla birlikte büyük kupalar elde etmek zorlaştı.
2023 yılında Bayern Münih'e yüksek bedelli bir transfer gerçekleşti ve Kane, Alman deviyle Bundesliga şampiyonluğu kazanırken, olağanüstü bireysel performansını sürdürdü.
Kane'in bir zamanlar sağladığı kıvılcım, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda çok özleniyor. Ange Postecoglou, 2025'te Avrupa Ligi zaferini getirerek 17 yıllık kupa hasretine son verdi, ancak Spurs, Thomas Frank'ın ardından geçici teknik direktör Igor Tudor'a geçti ve 10 ay boyunca unutulacak bir performans sergiledi.
Kane, batmaya başlayan Spurs gemisinden atladı.
Şu anda Premier Lig'in düşme bölgesinden sadece iki sıra ve bir puanla ayrılıyorlar. Micky Stead, 1977'de Glenn Hoddle ve Pat Jennings gibi isimlerle birlikte küme düşmenin nasıl bir his olduğunu biliyor ve football.london'a 2025-26 sezonunun zorluklarından bahsetti: "Onlar için gerçekten çok üzülüyorum. Oyuncular hayal kırıklığına uğrayacak. Herkes hayal kırıklığına uğradı. Kulübü büyütmek için gerekli vizyona sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Her şeye sahibiz. Stadyumumuz var, antrenman tesislerimiz var, scout ekibimiz var, ama Harry Kane'e ne olduğunu bir düşünün.
“Almanya'ya gitti ve bu onun orada üçüncü sezonu. Spurs onu neden tutamadı? Çünkü bir şeyler kazanmak istiyordu, yani bunu biliyor olmalıydı. Orada eğlencesine gol atıyor ve bunu Premier Lig'de de yapabilirdi. Spurs'ta çok fazla değişiklik var.”
Tottenham ile küme düşmenin nasıl bir his olduğunu anlatır mısın?
Stead, Spurs'un geçen sezon 17. sırada bitirmesine neden olan tutarsızlığa değindi ve bu iç saha mücadelelerinin sonunda Postecoglou'nun işini kaybetmesine neden olduğunu söyledi: "Zor bir dönemden geçerken, şansın yaver gitmesi zordur, bu yüzden her şey aleyhine gelişir.
"Bu sezon Liverpool'a bakın. Kötü bir dönemden geçerek Wolves'a gittiler ve yenildiler. Ama sonra West Ham'a bakın. Birkaç iyi sonuç aldılar ve birdenbire bu durumdan çıkabilecek gibi görünüyorlar."
Tottenham'ın İngiliz futbolunun elitleri arasındaki yerini kaybetmesinin üzerindenneredeyse 40 yıl geçti. Stead, bu alçaltıcı düşüşün nasıl bir his olduğunu şöyle anlatıyor: "Mideniz bulanıyor, inan bana. Bir hata yaparsanız, kesinlikle hasta oluyorsunuz.
Takım arkadaşlarınız size yardım etmeye çalışsa, 'endişelenme' ve 'devam et' deseler de, kesinlikle yıkılırsınız. Sen o takımda oynayan genç bir çocuksun. Kendine güvenerek oynarsan, oynamadığın zamankinden daha iyi bir oyuncusun. Bunu en üst düzey oyuncularlarda bile görebilirsin. Biraz baskı altında kaldıklarında ve kendilerine güvenmediklerinde, aynı oyuncular olamazlar."
Tottenham 2025-26 fikstürü: Önemli Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları
Geçen yaz Heung-min Son'un ayrılışını da yaşayan Spurs, Kane'in sahip olduğu sarsılmaz özgüvene sahip oyuncularından yoksun. Sakatlıklar da takıma pek yardımcı olmuyor, ancak Tudor, memnuniyetsiz taraftarları, takımı güvenli bir limana ulaştıracak doğru kişi olduğuna henüz ikna edemedi.
Tottenham, Premier League'de Liverpool deplasmanının arasında, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile iki maçlı bir karşılaşmaya hazırlanırken, işler daha da kolaylaşacak gibi görünmüyor. Ardından 22 Mart'ta Nottingham Forest ile potansiyel olarak kaderini belirleyecek bir karşılaşmaya çıkacaklar.
