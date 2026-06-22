İngiltere ile Gana arasında oynanacak ve büyük bir heyecanla beklenen Dünya Kupası grup maçı, spiritüalist Nana Kwaku Bonsam’ın tuhaf iddiaları nedeniyle gölgede kaldı. Kötü şöhretli bu büyücü, Massachusetts’teki maç sırasında Kane’in gol atma performansını tamamen durdurmak için aktif olarak çalıştığını açıkça ilan etti.

Bonsam gazetecilere, “Harry Kane üzerinde çalışıyorum,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Sadece ülkemizle oynayacağı maçta onu durdurmaya yetecek kadar olacak. Gana’ya yardımcı olması için elimden geleni yapacağım.”