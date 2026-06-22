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Harry Kane'in laneti kaldırıldı! Ünlü medyum Uri Geller, İngiltere'nin forvet oyuncusu üzerindeki Ganalı büyücünün vudu büyüsünü "iyi titreşimlerin" yeneceğine söz verdi
Ganalı medyum, Kane’i hedef alıyor
İngiltere ile Gana arasında oynanacak ve büyük bir heyecanla beklenen Dünya Kupası grup maçı, spiritüalist Nana Kwaku Bonsam’ın tuhaf iddiaları nedeniyle gölgede kaldı. Kötü şöhretli bu büyücü, Massachusetts’teki maç sırasında Kane’in gol atma performansını tamamen durdurmak için aktif olarak çalıştığını açıkça ilan etti.
Bonsam gazetecilere, “Harry Kane üzerinde çalışıyorum,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Sadece ülkemizle oynayacağı maçta onu durdurmaya yetecek kadar olacak. Gana’ya yardımcı olması için elimden geleni yapacağım.”
- AFP
Geller, negatif enerji alanına karşı koyacağına söz verdi
Televizyon medyumlarından Uri Geller, İngiltere kaptanını herhangi bir ruhsal bozulmadan korumak için derhal bir karşı hamle başlattı. Geller, Güney Afrika’da şamanlarla birlikte çalıştığı kapsamlı geçmiş deneyimlerine atıfta bulunarak, Kane’i koruma konusundaki kişisel yeteneklerine mutlak güven duyduğunu ifade etti.
Daily Star gazetesine müdahale stratejisi hakkında konuşan Geller, “Bunu engelleyeceğim; bunu yapabilirim,” diyerek maçın başlama vuruşundan önce müdahale stratejisini açıkladı. “Maçtan önce titreşimler göndereceğim. Harry Kane’e ulaşan olumsuz titreşimleri durdurmak için tüm güçlerimi, tüm enerjimi ve tüm bilgi birikimimi devreye sokacağım.”
Psişik savunmayı meşrulaştırmak için öne sürülen bilimsel denklemler
Geller, ruhani savunma sisteminin işleyişini açıklamak için Albert Einstein’ın ünlü bilimsel keşfini kullandı. İllüzyonist, Kane ile büyücünün fotoğraflarını basıp, rakip ruhani liderin etkisini engellemek için onun fotoğrafının üzerine bir ‘X’ işareti koymayı içeren özel bir ritüeli anlattı.
“Albert Einstein muhteşem bir bilimsel denklem ortaya attı; E = MC² diye yazdı,” diye açıkladı Geller, yöntemlerini desteklemek amacıyla. “Einstein, evrendeki her şeyin enerjiden oluştuğunu kanıtladı. Enerji durdurulamaz, enerji titreşir ve hepimiz enerji varlıklarıyız.”
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Üç Aslan, eleme turuna yükselme şansını kovalıyor
İngiltere, Hırvatistan’a karşı elde ettiği etkileyici açılış galibiyetinin ardından, turnuvaya yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmeyi ve Gana karşısında son 32 turuna yükselmeyi hedeflerken, saha dışı tuhaf bir olay gündeme geldi. Kane, turnuvaya 4-2’lik galibiyetle başladıkları maçta hayati öneme sahip iki gol atarak maça iyi bir formda giriyor.
Kane, Gana karşısında da bu iyi formunu sürdürmeyi ve Dünya Kupası gol sayısını artırmayı hedefliyor. Turnuva toplam gol sayısını 10’a çıkararak, İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak Gary Lineker’in uzun süredir elinde tuttuğu rekoru egale eden forvet, şimdi Lineker’i geride bırakıp rekoru tek başına ele geçirmek için altın bir fırsat yakaladı.