"Sanırım gözlerim çift görüyor" yazısı, Stuttgart tribünündeki nefes kesici koreografinin üzerinde yer alıyordu. Altında ise, bir iki kokteyl fazla kaçırdıkları için gözleri çift gören Schwaben kültürünün ikonik karakterleri "Äffle" ve "Pferdle" görünüyordu. Karşı tarafta ise ikili, geçen yılki DFB Kupası ile resmedilmişti. Ancak VfB'nin unvanını koruyacağına dair bu imanın, FC Bayern München'e karşı alınan 0:3'lük yenilgiyle gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bunun yerine ikili, özellikle Harry Kane'in sevinçlerini izledi – hem de sadece iki kez değil, tam üç kez!
Harry Kane'in Kupa Finali'nde FC Bayern formasıyla sergilediği üç golün yer aldığı muhteşem performans: VfB forveti Deniz Undav yine de Ballon d'Or ödülünü başka birine verirdi
Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986) ve Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) ardından kupa finalinde dördüncü hat-trick'ini gerçekleştiren İngiliz oyuncu, bu sezonki gol sayısını inanılmaz bir şekilde 61'e çıkardı. Sezon finali öncesinde bile Kane'in kariyerinin en verimli sezonunu geçireceği belliydi. Toplamda 68 gol ve asist, açık ara kişisel rekoru oldu. Bu, FC Bayern'deki ilk sezonunda (2023/24) elde ettiğinden tam 12 gol katkısı daha fazla. Hatta, gönül kulübü Tottenham Hotspur'daki en iyi sezonunda (2017/18) elde ettiğinden 22 daha fazla. Ayrıca Kane, Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) ve Dirk Kurtenbach'tan (Stuttgarter Kickers, 1986/87) sonra bir kupa sezonunda final dahil her turda gol atan üçüncü oyuncu oldu.
"Bu kesinlikle kariyerimin en iyi gecelerinden biriydi," dedi Kane maçın ardından. Oysa maçtan önce "inanılmaz heyecanlı" olduğunu belirtti. "Takımı gururlandırmak istedim, taraftarları gururlandırmak istedim. Ve sonra bir finalde hat-trick yapmak – bu gerçekten çok özel bir maç ve çok özel bir duygu. Bununla son derece gurur duyuyorum. Uzun ve zorlu bir sezondu. Böyle bitirmek mükemmel."
Ancak Kane'in muhteşem performansı sadece attığı üç golden ibaret değildi. Vincent Kompany ve Sebastian Hoeneß, maçın çoktan Münih ekibinin lehine sonuçlandığı uzatmaların son dakikalarında bir sahneyle herkesi etkiledi. Sanki ikisi önceden anlaşmış gibi görünüyordu. Ancak her zamanki gibi tek bir basın toplantısı değil, iki ayrı basın toplantısı düzenlendi.
Harry Kane, attığı üç golün yanı sıra iki olayla da hayranlık uyandırdı
32 yaşındaki oyuncu hakkında yeni övgüler sorulduğunda Kompany şöyle yanıt verdi: "Benim aklımda özellikle köşe bayrağındaki o kayma hareketi kalıyor. Takıma olan bu tam adanmışlık. Açıklaması biraz garip. Ama sonuçta her zaman şunu sormalısınız: Bugün gol attı mı? Elbette üç gol attı. Çünkü oyunu çok eksiksiz," diyen Kompany, Kane'in pres ve top kaybı sonrası gösterdiği çabayı övdü. "Harry söz konusu olduğunda, kişilik de söz konusudur - ve o, bu büyük maçlar ve önemli anlar için gerekli kişiliğe sahiptir."
Hoeneß aynı soruya şöyle cevap verdi: "Sadece üç gol attı diye değil. 96. dakikada kendi ceza sahasının arkasında bir oyuncuyu engelledi. O anda skor zaten 3-0'dı. Genel performansı tek kelimeyle dünya klasında, kesinlikle dünyanın en iyisi. Bugün farkı yaratan oydu. Onu tamamen kontrol altında tutmak aslında imkansız. Bazen yaptıklarına inanmak zor."
Spor direktörü Max Eberl de benzer bir görüşteydi, ancak bunun için Kane'in başka bir savunma hareketini örnek gösterdi. "Harry'nin sergilediği performans olağanüstü. Sadece gol attığı için değil, sahadaki kişiliği nedeniyle de. Skor 1-0 iken sol savunma kanadımızda bir müdahale yapıp ortayı engellediğini hepimiz gördük. Bu da Harry Kane'i gösteriyor." Kane'in Alman rekor şampiyonu için bir golcünün çok daha fazlası olduğu artık bir sır değil. İngiltere milli takım kaptanının kendi yarı sahasına sık sık geriye çekilerek sergilediği oyun kurucu niteliklerini, Kompany'nin altında mükemmelleştirdi. Üstelik savunma işinden kaçınmaması da yakından bakıldığında yeni bir şey değil.
Yine de Kane henüz kişisel sınırlarına ulaşmış gibi görünmüyor. Bilinen çıkış maddeleri nedeniyle geçtiğimiz transfer dönemlerinde defalarca spekülasyon konusu olan bir ayrılık, bu nedenle Bayern için söz konusu olamaz. Eberl, 2027'de sona erecek sözleşmenin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin gündemde olduğunu bir kez daha vurguladı. "Sezonun ardından konuşacağımızı ve en iyi senaryoda Dünya Kupası öncesinde ilerleme kaydedeceğimizi söyledik," dedi. Ancak müzakereler için kesin bir zaman çizelgesi bulunmuyor.
Harry Kane: Uli Hoeneß'ten çarpıcı açıklama - Deniz Undav şaka yapıyor
Bu bağlamda Bayern'in patronu Uli Hoeneß, ARD'de bir adım daha ileri gitti. Onursal başkan, "Bu, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" dedi. Münih kulübünün görkemli geçmişinde yapılan pek çok dünya çapındaki transfer göz önüne alındığında, bu sözler gerçek bir mesaj ve net bir taahhüt niteliğinde. Bu nedenle, Kane'in satılması hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde gündeme bile gelmiyor.
"Elbette hayır. FC Bayern bir alıcı kulüp. Satıcı bir kulüp değil," diyen Hoeneß, FC Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin (sözleşmesi uzatılmayacak) olası halefi olarak Kane'i hedeflediğine dair söylentilere de değindi. "Ayrıca Barcelona'nın hiç parası yok. İşte böyle başlıyor." Kane ise Hoeneß'in özel övgüsünden gurur duyduğunu gösterdi. "Elbette böyle bir şey duymak güzel. Bu kulüpte birçok harika oyuncu oynadı, bu yüzden onur duyuyorum. Bu benim ve ailem için büyük bir adımdı. Kendimi kulübün tarihinin bir parçası olarak hissediyorum."
Bu büyük övgü yağmurunun ortasında Eberl, Kane'in sezonunu Ballon d'Or ile taçlandırabileceğinden de emin olduğunu gösterdi. Puanlamada çok ağırlığı olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmasa bile, "kesinlikle kazanan olma hakkı var." Michael Olise, tam da bir takım arkadaşı olarak bu ödülü ondan alabilir. Fransız oyuncu, sezona 53 gol katkısıyla inanılmaz bir performansla tamamladı.
Biraz daha gösterişli oyun tarzı nedeniyle, 24 yaşındaki oyuncu Deniz Undav'ın gözünde de bir adım önde. "Şunu söylemeliyim ki, ben daha çok Olise'yi tercih ederim," dedi VfB forveti. Ancak her ikisi de bunu hak etti, diye ekledi milli oyuncu ve Kane hakkında şaka yaptıktan sonra o da hayranlığından kendini alamadı: "Bazen ben de o kadar özgür olmak isterdim. Ona bir metre bile boşluk bırakamazsınız. Sağdan da soldan da müthiş bir vuruşu var. Bu konuda özel bir sezgisi var ve her zaman gollerin olduğu yerde bulunuyor. Olise veya Diaz'a attığı paslar da olağanüstü. (...) İşte dünya klasının ne olduğunu burada görüyorsunuz."
Ballon d'Or ödülünün verilmesinde Dünya Kupası şampiyonluğu da belirleyici olacaktır. Hem Kane İngiltere ile hem de Olise Fransa ile bu konuda umut vaat eden şanslara sahip - tabii ikisi de FC Bayern'deki performanslarına yaklaşabilirse ve süperlativ arayışını daha da zorlaştırırsa.
Harry Kane: FC Bayern Münih'teki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 147 Gol 146 Asist 33