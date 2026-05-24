Bu bağlamda Bayern'in patronu Uli Hoeneß, ARD'de bir adım daha ileri gitti. Onursal başkan, "Bu, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" dedi. Münih kulübünün görkemli geçmişinde yapılan pek çok dünya çapındaki transfer göz önüne alındığında, bu sözler gerçek bir mesaj ve net bir taahhüt niteliğinde. Bu nedenle, Kane'in satılması hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde gündeme bile gelmiyor.

"Elbette hayır. FC Bayern bir alıcı kulüp. Satıcı bir kulüp değil," diyen Hoeneß, FC Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin (sözleşmesi uzatılmayacak) olası halefi olarak Kane'i hedeflediğine dair söylentilere de değindi. "Ayrıca Barcelona'nın hiç parası yok. İşte böyle başlıyor." Kane ise Hoeneß'in özel övgüsünden gurur duyduğunu gösterdi. "Elbette böyle bir şey duymak güzel. Bu kulüpte birçok harika oyuncu oynadı, bu yüzden onur duyuyorum. Bu benim ve ailem için büyük bir adımdı. Kendimi kulübün tarihinin bir parçası olarak hissediyorum."

Bu büyük övgü yağmurunun ortasında Eberl, Kane'in sezonunu Ballon d'Or ile taçlandırabileceğinden de emin olduğunu gösterdi. Puanlamada çok ağırlığı olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmasa bile, "kesinlikle kazanan olma hakkı var." Michael Olise, tam da bir takım arkadaşı olarak bu ödülü ondan alabilir. Fransız oyuncu, sezona 53 gol katkısıyla inanılmaz bir performansla tamamladı.

Biraz daha gösterişli oyun tarzı nedeniyle, 24 yaşındaki oyuncu Deniz Undav'ın gözünde de bir adım önde. "Şunu söylemeliyim ki, ben daha çok Olise'yi tercih ederim," dedi VfB forveti. Ancak her ikisi de bunu hak etti, diye ekledi milli oyuncu ve Kane hakkında şaka yaptıktan sonra o da hayranlığından kendini alamadı: "Bazen ben de o kadar özgür olmak isterdim. Ona bir metre bile boşluk bırakamazsınız. Sağdan da soldan da müthiş bir vuruşu var. Bu konuda özel bir sezgisi var ve her zaman gollerin olduğu yerde bulunuyor. Olise veya Diaz'a attığı paslar da olağanüstü. (...) İşte dünya klasının ne olduğunu burada görüyorsunuz."

Ballon d'Or ödülünün verilmesinde Dünya Kupası şampiyonluğu da belirleyici olacaktır. Hem Kane İngiltere ile hem de Olise Fransa ile bu konuda umut vaat eden şanslara sahip - tabii ikisi de FC Bayern'deki performanslarına yaklaşabilirse ve süperlativ arayışını daha da zorlaştırırsa.