Harry Kane’in İngiltere milli takımı için Lionel Messi’ye benzemesi neden iyi bir şey? – Rekor kıran golcü, diğerlerinde eksik olan bir zihniyetten yararlanıyor

Kane’in bu seviyeye ulaşıp ulaşmadığı ve bu noktaya nasıl geldiği sorulduğunda, eski Three Lions forveti Collymore – BetTOM’un izniyle GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Evet, öyle denebilir, ancak Harry Kane İngiltere milli takımında çok fazla maç oynuyor; dolayısıyla örneğin milli takımda oynamasa durumun nasıl olacağını bilemeyiz.

“Ollie Watkins’in ya da, bilemiyorum, Morgan Rogers’ın ya da Jude Bellingham’ın forvet olarak oynamasının aynı istikrarlı performansı sağlayacağını bir an bile iddia etmiyorum. Ancak bunu bilmiyoruz ve bu, Harry Kane nihayet İngiltere milli takımındaki kariyerine son verdiğinde elbette öğrenmemiz gereken konulardan biri olacak; çünkü genç, gelecek vaat eden merkez forvetlere baktığımızda elimizde gerçekten kimse yok. Ne 21 yaş grubunda, ne 20 yaş grubunda, ne de 19 yaş grubunda böyle oyuncular var; bu yüzden bu, ileride yüzleşmemiz gereken bir mesele ve bir sorundur.

“Ancak performansına gelince, Alman futbolunda 60 civarında gol atıyorsanız, bir turnuvaya, dürüst olmak gerekirse Euro’da sahip olmadığı türden bir özgüvenle gelirsiniz. Bence Euro’da hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi; bu durum belki bir iki ufak sakatlıkla biraz daha kötüleşti.

“Ama evet, sanırım Thomas Tuchel geçen gün şöyle demişti: ‘Arjantin Messi’ye, Fransa [Kylian] Mbappé’ye güveniyor; peki biz neden Harry Kane’e güvenmeyelim?’ Bu neden bu kadar kötü, bu kadar olumsuz bir şey olsun ki?

“Ancak İngiltere milli takımına yıllardır kattıklarına bakıldığında, her zaman sahada yer aldı ve istikrarlı bir performans sergiledi. İngiltere için oynamayı istedi ve bence bu, kulüp futbolunu milli takım futboluna öncelik vermenin çok kolay olabileceği bir dönemde en önemli şeydi; pek çok oyuncu da bunu yapıyor – birçok oyuncu, ülkelerinin dostluk maçlarına katılmıyor, sadece büyük turnuvalara katılıyor.

“Harry Kane için en önemli şey, her kadroda – Uluslar Ligi, dostluk maçları, eleme maçları, turnuva maçları – istikrarlı bir şekilde yer almasının karşılığını tam olarak almasıdır; işte bu yüzden onun İngiltere için bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum.

“Bazen diğer oyuncular belki bir ya da iki kadroya giremezken, Gareth Southgate’in bu harika takım ortamını yarattığını düşünürsünüz; sonra başka teknik direktörler gelir ve belki Thomas Tuchel’i biraz huysuz bulurlar ve ‘peki, ben bunun bir parçası olmak ister miyim?’ derler. Harry Kane, kim olursa olsun, tutarlı olmuştur, her zaman sahaya çıkmış ve İngiltere için görevini yerine getirmiştir.

“Aslında bizi bu noktaya getiren tam da bu tutarlılıktır; bence eğer İngiltere kampı ve İngiltere ortamı ‘eh, Harry, bu iki ya da üç hazırlık maçını kaçırabilirsin, sadece eleme maçlarına ya da asıl maça gel’ şeklinde olsaydı, bu noktaya gelinemezdi. Maçlara katılma konusundaki bu tutarlılık, hem kaptan hem de golcü olarak onun için gerçekten çok önemli ve kilit bir unsur olmuştur.”