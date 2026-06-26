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Harry Kane’in, hiçbir İngiliz futbolcunun daha önce başaramadığı bir başarıya imza atacağına inanılıyor; eski Three Lions kaptanı, mevcut kaptanın neden Cristiano Ronaldo’ya benzediğini açıklıyor
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Kane, Beckham, Rooney ve diğerlerinin başaramadığını başarabilir
Hiçbir İngiltere milli takım oyuncusu, FIFA’nın en önemli turnuvasında bu kadar çok kez ülkesini temsil etmemiştir; David Beckham, Steven Gerrard ve Wayne Rooney’den oluşan “Altın Nesil” bile bu konuda geride kalmıştır. Kane’in bu unvanı kazanan ilk isim olma ihtimali oldukça yüksektir.
Daha önce 2018 ve 2022 yıllarında bu sahneye çıkan ve ilk turnuvada yarı finale yükselirken Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kane, 2026'da yine en parlak spot ışıklarının altında yer alacak. O, 60 yıldır süren kupa hasretine son vermeyi umuyor; bu da ona "Tüm Zamanların En İyisi" unvanını kazandıracak.
Kane, 2030 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek mi?
Kane, İngiltere milli takımında 81 gol kaydetti – bu sayıyı üç haneli rakamlara doğru yükseltmeye devam ederken – ve çok da uzak olmayan bir gelecekte Peter Shilton’ın 125 milli maç rekorunu geçmesi bekleniyor. Bayern Münih’in forvet oyuncusu, 2025-26 sezonunda kulüp düzeyinde 61 kez fileleri havalandırdıktan sonra hız kesmeye niyetli görünmüyor.
Yakında 33 yaşına girecek olsa da, futbol hayatının henüz çok uzun bir yolu olduğu düşünülüyor. Tüm zamanların en büyük oyuncularından Lionel Messi ve Ronaldo, 40’lı yaşlarına kadar futbol oynamaya devam ettiler ve Kane’den de aynısını yapması bekleniyor. İngiltere milli takımı, 2030 yılında da muhtemelen ona ihtiyaç duyacaktır.
- Domino's
Kane, dört Dünya Kupası’nda forma giyen ilk İngiliz yıldız olmaya aday gösterildi
Kane’in önünde bir Dünya Kupası döngüsü daha olup olmadığı sorulduğunda, Domino’s’un “Shirtiette” kampanyası kapsamında konuşan eski Three Lions savunma oyuncusu Butcher, GOAL’a şunları söyledi: “İngiltere adına dört Dünya Kupası finallerinde oynayan kimse yok, değil mi?
“Bu, Ronaldo’nun altıncı Dünya Kupası. Lionel Messi’nin de altıncı olduğunu biliyorum. Altıncı olup olmayacağını bilemem ama kesinlikle bir tane daha oynayacağını düşünüyorum. Bayern Münih’teki performansına bakarsak, ligin Premier Lig kadar iyi olmadığını biliyorum ama gol üstüne gol atıyor, fırsatlar yaratıyor ve kesinlikle gerekli olan işi yapıyor.
“O çok sevimli bir delikanlı. Herkes onu seviyor çünkü çok samimi. Dürüst, işine odaklanıyor. Eğer İngiltere için Dünya Kupası’nı kazanırsa ya da Dünya Kupası’nı kazanan takımda oynarsa, o zaman istediği zaman emekli olabilir.
“Ronaldo ve sonsuza kadar oynayacakmış gibi görünen oyuncuların durumu nasıldır bilirsiniz, onlar sadece devam etmek isterler. Keşke ben de devam edebilseydim, ama vücudum beni yüzüstü bıraktı. Bu, geçmişte birçok önemli oyuncunun başına geldi ve gelecekte de gelecektir. Ancak maçlara yaklaşımına, oyun tarzına, maçlara hazırlanışına, kendi aşçısının olması gibi detaylara bakarsanız, o tam anlamıyla mükemmel bir profesyonel.
“Ve Ronaldo gibi, dördüncü Dünya Kupası’nda da oynayabilir – muhtemelen oynayacak. Onun takımda olması harika. Tek endişem, onun yerini kim alabilecek? Mesele bu, ve acaba kimse o seviyeye ulaşabilecek mi? Ama onun şu anki haliyle, oyuncuların onun yerini alabilmesi için çıtayı gerçekten çok yükseğe koydu. Bence bu, İngiliz futbolu için harika bir şey.”
Will Kane’in İngiltere milli takımındaki gol rekoru bir gün kırılacak mı?
Kane, Mart 2015’ten bu yana İngiltere milli takımının önemli bir parçası olmuştur. İlk maçında gol atmış ve o andan itibaren olağanüstü bireysel performansını sürdürmüştür. Mart 2023’te Wayne Rooney’nin 53 milli gol rekorunu geçmiştir.
Messi ve Ronaldo’nun yer aldığı “100 golcü” kulübüne Kane de katılabilir. Butcher, Kane’in Three Lions’taki gol rekorunun sonsuza kadar kırılamayacağı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: “Evet, bence öyle olacak. Şu anda Harry’den tamamen farklı özelliklere sahip santrforlar yetiştiriyoruz.
“Onların harika golcüler olmasını istersiniz, ama aynı zamanda Harry’nin zaman zaman derinlere inip oyuna dahil olması gibi, onların da oyuna katılmasını istersiniz. Bunu yapacak bazı özel oyunculara sahip olmanız gerekir. Şu anda Harry Kane’e gerçekten yaklaşan kimse yok. İngiliz milli futbolunun geleceği için bunu yapabilecek oyuncular yetiştirmeyi gerçekten umuyoruz.
“O, herkesten çok ileride. Artık oyun farklı. Ve bence yeni oyuna, oyun stiline uyum sağlama şekliyle, neyle karşılaşırsa karşılaşsın bunu sakinlikle karşılayıp işleyebilecek bir zihniyete sahip. En iyi olduğundan emin olacak ve her durumdan galip çıkacak; gerçekten çok iyi uyum sağladı. Onda bunu yapma yeteneği var.”
Başarıya aç sadık taraftar kitlesine önümüzdeki haftalarda sevinç yaşatmayı uman Kane ve İngiltere, Cumartesi günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Panama ile karşılaşacak. Thomas Tuchel’in takımı Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselirken, L Grubu’nun birinciliği için mücadele edecek.
İngiltere taraftarları, 2026 Dünya Kupası’nda zafer kutlaması yapmak için can atıyor
Futbol maçı izlemek epey dağınık bir iş olabilir; bu nedenle Domino’s, bu yaz taraftarların yiyecek ve içecek lekelerini gururla taşıyabilmeleri için gerçek peçete kumaşından üretilmiş bir futbol forması olan “Shirtiette”yi tasarladı. Pizza markası, İngiltere ve İskoçya taraftarlarına bu formaları ücretsiz olarak dağıtıyor; böylece taraftarlar maç günlerinde diledikleri kadar dağınık olabilir, gol sevinçleri, kaçırılan penaltılar ya da VAR tartışmaları sırasında ortaya çıkan lekeleri kucaklayabilirler.
Formalar, emici peçete kumaşından özel olarak üretildi; böylece taraftarlar evde maçları izlerken pizza sosu dökülmelerini, mozzarella kazalarını ve üst malzemelerin düşmesini rahatlıkla temizleyebilecek. “Shirtiette”, www.dominosshirtiette.com adresinden temin edilebilir; İngiltere ve İskoçya taraftarları bu siteden başvurarak sınırlı sayıda üretilen İngiltere veya İskoçya “Shirtiette”lerinden birini talep edebilir.