Harry Kane’in, hiçbir İngiliz futbolcunun daha önce başaramadığı bir başarıya imza atacağına inanılıyor; eski Three Lions kaptanı, mevcut kaptanın neden Cristiano Ronaldo’ya benzediğini açıklıyor

Kane’in önünde bir Dünya Kupası döngüsü daha olup olmadığı sorulduğunda, Domino’s’un “Shirtiette” kampanyası kapsamında konuşan eski Three Lions savunma oyuncusu Butcher, GOAL’a şunları söyledi: “İngiltere adına dört Dünya Kupası finallerinde oynayan kimse yok, değil mi?

“Bu, Ronaldo’nun altıncı Dünya Kupası. Lionel Messi’nin de altıncı olduğunu biliyorum. Altıncı olup olmayacağını bilemem ama kesinlikle bir tane daha oynayacağını düşünüyorum. Bayern Münih’teki performansına bakarsak, ligin Premier Lig kadar iyi olmadığını biliyorum ama gol üstüne gol atıyor, fırsatlar yaratıyor ve kesinlikle gerekli olan işi yapıyor.

“O çok sevimli bir delikanlı. Herkes onu seviyor çünkü çok samimi. Dürüst, işine odaklanıyor. Eğer İngiltere için Dünya Kupası’nı kazanırsa ya da Dünya Kupası’nı kazanan takımda oynarsa, o zaman istediği zaman emekli olabilir.

“Ronaldo ve sonsuza kadar oynayacakmış gibi görünen oyuncuların durumu nasıldır bilirsiniz, onlar sadece devam etmek isterler. Keşke ben de devam edebilseydim, ama vücudum beni yüzüstü bıraktı. Bu, geçmişte birçok önemli oyuncunun başına geldi ve gelecekte de gelecektir. Ancak maçlara yaklaşımına, oyun tarzına, maçlara hazırlanışına, kendi aşçısının olması gibi detaylara bakarsanız, o tam anlamıyla mükemmel bir profesyonel.

“Ve Ronaldo gibi, dördüncü Dünya Kupası’nda da oynayabilir – muhtemelen oynayacak. Onun takımda olması harika. Tek endişem, onun yerini kim alabilecek? Mesele bu, ve acaba kimse o seviyeye ulaşabilecek mi? Ama onun şu anki haliyle, oyuncuların onun yerini alabilmesi için çıtayı gerçekten çok yükseğe koydu. Bence bu, İngiliz futbolu için harika bir şey.”