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Harry Kane’in halefi mi? Eski Premier Lig ve Three Lions forvet oyuncusu, İngiltere’nin neden yeni bir 9 numara oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu açıkladı
Kane, tüm zamanların en iyileri Messi ve Ronaldo’nun uzun soluklu kariyerlerini örnek almayı hedefliyor
Bu zor sorunun yanıtları bulunmalıdır. Kuşkusuz, Kane’in yakın zamanda hız keseceğine dair hiçbir işaret olmadığı için bu çok da acil bir mesele değil. Yakında 33 yaşına girecek olsa da, efsanevi “GOAT’lar” Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun uzun soluklu kariyerlerini örnek almak istediğini belirtmiştir.
Eğer yaklaşık beş yıl daha oynarsa ve bu süre zarfında birkaç Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası döngüsüne katılırsa, heyecan verici genç yeteneklerin ortaya çıkıp bu efsanelerin izinden gitme iddiasını ortaya koymaları için zaman kalacaktır.
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Haaland, modern Premier Lig döneminde bir istisna oluşturuyor
Ancak bu yeteneklerin nereden geldiğini anlamak zor. İngiltere’nin genç takımlarında forvet pozisyonunda endişe verici bir kadro derinliği eksikliği var; oysa Kane, A milli takım seviyesinde ciddi bir rekabetle pek karşılaşmıyor.
Bu tür zorlukları yaşayan tek futbol camiası İngiliz futbolu değil. 1990’larda futbol dünyası, etkili golcülerle doluydu. Yalnızca Premier Lig’de bile Alan Shearer, Ian Wright, Andy Cole ve Robbie Fowler gibi isimler yer alıyordu. O zamandan bu yana parlayan yıldızlar da oldu, ancak Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland, 2026 yılında bu kuralın bir istisnası haline geldi.
Dünya futbolunda neden korkutucu 9 numaralı forvetler yok?
Kane, Robert Lewandowski, Karim Benzema ve Luis Suarez gibi oyuncuların kariyerlerinin son dönemlerine yaklaşmasıyla birlikte, korku uyandıran 9 numaralı forvetlerin eksikliğinin küresel bir trend haline gelip gelmediği sorulduğunda, eski Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa ve İngiltere milli takım forveti Collymore, BetWright futbol bahisleri ile işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence son 15-20 yıldır çoğu takım üçlü forvet dizilişiyle oynuyor. Birçok teknik direktörle konuşuyorum ve bana ‘kimse forvet olmak istemiyor çünkü kimse bu sorumluluğu üstlenmek istemiyor’ diyorlar.
“Hepsi kanat forveti olmak istiyor; böylece hem teknik becerilerini sergileyebiliyorlar, hem içe doğru kesip şut çekebiliyorlar, ama performansları bu açıdan değerlendirilmiyor. Eğer bir santrfor/forvet iseniz, tek bir şeye göre değerlendiriliyorsunuz: gol.
“Erling Haaland’a haksızlık etmemek gerekirse, Manchester City’ye gittiğinde – hatırlarsanız, özellikle Dortmund’da – topun üstten atıldığı pek çok an vardı; o da topun peşinden koşardı, önünde 30, 40, 50 yarda yeşil çim alanı olurdu; kaleciyi geçmek ya da topu kalecinin üzerinden aşırtmak için. City’de ise iş, ceza sahasına girip topu ağlara dokunmaktı. Dolayısıyla Erling Haaland’ın gollerinin büyük çoğunluğu dokunma golleri oldu, ama bu onun bir oyuncu olarak gerçek yüzü değil; o bunu yapabilmek için gerekli disipline sahipti.
“İki merkez forvet ve iki kanat oyuncusuyla oynarken, her seferinde içeriye kesip şut atmak yerine sadece forvete pas vermek için oynamanın – ki bu beni deli ediyor – suçlu olduğuna dair hiç şüphem yok.
“Örneğin, ben genç bir oyuncuyken, özellikle de Crystal Palace’ta ilk başladığım dönemde bazen kanatta oynardım; içe kesip gol atamazsan, hayatta hiç duymadığın kadar azarlardılar, çünkü ‘sen gol atmak için burada değilsin, iki merkez forvet için topu altın tepside sunmak için buradasın’ denirdi.
“Artık sadece bir merkez forvet var, bu yüzden gol atma sorumluluğu biraz paylaşıldı. Ama etrafa bakarsanız, Ollie Watkins’in sezon sonunda gösterdiği form düzeyine ulaşamaması durumunda Dominic Calvert-Lewin ve Danny Welbeck’in [İngiltere milli takımı için] potansiyel yedek forvetler olarak gündeme getirilmiş olması, Liam Delap’ın gerçekten kötü bir sezon geçirmiş olması ya da Chelsea’de şu ana kadar gerçekten kötü bir dönem yaşamış olması ve U-21, U-17 ve U-18 takımlarına baktığınızda, yetişmekte olan hiçbir forvetin olmaması.
“Yani bu endişe verici bir durum, bir eğilim ve dünya futbolunda yaygın bir sorun. Ancak bu eğilimlerin ortaya çıkmasının bir nedeni var. Umarım beş ya da on yıl sonra tekrar konuşursak, takımların 4-4-2'nin bir varyasyonunu oynadığını ve en önde iki forvetin, tek forvete karşı savunmaya o kadar alışmış oldukları için ikisine karşı nasıl savunma yapacaklarını bilmeyen bir ya da iki savunmacıyı meşgul etmesinin yeniden moda olacağını görürüz; tıpkı takımların topu taç atışı için dışarı atması - Avrupa’nın en iyi takımı Paris Saint-Germain, topu adeta bir ragbi vuruşu gibi dışarı atıyor - ve bu sezon Arsenal’in kendine özgü hale getirdiği duran toplar yeniden moda olur.
“Ancak bu çok büyük bir endişe kaynağı ve bir zamanlar merkez forvet olarak oynamış biri için, ister Premier Lig’de ister Dünya Kupası’nda olsun, bu kadar az sayıda iyi forvet görmek son derece hayal kırıcı.”
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Rekor kıran Kane, İngiltere’yi 2026 Dünya Kupası’na taşıyor
İngiltere, 2026 Dünya Kupası’nda kaptan Kane’in yedeği olarak Villa’nın yıldızı Watkins’i ve Al-Ahli’nin forveti Ivan Toney’i kadrosuna kattı. Üç Aslanlar’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Kane’in arkasında bu iki oyuncunun nasıl bir rol üstleneceği ise henüz belli değil.
Çarşamba günü Hırvatistan karşısında dünya şöhreti için yeni bir mücadeleye başlayacak olan bu ülkenin uzun vadeli geleceğinin ne getireceği de henüz belli değil. Üç Aslanlar şu anda dünyanın en iyilerinden birine sahip, ancak bu büyük boşluğu kim dolduracak – tabii dolduracak biri varsa?