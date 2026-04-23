Bayern Münih, DFB-Pokal yarı finalinde Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek lig ve kupa ikilisini kazanma yolunda ilerlemeye devam etti. Vincent Kompany'nin takımı, maçın başlangıcından itibaren tempoyu elinde tutan bir performansın ardından, 2020'den bu yana ilk kez final için Berlin'e gidecek.
Harry Kane'in gol sayısı 52'ye çıktı! İngiltere'nin forveti bir gol daha atarak Bayern'in Bayer Leverkusen'i geçmesini sağladı ve üçlü kupa hayallerini canlı tuttu
Bayern, DFB-Pokal finaline yükseldi
Kane, üstün bir performansla skoru açtı
Bavyeralıların durmak bilmeyen baskısı, 22. dakikada sonunda meyvesini verdi. Jamal Musiala sağ kanattan mükemmel bir orta yaptı; Diaz bu topu akıllıca bıraktı ve Kane'in topu ağların üst köşesine göndermesine olanak sağladı. Bu, İngiltere kaptanının bu sezon attığı 52. gol oldu ve Almanya'daki inanılmaz sezonunu daha da sağlamlaştırdı.
Maçın sonucu, uzatma dakikalarının son anlarında Leon Goretzka'nın Diaz'a pas vermesiyle kesinleşti. Kanat oyuncusu soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirerek deplasman taraftarlarını coşturdu. Bayern, Berlin'deki rakibini belirlemek için Stuttgart ve Freiburg arasındaki ikinci yarı final maçının galibini bekliyor.
"Kontrol bizdeydi"
Bu galibiyet, Bayern'in bu sezon kalan tüm şampiyonlukları kazanma umutlarını canlı tutarken, Kane'i de daha fazla kupa kazanma yoluna soktu. Maçın ardından kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Baştan sona gerçekten çok güçlü bir performans sergiledi. Oynadığımız futbol ve sahanın üst bölgelerinde topu geri kazanma şeklimiz, ilk ve ikinci yarıda bizim için iyi fırsatlar yarattı. Daha iyi yapabileceğimiz tek şey, daha fazla gol atmaktı. Onları oyunda tuttuk. Son 10 dakika her zaman biraz gergin geçer tabii ki, ama genel olarak kontrol bizdeydi. Onlar pek fazla pozisyon yaratamadı."
- AFP
Üçlü kupayı kazanma yolculuğu
Kane'in rekor kıran gol serisini sürdürmesi ve takımın Kompany yönetiminde muazzam bir savunma sağlamlığı sergilemesi sayesinde, üçlü kupa kazanma ihtimali hâlâ oldukça yüksek. Kompany, şampiyonluğu garantilemiş oldukları Bundesliga'da Mainz karşısında kadro değişikliğine gidebilirken, Bayern ise önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.