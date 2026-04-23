Harry Kane'in gol sayısı 52'ye çıktı! İngiltere'nin forveti bir gol daha atarak Bayern'in Bayer Leverkusen'i geçmesini sağladı ve üçlü kupa hayallerini canlı tuttu

Bavyeralıların durmak bilmeyen baskısı, 22. dakikada sonunda meyvesini verdi. Jamal Musiala sağ kanattan mükemmel bir orta yaptı; Diaz bu topu akıllıca bıraktı ve Kane'in topu ağların üst köşesine göndermesine olanak sağladı. Bu, İngiltere kaptanının bu sezon attığı 52. gol oldu ve Almanya'daki inanılmaz sezonunu daha da sağlamlaştırdı.

Maçın sonucu, uzatma dakikalarının son anlarında Leon Goretzka'nın Diaz'a pas vermesiyle kesinleşti. Kanat oyuncusu soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirerek deplasman taraftarlarını coşturdu. Bayern, Berlin'deki rakibini belirlemek için Stuttgart ve Freiburg arasındaki ikinci yarı final maçının galibini bekliyor.