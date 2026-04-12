Harry Kane'in Chelsea'nin antrenman sahasının yakınında bulunan 20 milyon sterlinlik yeni malikanesi "tıpkı Buckingham Sarayı'na benziyor"
İngiltere kaptanına yakışır bir kraliyet konutu
İngiltere Milli Takımı kaptanı, Chelsea'nin Cobham antrenman tesisine yakın ve ulaşımı kolay olan prestijli Wentworth bölgesinde bulunan yeni evi için masraftan kaçınmadı.
Yerel sakinler The Sun gazetesine, forvetin yeni evi ile monarşinin Londra'daki resmi konutu arasındaki çarpıcı benzerliği fark ettiklerini söylediler. Bu varlıklı bölgedeki bir komşu, "Evin ön cephesi Buckingham Sarayı'na benziyor" dedi.
Kane, araziyi ve mevcut mülkü 2023 yılında 6,5 milyon sterline satın almıştı, ancak basit bir tadilattan ziyade tamamen yenilemeyi tercih etti. Eski Tottenham yıldızı, orijinal yapıyı yıkıp yerine neo-Georgian tarzında bir şaheser inşa ettirdi. Projenin son aşamalarına yaklaşırken, inşaat ekibinin tamamlaması yaklaşık iki yıl sürdüğü bildiriliyor.
Bir futbol efsanesi için son teknoloji özellikler
Evin dış cephesi, Gürcü tarzı pencereleri ve heybetli giriş sütunlarıyla klasik ve ihtişamlı bir estetiğe sahip olsa da, iç mekanlar ve alt katlar modern lüksle donatılmıştır. Runnymede belediye meclisine sunulan plan çizimleri, 32 yaşındaki ev sahibi ve eşi Kate’in yaşam tarzlarına uyum sağlamak için ileri teknolojiye öncelik verdiklerini ortaya koyuyor. En etkileyici eklemelerden biri, forvetin üst düzey araç filosuna yönelik olarak kurulan 20.000 sterlinlik bir "döner platform". Yer altı garajı beş araba barındıracak kadar geniş ve döner platform, Kane'in zorlu geri manevralara gerek kalmadan çeşitli araçlarını dar alanlardan kolayca çıkarabilmesini sağlıyor.
Geniş kapsamlı yer altı tesisleri
Projenin ölçeği, gözle görülebilen zemin katların çok ötesine uzanıyor ve eğlence ile sağlıklı yaşam faaliyetlerine ayrılmış devasa bir bodrum katı içeriyor. Planlama belgelerine göre, malikanenin yer altı kısmında özel bir sinema salonu, yüzme havuzu, misafir ağırlama amaçlı bir bar, bakım odası ve tam donanımlı bir spor salonu bulunuyor. Tüm ailenin rahatça konaklayabileceği şekilde tasarlanan evde, Kane ailesi ve dört çocuğu için dört ana yatak odasının yanı sıra, evde kalan personel için özel olarak ayrılmış iki adet banyolu oda da yer alıyor.
Münih'ten sonra gelecek planları
Kane, Bayern'e yaptığı çok ses getiren transferin ardından şu anda ailesiyle birlikte Almanya'da yaşıyor olsa da, Surrey'deki bu konut projesi onun uzun vadeli planlarının açık bir göstergesi. İngiltere milli takım oyuncusunun, yurtdışındaki kariyeri sona erdiğinde bu eve kalıcı olarak taşınması bekleniyor; hatta belki de Bundesliga'nın sezon arası tatillerinde daha erken bir tarihte. Wentworth arazisindeki bu konum, aileye mahremiyet ve güvenlik sağlarken, onları İngiliz futbolunun kalbine de yakın tutuyor.