Harry Kane'in Ballon d'Or'a layık performansı, Thomas Tuchel'in kupa rekoru ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nı KAZANACAĞI sekiz neden

Her şey planlandığı gibi giderse, İngiltere'nin turnuva boyunca izleyeceği yol oldukça sorunsuz geçmeli – tabii ki, turnuvanın son aşamalarına geldiğinizde dev takımlarla karşılaşmaktan kaçınmak mümkün olmayacak.
48 takımın katıldığı turnuvada en üst sıradaki takımların daha dağınık bir şekilde yer alması nedeniyle, Üç Aslanlar'ın Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte oldukça avantajlı bir gruba düştüğünü zaten biliyoruz. İngiltere'nin grubunu birinci bitirerek, son 32 turunda üçüncü sırada yer alan bir takımla eşleşmesi bekleniyor. Bu takım büyük olasılıkla Fildişi Sahili, Ekvador, Uruguay, Suudi Arabistan, Norveç, Senegal, Avusturya, Cezayir, Kolombiya, Özbekistan veya Demokratik Kongo olacak.
Kaçınmak isteyecekleri birkaç ülke olsa da, İngiltere yine de en büyük favori olacak ve son 16'ya yükselmesi bekleniyor. Burada, ikonik Estadio Azteca'da Meksika ile karşılaşma zorluğu bekliyor olabilir, ancak Güney Kore, İskoçya, Japonya veya İsveç de olası rakipler arasında. Ev sahibi ülkelerden biriyle kendi sahasında karşılaşmak ürkütücü bir ihtimal olsa da, Tuchel'in oyuncularının sahada işi halledeceğini bekleyebilirsiniz.
Bundan sonra işler kaçınılmaz olarak daha karmaşık hale gelir, ancak en olası çeyrek final senaryosunda İngiltere, gelişme aşamasında olan Ancelotti'nin Brezilya'sını yenmek için favori olacaktır. Yarı finalde ise son şampiyon Arjantin veya Portekiz bekliyor olacak, ardından La Roja teorik yarı finalde Fransa'yı yenebilirse, Euro 2024 finalinin bir tekrarı niteliğinde İspanya ile muhtemel bir hesaplaşma yaşanacaktır.
Çok sayıda değişken var, ancak Three Lions'ın en azından yarı finale giden yolunun çizildiğini hissetmek zorundasınız. Oradan itibaren, Arjantin veya Portekiz'i yenme şansları var, her ne kadar fark az olsa da, ve Luis de la Fuente'nin İspanya'sı veya Didier Deschamps'ın Fransa'sı ile oynanacak final maçında fark yine az olacaktır.