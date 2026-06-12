Harry Kane'in Ballon d'Or'a layık performansı, Thomas Tuchel'in kupa rekoru ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nı KAZANACAĞI sekiz neden

İngiltere'nin umutları büyük olasılıkla kaptan ve yıldız forvet Harry Kane'e bağlı; bu yüzden onun kariyerinin en iyi formunda olması tam da yerinde bir durum. Bayern Münih'in golcüsü, çeyrek asır önce Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olmak için yarışıyor ve bu, Üç Aslanlar'ın Kuzey Amerika'da kupayı kaldırmasına bile bağlı olmayabilir.

32 yaşında Kane, kulüp düzeyinde bugüne kadarki verimli kariyerinin açık ara en iyi gol sezonunu geçirdi ve bir başka şampiyonluk kazandığı Bundesliga sezonunun son gününde ve DFB-Pokal finalinde attığı hat-trickler sayesinde inanılmaz bir şekilde 60 gol barajını aştı. Ligde 36 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 gol daha ekledi.

Forvet, en yakın rakipleri olan dünyanın en iyi forvetlerinden Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi sırasıyla 9 ve 11 gol farkla geride bırakarak, kıtanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 61 golle, tüm turnuvalarda bir Avrupa sezonunda en çok gol atan oyuncular arasında tüm zamanların ilk beşine girdi ve Dünya Kupası'na daha iyi bir formda gidemezdi.