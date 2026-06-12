Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England World Cup GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Harry Kane'in Ballon d'Or'a layık performansı, Thomas Tuchel'in kupa rekoru ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nı KAZANACAĞI sekiz neden

Opinion
İngiltere
Dünya Kupası
H. Kane
T. Tuchel
D. Rice
J. Bellingham
M. Rashford
E. Anderson
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan

İngiltere için konuşma zamanı neredeyse sona erdi. Yakında tek önemli olan şey, önlerindeki görev olacak: 2026 Dünya Kupası’nı kazanmak. Futbol Federasyonu (FA) ve teknik direktör Thomas Tuchel, Kuzey Amerika’daki tek hedeflerinin bu olduğunu açıkça dile getirdiler ve Üç Aslanlar’ın turnuvaya başlamasına günler kala, bu nihai hedefe ulaşamayacaklarına inanmak için hiçbir neden yok.

Turnuva, Perşembe günü Meksika ve Güney Afrika'nın karşılaşmasıyla resmen başladı. Şimdi ise Çarşamba günü tanıdık rakibi Hırvatistan'la karşılaşmaya hazırlanan İngiltere'nin ilk maçına yönelik heyecan giderek artıyor.

Üç Aslanlar için, ülkenin en büyük sahnedeki tek zaferinden 60 uzun yıl sonra, yıllardır süren acıyı sona erdirme mücadelesi devam ediyor. GOAL olarak, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nı kazanıp altı on yıllık acıyı geride bırakmasının nedenlerine bakarken, bu heyecana katılmaya hazırız...

  • Harry Kane England 2026Getty

    Altın Top ödülü adayı

    İngiltere'nin umutları büyük olasılıkla kaptan ve yıldız forvet Harry Kane'e bağlı; bu yüzden onun kariyerinin en iyi formunda olması tam da yerinde bir durum. Bayern Münih'in golcüsü, çeyrek asır önce Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olmak için yarışıyor ve bu, Üç Aslanlar'ın Kuzey Amerika'da kupayı kaldırmasına bile bağlı olmayabilir.

    32 yaşında Kane, kulüp düzeyinde bugüne kadarki verimli kariyerinin açık ara en iyi gol sezonunu geçirdi ve bir başka şampiyonluk kazandığı Bundesliga sezonunun son gününde ve DFB-Pokal finalinde attığı hat-trickler sayesinde inanılmaz bir şekilde 60 gol barajını aştı. Ligde 36 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 gol daha ekledi.

    Forvet, en yakın rakipleri olan dünyanın en iyi forvetlerinden Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi sırasıyla 9 ve 11 gol farkla geride bırakarak, kıtanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 61 golle, tüm turnuvalarda bir Avrupa sezonunda en çok gol atan oyuncular arasında tüm zamanların ilk beşine girdi ve Dünya Kupası'na daha iyi bir formda gidemezdi.

    • Reklam
  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Orta sahanın dinamik oyuncuları

    Kane, İngiltere için hayati öneme sahip bir omurga oluşturacak ve onun arkasındaki orta saha üçlüsü de takımın başarı şansı açısından en az onun kadar önemli olabilir. Neyse ki, Üç Aslanlar turnuvanın en sağlam ve dinamik üçlülerinden birine sahip.

    Elliot Anderson'ın, gerektiğinde sert müdahalelerde bulunabilen derin oyun kurucu olarak sahada yer alması çok muhtemel görünüyor. Declan Rice ise, elbette savunma görevlerini yerine getirecek güce sahip olsa da, sahada bir uçtan diğer uca koşarak serbestçe hareket etme özgürlüğüne sahip olacak.

    Onların önünde, Jude Bellingham ve Morgan Rogers, 10 numaralı pozisyonda rol paylaşımı yapabilir gibi görünüyor; tabii ki Rogers, Aston Villa formasıyla ne kadar tehlikeli olabileceğini kanıtladığı kanat pozisyonunda oynatılmazsa. Her ikisi de vizyon, yaratıcılık ve golcü ruhunu, Tuchel'in takımına avantaj sağlayabilecek etkili bir fiziksel güçle birleştiren hücumcu orta saha oyuncuları.

    Portekiz ve İspanya dışında, orta sahada bu kadar iyi bir dengeye sahip olduğunu iddia edebilecek çok az ülke var ve bunların yanı sıra yedek kulübesinde Kobbie Mainoo da bulunuyor. İngiltere'nin tek umudu, bu oyuncuların en büyük sahnede uyum içinde oynaması.

  • Thomas Tuchel Chelsea Champions League trophyGetty

    Kupa uzmanı

    Sir Gareth Southgate, Dünya Kupası yarı finali veya Avrupa Şampiyonası finali gibi yüksek baskı altındaki durumlarda üst düzey teknik direktörlük deneyimi ve bilgi birikimi eksikliği konusundaki eleştirileri hiçbir zaman tam olarak aşamadı; ancak İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yetenekli bir İngiliz oyuncu neslini nihayet zafere taşıyabileceğine inandıkları seçkin bir teknik direktöre sahip oldu.

    Tuchel, modern futbolun en iyi taktikçilerinden biri olarak saygı görmesinin yanı sıra, bir nevi kupa uzmanıdır da; bu özelliği, uluslararası turnuvalarda çok işe yarayacaktır.

    Borussia Dortmund'da, takımın başında geçirdiği iki sezonda da takımını DFB-Pokal finaline taşıdı ve 2017'de BVB'nin Berlin'de Eintracht Frankfurt'u mağlup etmesiyle, beş yıllık büyük kupa hasretine ikinci denemesinde son verdi. Ardından Paris Saint-Germain'deki ikinci sezonunda Coupe de France'ı kazandı ve 2020'de kulübü ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı; ancak finalde Bayern Münih'e karşı kıl payı bir yenilgiye uğradılar.

    Chelsea'de görev yaptığı süre boyunca Tuchel, kupa müsabakalarındaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı ve görev süresi boyunca oynanan beş finalin dördüne Blues'u taşıdı. En büyük başarısı ise elbette 2021'de, favoriler arasında gösterilmeyen bir takımı ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımak ve finalde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini mağlup etmekti. Bu başarı, Chelsea'nin FA Cup finalinde Leicester City'ye yenilmesinden iki hafta sonra geldi ve takım, 2022 FA Cup ve Carabao Cup finallerinde penaltılarda Liverpool'a karşı acı bir şekilde mağlup oldu.

    Bu süreçte pek çok hayal kırıklığı yaşandı, ancak Tuchel her türden takımı en azından kupaya çok yakın bir noktaya taşıyabileceğini kanıtladı ve Dünya Kupası sahnesinde bunu tekrarlayacağına şüphe yok.

  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Zihinsel canavar

    2024'te göreve geldikten sonra Tuchel, en başından itibaren popüler olmayan kararlar almaktan çekinmediğini açıkça ortaya koydu ve kağıt üzerinde en iyi kadrosu olacak ekibi seçmeyerek sözünü tuttu. "Yetenekten çok takım" ilkesine sadık kalarak, Cole Palmer, Phil Foden ve Trent Alexander-Arnold gibi pek çok büyük ismi kadro dışında bıraktı.

    Teknik direktör, göz ardı edilen Harry Maguire ve ailesi de dahil olmak üzere bu kararlarının bazıları nedeniyle yaygın eleştirilere maruz kalsa da, bu çılgınlığın arkasında bir mantık olmadığını düşünmek yanlış olur. Bir veya iki pozisyonda rotasyon dışında en iyi ilk 11'in belirgin olması ve kadroda oldukça net bir hiyerarşi bulunması sayesinde dikkat dağıtan unsurlar kesinlikle azalacaktır. Tuchel, Dünya Kupası'ndaki mücadelenin belkemiğini oluşturacak bir birliktelik kurmaya kararlı görünüyor.

    Alman teknik direktör, kadrosu resmi olarak açıklandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, "İlk günden itibaren mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalıştığımızı açıkça belirttik; bu, mutlaka en yetenekli 26 oyuncuyu seçmek anlamına gelmiyor" dedi. "Şampiyonlukları takımlar kazanır ve ulaşmaya çalıştığımız hedefe ancak bir takım olarak ulaşabiliriz. Takım ruhu ve özverili olma fikrine hazır ve bağlı oyuncularımız var."

    Tuchel sözlerine şöyle devam etti: "Biraz şansa ihtiyacımız var. Doğru seçimler yapmalıyız. Sağlıklı kalmalıyız. İvme kazanmalıyız. Kardeşlik kurmalıyız. Cesaretle, hırsla oynamalıyız. Ve özel anları değerlendirmeliyiz."

    Tuchel'in İngiltere'nin ABD kampında yaptığı takım toplantılarından birinin kamera arkası videosunda da, turnuva boyunca takımının "kimsenin karşı oynamak istemeyeceği" bir takım olmasını istediğini vurguladığı görüldü.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty

    Zayıflayan rakipler

    İngiltere'nin 60 yıllık büyük kupa hasretine son verme şansı, turnuva öncesinde belirgin bir favori bulunmaması ve uluslararası futbolun birçok dev takımının bir geçiş dönemi yaşaması nedeniyle artmış durumda.

    Kağıt üzerinde Avrupa şampiyonu İspanya bir kez daha en büyük tehdit gibi görünüyor, ancak kilit oyuncular Lamine Yamal ve Nico Williams'ın sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz, ayrıca savunmaları konusunda da soru işaretleri var. 2018'de şampiyon, 2022'de ise ikinci olan Fransa, forvet hattı ağırlıklı bir kadroya sahip ve orta sahada biraz kalite eksikliği çekiyor. Portekiz'in savunma hattı ve 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya olan bağımlılığı da rakipler tarafından istismar edilebilir.

    Öte yandan, Almanya ve Brezilya, Julian Nagelsmann ve Carlo Ancelotti gibi nispeten yeni teknik direktörler altında kimliklerini ararken, eskisi kadar güçlü görünmüyorlar; Hollanda ise gerçek bir şampiyon adayı olmaktan çok sürpriz bir takım gibi görünüyor.

    Bu teori biraz basitleştirici olabilir, ancak Kuzey Amerika'da kendilerini uyumlu bir takım haline getirebildikleri sürece, dominant bir gücün olmaması İngiltere'nin lehine işleyeceği hissi var.

  • harry kane england jubelGetty Images

    Uygun rota mı?

    Her şey planlandığı gibi giderse, İngiltere'nin turnuva boyunca izleyeceği yol oldukça sorunsuz geçmeli – tabii ki, turnuvanın son aşamalarına geldiğinizde dev takımlarla karşılaşmaktan kaçınmak mümkün olmayacak.

    48 takımın katıldığı turnuvada en üst sıradaki takımların daha dağınık bir şekilde yer alması nedeniyle, Üç Aslanlar'ın Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte oldukça avantajlı bir gruba düştüğünü zaten biliyoruz. İngiltere'nin grubunu birinci bitirerek, son 32 turunda üçüncü sırada yer alan bir takımla eşleşmesi bekleniyor. Bu takım büyük olasılıkla Fildişi Sahili, Ekvador, Uruguay, Suudi Arabistan, Norveç, Senegal, Avusturya, Cezayir, Kolombiya, Özbekistan veya Demokratik Kongo olacak.

    Kaçınmak isteyecekleri birkaç ülke olsa da, İngiltere yine de en büyük favori olacak ve son 16'ya yükselmesi bekleniyor. Burada, ikonik Estadio Azteca'da Meksika ile karşılaşma zorluğu bekliyor olabilir, ancak Güney Kore, İskoçya, Japonya veya İsveç de olası rakipler arasında. Ev sahibi ülkelerden biriyle kendi sahasında karşılaşmak ürkütücü bir ihtimal olsa da, Tuchel'in oyuncularının sahada işi halledeceğini bekleyebilirsiniz.

    Bundan sonra işler kaçınılmaz olarak daha karmaşık hale gelir, ancak en olası çeyrek final senaryosunda İngiltere, gelişme aşamasında olan Ancelotti'nin Brezilya'sını yenmek için favori olacaktır. Yarı finalde ise son şampiyon Arjantin veya Portekiz bekliyor olacak, ardından La Roja teorik yarı finalde Fransa'yı yenebilirse, Euro 2024 finalinin bir tekrarı niteliğinde İspanya ile muhtemel bir hesaplaşma yaşanacaktır.

    Çok sayıda değişken var, ancak Three Lions'ın en azından yarı finale giden yolunun çizildiğini hissetmek zorundasınız. Oradan itibaren, Arjantin veya Portekiz'i yenme şansları var, her ne kadar fark az olsa da, ve Luis de la Fuente'nin İspanya'sı veya Didier Deschamps'ın Fransa'sı ile oynanacak final maçında fark yine az olacaktır.

  • Marcus Rashford England 2023Getty

    Turnuva deneyimi

    Tuchel’in kadro seçimi pek çok kişinin şaşkınlığına neden olmuş olabilir, ancak İngiltere formasıyla daha önce bu turnuvada yer almış ve Kuzey Amerika’da nihayet zafere ulaşmaya kararlı olan, turnuva tecrübesi bol birkaç oyuncu hâlâ kadroda bulunuyor.

    Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford ve Kane, 2018'de yarı finale kadar yükselen sürpriz kadronun tecrübeli isimleridir. Reece James, Rice, Bellingham ve Bukayo Saka ise Euro 2020'de çok az farkla elenen kadroda yer almıştı ve James hariç hepsi 2022 Dünya Kupası'na da katılmıştı.

    Ardından, iki yıl önce Marc Guehi, Ezri Konsa, Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ivan Toney ve Ollie Watkins, İngiltere'nin bir kez daha kıl payı kaçırdığı Euro 2024 finaline uzanan yolda paha biçilmez bir turnuva deneyimi kazandılar.

    Kadronun gençlik, deneyim ve elbette en büyük sahnelerde yaşadığı hayal kırıklıklarını bir araya getiren bu karışım, bu yaz yıllardır süren acıyı sona erdirmek için altın bir fırsatı yakalamaya çalışan takım için büyük fayda sağlayacaktır.

  • TuchelGetty Images

    Kaderde mi yazılmış?

    Peki, Wembley'de Batı Almanya'ya karşı kazanılan o ünlü zaferin üzerinden 60 yıl geçtikten sonra, İngiltere bu yaz büyük bir kupa için süren o uzun, uzun bekleyişe son verebilirse, bu ne kadar da güzel bir simetri olmaz mıydı? New Jersey'de oynanacak 2026 finali, Üç Aslanlar'ın büyük turnuvalardaki tek zaferinin yıldönümünden sadece 11 gün önce gerçekleşecek ve belki de bu başarıyı altı on yıl sonra tekrarlayacakları kaderlerinde yazılıdır.

    2018, 2021, 2022 ve 2024 yıllarındaki hayal kırıklıklarına rağmen Southgate'in temelleri attığı düşünülürse, bunu başarmak için hiç bu kadar iyi bir konumda olmadıkları söylenebilir. Modern çağda birçok kez başarıya çok yaklaşan Three Lions, bu deneyimden yararlanarak bir adım daha ileri gidebilir; artık hem zihinsel hem de kadro açısından başarıya ulaşmak için gerekli araçlara sahip olduklarına inanmaları gerekiyor.

    Kaptan kolunda seçkin bir teknik direktör ve sahada bir dizi üst düzey, genç ama deneyimli oyuncuyla İngiltere, bu yaz Kuzey Amerika'da 1966'nın kahramanlarını taklit etmek için her türlü şansa sahip.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO