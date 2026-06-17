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Harry Kane’in arkasında mutlu mu? Eski Three Lions forveti, Ollie Watkins ve Anthony Gordon’ın Dünya Kupası zihniyetini açıklarken, İngiltere’nin “golcüleri”nin oynayacağı kilit rolün önemine dikkat çekiyor
Kaptan Kane, İngiltere milli takımında sarsılmaz bir isimdir
60 yıldır süren uluslararası kupa hasretine son vermek için atılacak bir başka adım, Çarşamba günü Teksas’ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu’nda Hırvatistan ile oynanacak maçla başlayacak. Söz konusu stadyum genellikle Dallas Cowboys takımına ev sahipliği yapıyor; NFL’nin en büyük kulüplerinden biri olan bu takım, “Amerika’nın Takımı” lakabını taşımaktadır.
İngiltere'nin en iyi oyuncuları, milyar dolarlık bir ortamda yeteneklerini sergilemeye hazır; turnuvaya hızlı bir başlangıç yapmak önemli olsa da zorunlu değil. Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'te kariyerinin en iyi sezonu olan 61 golle tamamlayan Kane, Three Lions formasıyla kırdığı 79 gol rekorunu daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
Eğer tam olarak formda olursa, 32 yaşındaki forvet, İngiltere’nin dünya şerefine ulaşma yolunda öncü rolünü üstlenecek. Diğer oyuncuların antrenmanlardaki performansları ne olursa olsun, Kane efsanevi 9 numaralı formayı giyecek. Sarsılmaz bir rakiple rekabet etmek, diğer forvetlerin moralini bozabilir; zira onlar, en iyi ihtimalle ikinci planda kalacaklarını biliyorlar.
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Açıklama: Watkins ve Gordon gibi yedek yıldızların zihniyeti
Aston Villa’nın forveti Watkins, Barcelona’nın yeni transferi Gordon ve Arsenal’in şampiyonluk kazanan oyuncusu Eberechi Eze, yedek kulübesinde beklerken bu durum onların zihniyetini nasıl etkileyecek? Collymore, hepsinin takımın ortak hedefine katkıda bulunabilecek bir şeyler sunduğuna inanıyor.
Eski Nottingham Forest, Liverpool, Villa ve İngiltere milli takım forveti, BetWright futbol bahisleri ortaklığı kapsamında GOAL'a yedek kulübesindekiler hakkında sorulduğunda şunları söyledi: “Ollie'ye gelince, onu bu sezon çok izledim; kısacası birçok Villa maçına gittim, İstanbul'daydım ve [Avrupa Ligi] finalini izledim. Ve neredeyse diğer tüm Aston Villa oyuncuları gibi, sezona kötü başladı; daha sonra takım genel olarak çok iyiydi, ancak Oli gol atamıyordu. Sezonun sonlarına doğru bir nevi umut verdi. Villa taraftarlarına, ‘endişelenmeyin, goller gelecek, hâlâ koşularımı yapıyorum’ dedi. Onu izliyordum, koşularını yapıyordu ama pas alamıyordu. Takıma gelince, Nottingham Forest’a karşı oynanan Avrupa Ligi yarı final ikinci maçı öncesinde çok eleştirilen Spurs maçını hatırlarsınız, tüm takım kötüydü. Dolayısıyla Ollie de kötüydü.
“Ama dürüst olmak gerekirse, son dört ya da beş maçta ortalığı kasıp kavurdu — büyük öneme sahip maçlar, büyük öneme sahip bir final, son gün Manchester City deplasmanına gidip Pep’in vedasını mahveden golü attı, Villa Park’ta geleneksel olarak yenemediğimiz bir takım olan Liverpool’a gol attı. Ve şu anda coşku dolu. Bir oyuncunun performansını musluk gibi açıp kapatabileceğini sanmıyorum, bu oldukça tuhaf, ama takım gerçekten de bunu başardı. Spurs karşısında 10 üzerinden 1 olan performansları, sezonun en önemli üç maçında – evimizde Liverpool, deplasmanda City ve Avrupa Ligi finali – 10 üzerinden 9, hatta 10’a çıktı.
“Bence o sadece durumu değerlendirip şöyle diyor: ‘Bu sıcakta, en az 30 dakika sahada kalma şansım çok yüksek’. Çünkü Harry Kane’in giderek daha geriye çekilmeyi sevdiğini biliyoruz. Ve eğer İngiltere, Harry Kane ile ya da kanat pozisyonlarından bir ilerleme kaydedemezse – sol kanatta [Marcus] Rashford’u, sağ kanatta [Bukayo] Saka’yı ya da Gordon’u, ya da kanat pozisyonlarında kim oynarsa oynasın – o zaman Ollie Watkins 30 dakika süre alacak.”
'Finishers' takımı, yedek kulübesinden önemli bir rol üstlenecek
İngiltere Milli Takımı’nda üç kez forma giyen Collymore, “süper yedeklerin” başarılı performansları hakkında şunları söyledi: “Elbette her forvet 90 dakika oynamak ister. Ama yedek kulübesinde olmanın en güzel yanı, orada otururken, 90, 100 derece sıcaklıkta – Dallas’ta pek öyle olmaz herhalde, çünkü sanırım çatı kapalı olacak, ama diğer maçlarda kesinlikle öyle – kendi kendine ‘beni oyuna al, hocam, beni oyuna al’ diye düşünüyorsun.
“Bir de Thomas Tuchel’in kardeşlikten bahsetmek istediği, kadronun 11 değil 26 oyuncudan oluşacağına dair bir söylem var. Bu yüzden bence o da yedek kulübesinde oturup ısınırken ‘En az 30 dakika süre alacağım’ diye düşünecektir. Ve bence alacak da.
“Bence Ollie Watkins, Eberechi Eze, Noni Madueke ve Anthony Gordon gibi golcü rolünü üstlenecek oyunculardan biri olacak. Ayrıca, Orlando’da Kosta Rika ile oynanan son hazırlık maçını izledim ve ikinci yarıda, tırnak içinde ‘golcüler’, Yeni Zelanda’ya karşı oynanan ilk hazırlık maçına kıyasla çok daha canlı ve keskinlerdi.
“Bu yüzden, iyi bir sezonun ardından formda olan, hızlı dört, beş ya da altı oyuncunun olması – ki Ollie Watkins bir kupa kazandıktan sonra şüphesiz bu durumda – bence bu durumdan nispeten memnun olacaktır. Eğer konu tamamen ‘işte ilk 11 bu, Thomas Tuchel’in favorileri var, Harry Kane’i oyundan çıkarmıyor, bu saçmalık, Kane pek iyi oynamıyor’ şeklinde olsaydı, o zaman bence bu çok farklı bir tartışma olurdu.
“Ama bence tüm bu golcü oyuncular, golcü olmaktan memnun olacaklardır çünkü, açıkçası, zorlu bir Premier Lig sezonu, 70, 80, 90, 100 derece sıcaklıkta, profesyonel bir futbolcu olarak sahaya çıkıp iz bırakmak için 30 dakika, bunu başarabilmek için hâlâ yeterli bir süredir. Bu yüzden, pek çok kişinin düşündüğü kadar morali bozuk olacağını sanmıyorum ve eğer bir başarı elde edersek, İngiltere’nin başarısında onun önemli bir rolü olacağını düşünüyorum.”
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2026 Dünya Kupası: İngiltere, eleme turlarına göz dikti
Tuchel, zaman zaman kadrosunda değişiklikler yapmayı planlıyor; özellikle de İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile oynayacağı maçların toplam 180 dakikası içinde hızlı bir başlangıç yapıp son 32 turuna kalmayı garantilerse.
Eleme turları başladığında ise yedek kulübesindeki potansiyel oyun değiştiriciler devreye girecek. Bazı maçlarda farklı bir şey, ilk 11'de yer almayan bir oyuncudan gelecek bir ilham parıltısı gerekecek. İşte tam da bu noktada Watkins, Gordon, Eze, Madueke ve Ivan Toney gibi oyuncular, sporun en büyük sahnesinde iz bırakabilirler.