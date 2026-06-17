Harry Kane’in arkasında mutlu mu? Eski Three Lions forveti, Ollie Watkins ve Anthony Gordon’ın Dünya Kupası zihniyetini açıklarken, İngiltere’nin “golcüleri”nin oynayacağı kilit rolün önemine dikkat çekiyor

Aston Villa’nın forveti Watkins, Barcelona’nın yeni transferi Gordon ve Arsenal’in şampiyonluk kazanan oyuncusu Eberechi Eze, yedek kulübesinde beklerken bu durum onların zihniyetini nasıl etkileyecek? Collymore, hepsinin takımın ortak hedefine katkıda bulunabilecek bir şeyler sunduğuna inanıyor.

Eski Nottingham Forest, Liverpool, Villa ve İngiltere milli takım forveti, BetWright futbol bahisleri ortaklığı kapsamında GOAL'a yedek kulübesindekiler hakkında sorulduğunda şunları söyledi: “Ollie'ye gelince, onu bu sezon çok izledim; kısacası birçok Villa maçına gittim, İstanbul'daydım ve [Avrupa Ligi] finalini izledim. Ve neredeyse diğer tüm Aston Villa oyuncuları gibi, sezona kötü başladı; daha sonra takım genel olarak çok iyiydi, ancak Oli gol atamıyordu. Sezonun sonlarına doğru bir nevi umut verdi. Villa taraftarlarına, ‘endişelenmeyin, goller gelecek, hâlâ koşularımı yapıyorum’ dedi. Onu izliyordum, koşularını yapıyordu ama pas alamıyordu. Takıma gelince, Nottingham Forest’a karşı oynanan Avrupa Ligi yarı final ikinci maçı öncesinde çok eleştirilen Spurs maçını hatırlarsınız, tüm takım kötüydü. Dolayısıyla Ollie de kötüydü.

“Ama dürüst olmak gerekirse, son dört ya da beş maçta ortalığı kasıp kavurdu — büyük öneme sahip maçlar, büyük öneme sahip bir final, son gün Manchester City deplasmanına gidip Pep’in vedasını mahveden golü attı, Villa Park’ta geleneksel olarak yenemediğimiz bir takım olan Liverpool’a gol attı. Ve şu anda coşku dolu. Bir oyuncunun performansını musluk gibi açıp kapatabileceğini sanmıyorum, bu oldukça tuhaf, ama takım gerçekten de bunu başardı. Spurs karşısında 10 üzerinden 1 olan performansları, sezonun en önemli üç maçında – evimizde Liverpool, deplasmanda City ve Avrupa Ligi finali – 10 üzerinden 9, hatta 10’a çıktı.

“Bence o sadece durumu değerlendirip şöyle diyor: ‘Bu sıcakta, en az 30 dakika sahada kalma şansım çok yüksek’. Çünkü Harry Kane’in giderek daha geriye çekilmeyi sevdiğini biliyoruz. Ve eğer İngiltere, Harry Kane ile ya da kanat pozisyonlarından bir ilerleme kaydedemezse – sol kanatta [Marcus] Rashford’u, sağ kanatta [Bukayo] Saka’yı ya da Gordon’u, ya da kanat pozisyonlarında kim oynarsa oynasın – o zaman Ollie Watkins 30 dakika süre alacak.”