Ballon d’Or’u yeni kazanan Kane’in İngiltere’ye bir sonraki büyük uluslararası turnuvada kaptanlık edeceğine inanmak için her türlü neden var. Artık 33 yaşında olmasına rağmen, golcü oyuncunun bir Dünya Kupası döngüsünü daha çıkarabileceği öne sürülüyor.

Kane bu yoldan devam ederse, parlama fırsatını sabırla bekleyenler bir süre daha onun gölgesinde kalacak. Ollie Watkins, Ivan Toney ve Dominic Solanke, milli takıma seçilmek için fırsat kollasa da bu kapı nadiren açılıyor.

Geçen sezon Leeds formasıyla Premier Lig’de 14 gol atan Calvert-Lewin, forvet sıralamasında yeniden yükseldi. 2020 ve 2021 yıllarında 11 kez milli formayı giydikten sonra, Mart 2026’da yeniden kadroya alınana kadar yaklaşık beş yıl geçti.

Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için kadroya alınmadı ancak UEFA Uluslar Ligi planlarına geri döndü. Eski Everton forveti, kaptan Kane’in yedeği olarak artık ilk tercih mi?