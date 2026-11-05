Harry Kane'in ardından sıradaki isim: Leeds'in golcüsü EURO 2028 yolunda İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken listenin başında Dominic Calvert-Lewin mi var?
Ballon d'Or ödüllü Kane, İngiltere'nin en ileri ucunda
Ballon d’Or’u yeni kazanan Kane’in İngiltere’ye bir sonraki büyük uluslararası turnuvada kaptanlık edeceğine inanmak için her türlü neden var. Artık 33 yaşında olmasına rağmen, golcü oyuncunun bir Dünya Kupası döngüsünü daha çıkarabileceği öne sürülüyor.
Kane bu yoldan devam ederse, parlama fırsatını sabırla bekleyenler bir süre daha onun gölgesinde kalacak. Ollie Watkins, Ivan Toney ve Dominic Solanke, milli takıma seçilmek için fırsat kollasa da bu kapı nadiren açılıyor.
Geçen sezon Leeds formasıyla Premier Lig’de 14 gol atan Calvert-Lewin, forvet sıralamasında yeniden yükseldi. 2020 ve 2021 yıllarında 11 kez milli formayı giydikten sonra, Mart 2026’da yeniden kadroya alınana kadar yaklaşık beş yıl geçti.
Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için kadroya alınmadı ancak UEFA Uluslar Ligi planlarına geri döndü. Eski Everton forveti, kaptan Kane’in yedeği olarak artık ilk tercih mi?
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Kane’in yedeği olarak ilk tercih Calvert-Lewin mi?
Bu soru, en iyi Birleşik Krallık bahis sitelerine ev sahipliği yapan FreeBets ile iş birliği kapsamında konuşan eski Leeds yıldızı Beckford'a yöneltildiğinde, GOAL'e şunları söyledi: “Öyle olduğunu söyleyebilirim. Leeds'e transfer olduğundan beri son 18 ayda gösterdiği istikrara bakın.
“Sakatlık sorunları, nazar değmesin, artık tamamen geride kalmış gibi görünüyor. Gol atıyor. Harika görünüyor. Fiziksel olarak çok iyi durumda. İyi görünüyor. Özgüveni çok yüksek. Her hafta düzenli olarak oynuyor. Arkasında onu destekleyen dev bir futbol kulübü var. Dolayısıyla evet demek gerekir.
“Ancak Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasıyla birlikte, Kane yavaşlayacağına dair hiçbir işaret göstermiyor, değil mi? Bir 12 ay, 18 ay daha beklemesi gerekebilir ama evet, öyle olduğunu söyleyebilirim. Premier League'de oynama deneyimi var. Düzenli olarak millî takımda oynama deneyimi var. Gol atıyor. Bu yüzden bahse girsem evet derim.”
Leeds'in forveti, Euro 2028'de görev almayı hedeflemeli
A takım düzeyindeki ilk maçına 2014'te çıkmasına rağmen Calvert-Lewin hâlâ sadece 29 yaşında ve 2027 baharına kadar 30 yaşına girmeyecek. Premier League'de ve İngiltere millî takımı çevresinde itibarını artırmak için önünde zaman var.
Bir sonraki Avrupa Şampiyonası geldiğinde hâlâ kariyerinin zirvesinde olması beklenir. Bu turnuva da onun için millî takım açısından önemli bir motivasyon kaynağı. Beckford şunları ekledi: “Az önce söylediğin gibi, hâlâ 29 yaşında. Onu gerekenden önce 30'lu yaşlarına sokmak istemem ama büyük Avrupa kamplarında bulunma deneyimi de var. Dolayısıyla bu ortam ona çok yabancı gelmeyecektir. Beklentileri ve ülkeni temsil etmenin ne anlama geldiğini biliyor.
“Ama tekrar söylüyorum, sergilediği fiziksel kondisyona ve gösterdiği isteğe bakın. Ortalar açıldığında veya ayağına pas verildiğinde hücumun son bölümünde aldığı pozisyonlara, takım arkadaşlarını oyuna nasıl kattığına bakın. Özellikle son 12 ayda, daha da belirgin biçimde Leeds'e katıldığından beri bağlantı oyununu büyük ölçüde geliştirdiğini düşünüyorum. Bence çok büyük ilerleme kaydetti.
“2028'in onun için çok ama çok önemli bir yıl olacağını söylemek gerekir. Onu şimdiden sessizce takdir ediyorum. Bence orada başarılı olacak.”
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İngiltere'nin 2026 maçları: Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya
Thomas Tuchel, İngiltere'nin son kadrosunu cuma günü açıklayacak. İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'la ve Madrid'de dünya şampiyonu İspanya'yla merakla beklenen bir UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Bu sezon beş gol atan Calvert-Lewin, uzun süredir başarıya hasret kalan İngiltere'ye somut başarılar kazandırmaya kararlı Alman teknik adamın planlarında önemli bir yer edinmeyi umacak. Chelsea ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü büyük kupalar kazanacaksa elinin altında mümkün olduğunca çok hücum seçeneği olması gerekecek.
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