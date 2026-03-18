Harry Kane'in alışılmadık performansı, uzun süredir yedek kulübesinde oturan bir oyuncuyu akıllara getiriyor: FC Bayern Münih, Atalanta Bergamo ile oynanan rövanş maçına ilişkin notlar ve bireysel değerlendirmeler

İlk maçta 6-1'lik galibiyetin ardından FC Bayern Münih, evinde Atalanta Bergamo'yu 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine rahat bir şekilde yükseldi. FCB oyuncularının bireysel performans değerlendirmeleri.

Rahat bir başlangıç pozisyonu nedeniyle teknik direktör Vincent Kompany, beklendiği gibi kadroda geniş çaplı bir rotasyon yaptı. Şansına, son zamanlarda biraz sakatlığı olan Harry Kane de yedekteydi ve Kane, penaltıdan FC Bayern'i öne geçirdi (25.) – ancak alışılmadık bir şekilde, bunu ancak ikinci denemede başardı! 

İkinci yarıda Kane (54.), Lennart Karl (56.) ve Luis Diaz (70.) skoru artırdı, ardından Lazar Samardzic Atalanta'nın tek golünü attı (85.). Çeyrek finalde FC Bayern, Real Madrid ile karşılaşacak: İlk maç 7 veya 8 Nisan'da deplasmanda, bir hafta sonra ise rövanş maçı Münih'te oynanacak.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Jonas Urbig

    İlk maçta geçirdiği beyin sarsıntısının ardından zamanında iyileşti ve sakatlanan as kaleci Manuel Neuer'in yerini kusursuz bir şekilde doldurdu. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Urbig, Mario Pasalic'in yakın mesafeden attığı şutu muhteşem bir şekilde kurtardı. Kalesinde yediği golde ise çaresiz kaldı. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Josip Stanisic

    Sağ kanatta sergilediği bir sonraki hücumcu performansı. Kane'in 2-0'lık golünü Stanisic soğukkanlılıkla hazırladı. Not: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Min-Jae Kim

    Sarı kart tehdidi altındaki Dayot Upamecano'nun yerine ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik açıdan küçük eksiklikleri olsa da fiziksel olarak çok etkiliydi. Kalesinde yediği golde Kim, golcü Lazar Samardzic'i gözden kaçırdı. Not: 3.

    FC Bayern - Atalanta Bergamo, Puanlar: Jonathan Tah

    Birkaç kez dikkatlice açıkladı. Not: 2,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Tom Bischof

    Upamecano gibi Konrad Laimer de sarı kart cezasından dolayı oynayamayacaktı, bu yüzden sol bekte Bischof görev aldı. Stanisic'e kıyasla çok daha göze çarpmayan bir performans sergiledi. Köşe vuruşlarında isabet eksikliği vardı. Not: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Aleksandar Pavlovic

    Orta sahada pas dağıtıcısı rolünü üstlenen oyuncu, rakip ceza sahasında da etkili oldu. 15. dakikada Pavlovic, iyi bir uzak mesafe şutuyla golü kaçırdı. Not: 3.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Leon Goretzka

    İyi bir performans sergiledi, ancak bazı pasları fazla zayıftı. Not: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Yorumcu: Lennart Karl

    Öğleden sonra, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın onu ilk kez DFB kadrosuna çağıracağı haberi sızdı. Karl, akşamki maçta buna uygun bir motivasyonla sahaya çıktı. İlk başta, yaptığı bazı çalımlar, top sürüşleri ve şutlar henüz biraz amaçsız kalıyordu. Ancak ikinci yarıda Karl gerekli hassasiyeti yakaladı: 2-0'ı hazırladı, 3-0'ı kendisi attı ve Diaz'ın 4-0'ını kendi yarı sahasından muhteşem bir pasla hazırladı. Not: 1,5.

    FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Raphael Guerreiro

    Ah, o da varmış! İki aydır sürekli yedek kulübesinde oturan oyuncu, ilk kez ilk on birde yer aldı ve iyi bir performansla kendini hatırlattı. Guerreiro ilk yarıda neredeyse her tehlikeli pozisyonda rol aldı; diğerlerinin yanı sıra penaltı pozisyonunu da başlattı. 17. dakikada, aslında çok uzak olan bir pası teknik becerisiyle saha dışına çıkmadan kurtardığında seyircilerden alkış aldı. 52. dakikada Guerreiro iyi bir şut fırsatını kaçırdı, ardından performansı biraz düştü. Not: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Luis Diaz

    Bundesliga'da Bayer Leverkusen maçında sarı-kırmızı kartla oyundan atılan Diaz, Atalanta karşısında uzun süre Münih'in en göze çarpmayan hücum oyuncusuydu. Ancak Diaz sonunda patlama yaptı: 3-0'lık skoru Diaz hazırladı, 4-0'ı ise kendisi bir lob vuruşuyla attı. Not: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Notlar: Harry Kane

    Neuer ve Kimmich'in yokluğunda Kane, alışılmadık bir şekilde kaptanlık pazubandını taktı. Bir başka alışılmadık durum ise Kane'in bir penaltıyı kaçırmasıydı. Ancak Atalanta kalecisi Marco Sportiello çizgisini erken terk etti, penaltı tekrarlandı ve Kane ikinci denemede golü attı. Bu arada, eliyle engellediği şutla penaltıyı kendisi kazanmıştı. 2-0'lık skorda Kane, topu önce muhteşem bir şekilde kontrol etti, ardından tüm gücüyle kaleye gönderdi. Ayrıca her zamanki gibi derin oyun kurucu olarak da durumlara uygun performans sergiledi. Not: 1.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Puanlar: Yedek oyuncular

    Deniz Ofli: 55. dakikada Pavlovic'in yerine oyuna girdi ve böylece FC Bayern formasıyla resmi maçlara ilk kez çıktı; hem de hemen etkisini gösterdi. Oyuna girdikten iki dakika geçmeden 18 yaşındaki sol bek topu kaptı ve 3-0'lık skoru hazırladı. Not: 2,5.

    Nicolas Jackson: 72. dakikada üçlü oyuncu değişikliği kapsamında Kane'in yerine oyuna girdi. Puan yok.

    Serge Gnabry: Bischof'un yerine oyuna girdi. Puan yok.

    Filip Pavic: 16 yaşındaki stoper, FC Bayern formasıyla resmi maçlara ilk kez çıktı. Puan yok.

    Hiroki Ito: Maçın bitimine kısa bir süre kala Guerreiro'nun yerine oyuna girdi. Puan yok.

