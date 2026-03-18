Harry Kane'in alışılmadık performansı, uzun süredir yedek kulübesinde oturan bir oyuncuyu akıllara getiriyor: FC Bayern Münih, Atalanta Bergamo ile oynanan rövanş maçına ilişkin notlar ve bireysel değerlendirmeler

Rahat bir başlangıç pozisyonu nedeniyle teknik direktör Vincent Kompany, beklendiği gibi kadroda geniş çaplı bir rotasyon yaptı. Şansına, son zamanlarda biraz sakatlığı olan Harry Kane de yedekteydi ve Kane, penaltıdan FC Bayern'i öne geçirdi (25.) – ancak alışılmadık bir şekilde, bunu ancak ikinci denemede başardı!

İkinci yarıda Kane (54.), Lennart Karl (56.) ve Luis Diaz (70.) skoru artırdı, ardından Lazar Samardzic Atalanta'nın tek golünü attı (85.). Çeyrek finalde FC Bayern, Real Madrid ile karşılaşacak: İlk maç 7 veya 8 Nisan'da deplasmanda, bir hafta sonra ise rövanş maçı Münih'te oynanacak.

