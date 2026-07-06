İngiltere’nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçını izlemeyi uman taraftarlar, şok edici fiyatlarla karşı karşıya kalıyor; bazı biletler, FIFA’nın resmi yeniden satış platformunda 8 milyon dolara kadar fiyatlandırılıyor. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak olan bu maç, futbol tarihinin en büyük forvetlerinden ikisi olan Kane ve Haaland’ın tarihi bir mücadeleden önce hazırlandığı için dünya sporunda en çok rağbet gören bilet haline geldi.

Milyonlarca dolarlık fiyatlar piyasanın en uç noktasını temsil etse de, taraftarlar için giriş fiyatı yine de inanılmaz derecede yüksek. Maçın en ucuz koltukları şu anda 2.760 dolardan başlıyor ve bu da maçı yakın tarihin en pahalı spor etkinliklerinden biri haline getiriyor.

Bu yükselen rakamlara rağmen, SeatPick verileri, üç günlük ortalama bilet fiyatının aslında yüzde 28 düştüğünü gösteriyor; bu eğilim büyük ölçüde Brezilya’nın turnuvadan şok edici bir şekilde elenmesine atfediliyor.