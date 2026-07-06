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Harry Kane ile Erling Haaland karşılaşması için bilet fiyatı 8 milyon dolar! İngiltere’nin Miami’de Norveç ile çeyrek finalde karşılaşacak olması üzerine fiyatlar fırladı
Miami’deki karşılaşmada rekor kıran fiyatlar
İngiltere’nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçını izlemeyi uman taraftarlar, şok edici fiyatlarla karşı karşıya kalıyor; bazı biletler, FIFA’nın resmi yeniden satış platformunda 8 milyon dolara kadar fiyatlandırılıyor. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak olan bu maç, futbol tarihinin en büyük forvetlerinden ikisi olan Kane ve Haaland’ın tarihi bir mücadeleden önce hazırlandığı için dünya sporunda en çok rağbet gören bilet haline geldi.
Milyonlarca dolarlık fiyatlar piyasanın en uç noktasını temsil etse de, taraftarlar için giriş fiyatı yine de inanılmaz derecede yüksek. Maçın en ucuz koltukları şu anda 2.760 dolardan başlıyor ve bu da maçı yakın tarihin en pahalı spor etkinliklerinden biri haline getiriyor.
Bu yükselen rakamlara rağmen, SeatPick verileri, üç günlük ortalama bilet fiyatının aslında yüzde 28 düştüğünü gösteriyor; bu eğilim büyük ölçüde Brezilya’nın turnuvadan şok edici bir şekilde elenmesine atfediliyor.
- AFP
İngiltere'nin çeyrek finallere giden yolu
Üç Aslanlar, efsanevi Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’ya karşı 3-2’lik nefes kesici bir galibiyet alarak çeyrek finale yükseldi. İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en iyi performanslarından biri olarak nitelendirilen bu maçta, Thomas Tuchel’in takımı, Meksiko’daki yüksek rakım ve düşmanca atmosferin üstesinden gelerek Florida sahillerinde gerçekleşecek bu göz alıcı eşleşmeyi garantiledi.
İngiltere, 2018'den bu yana her Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek büyük turnuvaların son aşamalarına ulaşma konusunda istikrarlı bir performans sergiledi. Bu başarı, takımın hem 2010 hem de 2014 turnuvalarında son sekize kalamadığı hayal kırıklığı dolu bir dönemin ardından geldi. Dört yıl önce Katar’da çeyrek finalde Fransa’ya, 2018’de ise yarı finalde Hırvatistan’a yenilen İngiltere’de, Kane ve takım arkadaşları üzerinde artık şampiyonluğa ulaşma baskısı var.
Dünya Kupası finaline giden yol
Turnuva New Jersey’de sona yaklaşırken, finansal riskler de giderek artıyor. İngiltere, Cumartesi günü Haaland’ın forma giydiği Norveç’i yenerse, yarı final maçı için Atlanta’ya gidecek.
Bu olası maçın biletleri şimdiden 3.600 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda; bazı VIP seçeneklerin fiyatı ise 800.000 dolara kadar çıkıyor.
MetLife Stadyumu’nda oynanacak finale kadar gözünü dikmiş olanlar için ise maliyetler gerçekten de dudak uçuklatıcı boyutlara ulaşıyor. Bu muhteşem etkinliğin en ucuz biletleri şu anda 11.000 dolar olarak listelenirken, bazı yeniden satış kanallarında premium biletlerin fiyatları 11 milyon doların üzerine çıkmış durumda.
- Getty Images
FIFA'nın artan maliyetlere verdiği yanıt
Turnuva, bilet erişilebilirliği konusunda ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı; pek çok geleneksel taraftar, yüksek fiyatlar nedeniyle bu deneyimi yaşayamadı. Yeniden satış sitelerinde görülen astronomik rakamlar, sıradan bir taraftarın hâlâ kendi milli takımını desteklemeye maddi olarak gücü yetip yetmediği konusunda bir tartışma başlattı. Bu endişelere yanıt olarak FIFA, daha önce sadık taraftarların çıkarlarını korumaya yönelik önlemler almıştı.
Yönetim organı, her katılımcı takımın sadık taraftarları için özel olarak belirlenen “en düşük” fiyattan belirli sayıda bilet garantisi vermek zorunda kalmıştır.
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