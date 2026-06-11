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Harry Kane ile Bayern Münih arasında sözleşme uzatma koşulları konusunda 'farklılıklar' ortaya çıkarken, 'güçlü kulüpler' yaz transfer döneminde bir fırsat kokusu alıyor
Sözleşme görüşmelerindeki çıkmaz, Avrupalı devleri alarma geçirdi
Bayern, Kane’in Allianz Arena’daki geleceğiyle ilgili iç gerilimler su yüzüne çıkarken gergin bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Mevcut sözleşmesi 2027’ye kadar süren İngiltere kaptanının sözleşme uzatmasıyla ilgili ilk görüşmeler tıkanmış durumda. Kicker’e göre, forvet ile kulüp yönetimi arasında şu anda “yeni sözleşmenin şartları ve süresi konusunda görüş ayrılıkları” bulunuyor.
Bu belirsizlik gözden kaçmadı. Avrupa'nın finansal açıdan güçlü kulüpleri, iletişimdeki herhangi bir kopukluktan yararlanmak umuduyla durumu yakından takip ediyor. Kane, Dünya Kupası öncesinde sözleşmeyi imzalamazsa, Bayern, teklifleri değerlendirmek zorunda kalabileceği riskli bir duruma düşecek.
- Getty Images Sport
Bayern, Kane konusunda avantajlı durumda
Dışarıdan gelen söylentilere rağmen, Kane sözleşmesindeki kış transferi çıkış maddesini kullanmamayı tercih ettiği için şu anda Bayern avantajlı durumda. Ancak, "menajerine ilk teklifin çoktan iletilmiş olması" nedeniyle, rakip bir kulüp göz ardı edilemeyecek kadar cazip bir teklifle harekete geçmeden önce sözleşmedeki "farklılıkları" giderme baskısı Münih yönetiminin üzerinde.
Geçtiğimiz sezon Kane, Bayern Münih formasıyla 51 maçta 61 gol atıp 7 asist yaparak toplam 68 golün doğrudan parçası oldu. Alman deviyle lig ve kupa ikilisini başarıyla tamamlayan Kane, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale yükseldi, ancak daha sonra şampiyon olan Paris Saint-Germain'e elendi.
Altın Top ödülü adayı
Kane, Bundesliga'da sadece 31 maçta 36 gol atarak 2025-26 Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Bu olağanüstü performans ona 72 puan kazandırdı ve onu kıtasal sıralamanın zirvesine rahatça taşıdı. Manchester City formasıyla ligde 27 gol atarak 54 puan toplayan Haaland'ın 18 puan önünde bitirdi.
Olağanüstü bir sezonun ardından Kane, kendisi için çok prestijli Ballon d'Or ödülünün "favori adaylarından biri" olduğunu söyledi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu L'Equipe'e verdiği demeçte, "Bu sezon kazandığım kupalar ve attığım goller göz önüne alındığında, adaylar arasında yer alırım" dedi. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle İngiltere, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kazanırsa, ödülün bir İngiliz oyuncuya gideceğini tahmin edebilirsiniz."
- Getty Images Sport
Real Madrid, Olise transferini değerlendiriyor
Kane, şu anda dünya futbolunun devleri tarafından izlenen tek yıldız değil. Michael Olise’nin Real Madrid’in başlıca hedefi haline geldiği bildiriliyor. Florentino Perez’in kulüp başkanlığına yeniden seçilmesinin kesinleşmesinin ardından, İspanyol devi Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için “büyük bir hamle” yapmaya hazırlanıyor.
Atletico Madrid'in Julian Alvarez için 150 milyon euroluk teklifi reddetmesinin ardından Madrid'in ilgisi daha da arttı. Olise'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ederken, Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness herhangi bir olası transferi kesin olarak reddetti. Hoeness, "Michael Olise'yi 200 milyon avroya mı satacağız? O satılmayacak" dedi. "Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz... Bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak, onlara pek bir faydası olmaz."