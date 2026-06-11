Bayern, Kane’in Allianz Arena’daki geleceğiyle ilgili iç gerilimler su yüzüne çıkarken gergin bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Mevcut sözleşmesi 2027’ye kadar süren İngiltere kaptanının sözleşme uzatmasıyla ilgili ilk görüşmeler tıkanmış durumda. Kicker’e göre, forvet ile kulüp yönetimi arasında şu anda “yeni sözleşmenin şartları ve süresi konusunda görüş ayrılıkları” bulunuyor.

Bu belirsizlik gözden kaçmadı. Avrupa'nın finansal açıdan güçlü kulüpleri, iletişimdeki herhangi bir kopukluktan yararlanmak umuduyla durumu yakından takip ediyor. Kane, Dünya Kupası öncesinde sözleşmeyi imzalamazsa, Bayern, teklifleri değerlendirmek zorunda kalabileceği riskli bir duruma düşecek.