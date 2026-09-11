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Harry Kane için 100 İngiltere golü sonsuza kadar kırılamayacak bir rekor mu olur? Eski İngiltere golcüsü Andy Cole, neden hâlâ ‘korkutucu’ rakamların ortaya konabileceğini açıkladı
Rooney, İngiltere adına 50 gole ulaşan ilk oyuncu
İngiltere erkek milli takımında 50 gole ulaşan ilk isim Eylül 2015'e kadar çıkmamıştı; yarım asırlık gol barajını ilk geçen oyuncu Wayne Rooney oldu. Rooney ayrıca Old Trafford tarihinin en golcü oyuncusu konumunda ve milli takım kariyerini 53 golle tamamladı.
Kane İngiltere formasıyla Rooney ile birlikte ilk maçına çıktı; o dönemde ileride neler başaracağını tahmin etmek imkânsızdı. Tottenham tarihinde de hiçbir oyuncu ondan daha fazla gol atmadı.
İngiltere'de de daha önce görülmemiş rakamlara ulaşıldı; ülkesi için simgesel bir kaptana dönüşen, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Rooney'yi geride bırakarak 85 gole yükseldi. Peter Shilton'ın forma giyme rekorunu egale etmesine ise yalnızca dört maç kaldı.
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Kane 100'e ulaşırsa bu rekor sonsuza kadar ayakta kalır mı?
Kendisinin koyduğu ve korumayı başardığı standartlar göz önüne alındığında, Bayern Münih'in golcüsünün gol sayısında üç haneli rakama ulaşmasının sadece an meselesi olduğu görülüyor. Peki bu insanüstü başarıları taklit etmeye yaklaşabilecek biri olacak mı?
Bu soru Cole'a yöneltildiğinde, Unibet Casino desteğiyle konuşan 15 kez milli olmuş forvet, GOAL'e şöyle dedi: “Bilmiyorum. Bence onun yaptıkları kesinlikle olağanüstü.
“Harry'den sonra oynayacak kim olursa olsun, eğer onun İngiltere için oynadığı maç sayısı kadar oynama fırsatı bulursa, katıldığı turnuvalarda da yer alırsa, modern futbolda insanların sayılarını ne seviyeye çıkarabileceğini gerçekten bilemezsiniz. Bu ürkütücü. Dediğim gibi, onun yerini kimin alacağını bilmiyorsunuz ama onun rakamları akıl almaz seviyede. Helal olsun ona.”
Kane'in Messi ve Ronaldo'ya özel kulüpte katılması bekleniyor
Three Lions’ın bir başka eski golcüsü Emile Heskey de, GOAL’a daha önce Kane’in, GOAT ikonları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi 100 gole ulaşan bir golcü olup olmayacağı sorulduğunda şöyle demişti: “Neden olmasın? O bir golcü, oyununda gurur duyduğu şey de bu, gol atmak. Birçok insan onun şunu ve bunu yapması gerektiğini söylüyor ama rakamların onunki gibi olduğunda, bunların çoğunu bir şekilde göz ardı ediyorsunuz.
“Nasıl oynadığına baktığınızda iş biraz da vücudunu doğru yönetmekle ilgili. Doğru beslenmeye, doğru dinlenmeye sahip olabilirse, ki maç sayısına ve maçların yoğunluğuna baktığınızda bu kilit bir şey, asıl mesele yeterince dinlenip bir sonraki maç için toparlanıp toparlanamayacağı. İyi olacaktır.”
Darren Anderton da 2026 Dünya Kupası öncesinde, GOAL’a rekorları altüst eden kramponlarını asmadan önce Kane’in İngiltere’deki tarihi çıtayı ne kadar yükseğe koyacağı sorulduğunda şöyle konuştu: “Yükseğe! İsterse önünde hâlâ birkaç yıl var.
“Mesele şu ki, o hiçbir zaman dünyanın en hızlı oyuncusu olmaya dayanmadı. Teddy Sheringham için de hep aynısını söylerdim. Yavaş değil ama sürat hiçbir zaman oyununun en büyük parçası olmadı. Biraz hız kaybettikçe bunun onu diğer oyuncuları etkileyeceği kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden kim bilir ne kadar ileri gidebilir? Endişe verici konu, onun yerini dolduracak kimseye gerçekten sahip olmamamız, bu yüzden şu anda istediği kadar oynayabilecek gibi görünüyor.”
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Kane'den sonra İngiltere'nin 9 numaralı formasını kim giyecek?
Kane'in tahtına bariz bir varis henüz ortaya çıkmış değil; şimdilik yedek rolünü üstlenen isimler arasında Ollie Watkins ve Ivan Toney yer alıyor, ancak Chelsea'den Nottingham Forest'a yüksek bonservisle yaptığı transferin ardından Liam Delap gibi isimler bir adım öne çıkmayı umacak.
İngiltere'nin şu an için endişelenecek bir şeyi yok, çünkü kaptanı daha bir süre oynamaya devam etme niyetini açıkladı. Bir dört yıllık Dünya Kupası döngüsünü daha tamamlayıp bu süreçte 100 milli gol barajını geçip geçemeyeceğini ise zaman gösterecek.
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