Three Lions’ın bir başka eski golcüsü Emile Heskey de, GOAL’a daha önce Kane’in, GOAT ikonları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi 100 gole ulaşan bir golcü olup olmayacağı sorulduğunda şöyle demişti: “Neden olmasın? O bir golcü, oyununda gurur duyduğu şey de bu, gol atmak. Birçok insan onun şunu ve bunu yapması gerektiğini söylüyor ama rakamların onunki gibi olduğunda, bunların çoğunu bir şekilde göz ardı ediyorsunuz.

“Nasıl oynadığına baktığınızda iş biraz da vücudunu doğru yönetmekle ilgili. Doğru beslenmeye, doğru dinlenmeye sahip olabilirse, ki maç sayısına ve maçların yoğunluğuna baktığınızda bu kilit bir şey, asıl mesele yeterince dinlenip bir sonraki maç için toparlanıp toparlanamayacağı. İyi olacaktır.”

Darren Anderton da 2026 Dünya Kupası öncesinde, GOAL’a rekorları altüst eden kramponlarını asmadan önce Kane’in İngiltere’deki tarihi çıtayı ne kadar yükseğe koyacağı sorulduğunda şöyle konuştu: “Yükseğe! İsterse önünde hâlâ birkaç yıl var.

“Mesele şu ki, o hiçbir zaman dünyanın en hızlı oyuncusu olmaya dayanmadı. Teddy Sheringham için de hep aynısını söylerdim. Yavaş değil ama sürat hiçbir zaman oyununun en büyük parçası olmadı. Biraz hız kaybettikçe bunun onu diğer oyuncuları etkileyeceği kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden kim bilir ne kadar ileri gidebilir? Endişe verici konu, onun yerini dolduracak kimseye gerçekten sahip olmamamız, bu yüzden şu anda istediği kadar oynayabilecek gibi görünüyor.”