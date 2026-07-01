AFP
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Harry Kane “gerçekten inanılmaz” – Declan Rice, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan gergin mücadelede attığı hayati iki golün ardından, İngiltere’nin “gerçek bir lider”e sahip olduğu için şanslı olduğunu söyledi
Rice, İngiltere kaptanına hayran kaldı
Maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport’a konuşan Rice, kaptanlık pazubandını takan oyuncuya duyduğu hayranlığını hiç saklamadı. İngiltere, şok bir elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışken, takımın sembolü haline gelmiş forveti maçın son dakikalarında attığı iki golle oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Önce Anthony Gordon’un yakın mesafeden ortaladığı topu kafayla ağlara gönderdi; ardından Gordon, Jude Bellingham’ın kaleci tarafından kurtarılan şutunu geri kazanınca, ceza sahası kenarından durdurulamaz bir gol atarak maçı kazandıran golü kaydetti.
"O gerçekten inanılmaz. Sanırım bu sezon 72 gol attı, bu hiç normal değil. İnanılmaz rakamlar," dedi Rice. "O tam bir lider, bir kaptan; her gün antrenman yapıyor ve takımdaki herkesle iyi geçiniyor. Sizin için maçı böyle kazanabilecek birine sahip olduğunuzda... O ikinci golde, topu ters vuruşla üst köşeye gönderdi ve izlemesi inanılmazdı. Ne oyuncu ama. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız."
- AFP
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Kane, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında attığı iki golle turnuva gol sayısını beşe çıkardı ve Altın Ayakkabı yarışında Erling Haaland ile birlikte ikinci sırayı paylaşarak, liderler Kylian Mbappé ve Lionel Messi’nin hemen arkasına yerleşti. Kane’in maçın son dakikalarında sergilediği kahramanlık, sadece İngiltere’nin Dünya Kupası hayallerini canlı tutmakla kalmadı, aynı zamanda Meksika ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen son 16 turu karşılaşmasını da resmen belirledi.
Opta'ya göre, İngiltere kaptanının attığı goller, uluslararası sahnedeki efsanevi statüsünü daha da pekiştirdi. Kane, Cristiano Ronaldo'nun (24) ardından, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplam 20 veya daha fazla gol atan futbol tarihindeki sadece iki oyuncudan biri oldu. Ayrıca, eşsiz kritik anlardaki performansları, eleme turlarındaki rekoruyla da öne çıkıyor; Euro 2020'den bu yana Kane, büyük turnuvalarda 10 eleme golü attı. Bu sayı, yedi golü olan Kylian Mbappe'nin çok önünde ve her biri üçer gol atan Dani Olmo, Kasper Dolberg ve Gonçalo Ramos'un toplamının üç katından fazla.
Dünya Kupası’nda yaşanan bir korku anından kurtulmak
İngiltere, maçın henüz yedinci dakikasında geriye düştü; Brian Cipenga ceza sahasında boşluk bulup Jordan Pickford’u yakın direğinden geçirdi. Takım, ilham dolu Afrika ekibi karşısında maçın başlarında ritmini bulmakta zorlandı. Baskı artmasına rağmen Rice, takımın bir çıkış yolu bulabileceğine dair güvenini koruduğunu vurguladı. Sonunda bunu başardılar ve İngiltere, tarihte sadece ikinci kez (ve 1966'da Almanya ile oynanan finalden bu yana ilk kez) açılış golünü yedikten sonra bir Dünya Kupası maçını kazandı.
"Dürüst olmak gerekirse, şu anda sadece düşüncelerimi toparlamaya ve kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Gerçekten çok zorlu bir maçtı; hem yoğunluğu hem de fiziksel yükü çok yüksekti. Sonunda kazandığımız için tabii ki çok heyecanlıyım. 1-0 gerideyken bile oldukça sakindim. Bu turnuvada şimdiden sürpriz sonuçlar yaşandı ama onlar 1-0 önde iken bile sahada yeterince gücümüz olduğunu düşünüyordum. Yarattığımız fırsatlar vardı, birkaçını gol çizgisinden kurtardılar. Bir penaltı bekledim ama verilmedi, bu yüzden devam etmek zorundaydık. Koşmaya devam ettik, arka direğe paslar attık ve boşlukları değerlendirdik. Sonunda bunu yapmaya devam ederseniz, bir şeyler mutlaka olur. Harry yine öne çıktı ve iki gol attı."
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Rice'ın sağ bek pozisyonundaki defansif pozisyon değişikliği
Maçın çılgın son dakikalarında yapılan en şaşırtıcı taktiksel değişikliklerden biri, Rice’ın alışılmadık bir savunma pozisyonunda maçı tamamlamasıydı. Orta sahada görev almaya alışkın olmasına rağmen, İngiltere skoru korumaya çalışırken Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin hücumunun hızına karşı koymak için sağ bek pozisyonuna geçmek zorunda kaldı.
"Sağ bekte oynadığım 12 dakika, muhtemelen maçın en zor anlarıydı. Böyle maçlarda oyun zaman zaman adeta bir basketbol maçı gibi, bir o yana bir bu yana gidip geliyordu ve rakibin hızlı kanat oyuncuları olduğu için bu tempoyu kırmamız gerekiyordu. Bence işi gereğinden fazla zorlaştırdık. Bu sezon o pozisyonda iki ya da üç kez oynadım, görevi biliyorum. Muhtemelen en güçlü olduğum alan değil ama takım ve teknik direktör için her şeyi yaparım. Maçın bitmesine 12 dakika kala elimden geleni yapacağımı söyledim ve bence orada iyi iş çıkardım. Bir sonraki maçta ne olacağını göreceğiz ama umarım sağ bekte oynamak zorunda kalmam."