Harry Kane “gerçekten inanılmaz” – Declan Rice, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan gergin mücadelede attığı hayati iki golün ardından, İngiltere’nin “gerçek bir lider”e sahip olduğu için şanslı olduğunu söyledi

Kane, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında attığı iki golle turnuva gol sayısını beşe çıkardı ve Altın Ayakkabı yarışında Erling Haaland ile birlikte ikinci sırayı paylaşarak, liderler Kylian Mbappé ve Lionel Messi’nin hemen arkasına yerleşti. Kane’in maçın son dakikalarında sergilediği kahramanlık, sadece İngiltere’nin Dünya Kupası hayallerini canlı tutmakla kalmadı, aynı zamanda Meksika ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen son 16 turu karşılaşmasını da resmen belirledi.

Opta'ya göre, İngiltere kaptanının attığı goller, uluslararası sahnedeki efsanevi statüsünü daha da pekiştirdi. Kane, Cristiano Ronaldo'nun (24) ardından, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplam 20 veya daha fazla gol atan futbol tarihindeki sadece iki oyuncudan biri oldu. Ayrıca, eşsiz kritik anlardaki performansları, eleme turlarındaki rekoruyla da öne çıkıyor; Euro 2020'den bu yana Kane, büyük turnuvalarda 10 eleme golü attı. Bu sayı, yedi golü olan Kylian Mbappe'nin çok önünde ve her biri üçer gol atan Dani Olmo, Kasper Dolberg ve Gonçalo Ramos'un toplamının üç katından fazla.