Harry Kane, gelecek sezon Robert Lewandowski'nin Bundesliga gol rekorunu kırmaya kararlı; Bayern Münih'in forveti ise bunun "kesinlikle imkansız olmadığını" belirtti
Gol makinesi, Lewandowski'nin rekorunu hedefliyor
Bayern'in Köln'ü 5-1 mağlup ederek kazandığı 35. lig şampiyonluğunun kutlamalarının hemen ardından Kane, gözünü şimdiden eski Bayern efsanesi Lewandowski'nin elinde bulunan ve 2020-21 sezonunda 41 gol atarak kırdığı prestijli tek sezonluk Bundesliga gol rekoruna dikti.
Rathausbalkon'da düzenlenen kupa kutlamaları sırasında konuşan Kane, gelecek sezon için hedeflerini gizlemedi. "Hedefim bu! Her zaman çok oynamak ve formda kalmak gerektiğini söylerim. Tam da bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Bu rekor kesinlikle imkansız değil," diyen 32 yaşındaki oyuncu, adını rekor kitaplarına daha da derin bir şekilde kazımayı hedefliyor.
Ulaşılması zor 42 gol barajının peşinde
Lewandowski'yi geçmek için Kane'in 34 maçlık bir sezonda en az 42 gole ulaşması gerekecek. Bu devasa bir görev olsa da, Münih'teki geçmişi onun bunu fazlasıyla başarabileceğini gösteriyor. Bavyera'da geçirdiği üç sezonda ligde iki kez 36 gol attı; ancak geçen sezon 26 golle hafif bir düşüş yaşadı. Yine de genel formu rakip savunmacılar için hâlâ korkutucu olmaya devam ediyor.
Verimlilik, bu yarışta anahtar faktör olmaya devam ediyor. Kane henüz tek bir Bundesliga sezonunda 34 maçın tamamını oynamamış olsa da, Lewandowski sadece 29 maçta 41 gol atarak mevcut rekoru kırmıştı. Kane, Polonyalı oyuncuyu yakalamak istiyorsa gol ortalamasını artırması gerekecek gibi görünüyor. Ancak, Köln'e karşı attığı üç golle toplam gol sayısını 58'e çıkararak Lewandowski'nin 55 gol olan önceki rekorunu geride bıraktı ve tüm turnuvalarda Lewandowski'nin tek sezon rekorunu şimdiden aştı.
Toplu sözleşme görüşmeleri ve ücret eşitliği talepleri
Saha dışında da Kane’in geleceği, kulüp yönetiminin kendisiyle uzun vadeli bir anlaşma yapmasını beklediği için aynı derecede gündemde. Haberlere göre forvet, kendisini 2030 yılına kadar Allianz Arena’da tutacak bir sözleşme uzatması için bastırıyor; ancak mali şartlar hâlâ görüşmelerin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Müzakereler sürerken, Kane’in takım arkadaşı Jamal Musiala’nın astronomik maaşına denk bir sözleşme uzatması istediği ortaya çıktı.
Kupa koleksiyonunu genişletme yarışı
Önemli kupaları kazanmak için özel olarak Almanya'ya transfer olan Kane için bireysel ödüller ikinci planda. Halihazırda iki lig şampiyonluğu kazanan oyuncu, şimdi 23 Mayıs'ta Stuttgart ile oynanacak DFB-Pokal finali için hazırlanıyor. Berlin'de alınacak bir galibiyet, iç sahada çifte kupayı tamamlayacak ve 2023'te Tottenham'dan ayrılma kararını daha da haklı çıkaracaktır.
İç sahadaki hakimiyetin ötesinde, İngiltere kaptanını Avrupa'yı fethetme arzusu motive ediyor. Kaynaklara göre, Kane'in çevresi, özellikle Vincent Kompany yönetimindeki kulübün mevcut gidişatı göz önüne alındığında, Bayern'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna inandığını belirtti.