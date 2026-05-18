Harry Kane, gelecek sezon Robert Lewandowski'nin Bundesliga gol rekorunu kırmaya kararlı; Bayern Münih'in forveti ise bunun "kesinlikle imkansız olmadığını" belirtti

Lewandowski'yi geçmek için Kane'in 34 maçlık bir sezonda en az 42 gole ulaşması gerekecek. Bu devasa bir görev olsa da, Münih'teki geçmişi onun bunu fazlasıyla başarabileceğini gösteriyor. Bavyera'da geçirdiği üç sezonda ligde iki kez 36 gol attı; ancak geçen sezon 26 golle hafif bir düşüş yaşadı. Yine de genel formu rakip savunmacılar için hâlâ korkutucu olmaya devam ediyor.

Verimlilik, bu yarışta anahtar faktör olmaya devam ediyor. Kane henüz tek bir Bundesliga sezonunda 34 maçın tamamını oynamamış olsa da, Lewandowski sadece 29 maçta 41 gol atarak mevcut rekoru kırmıştı. Kane, Polonyalı oyuncuyu yakalamak istiyorsa gol ortalamasını artırması gerekecek gibi görünüyor. Ancak, Köln'e karşı attığı üç golle toplam gol sayısını 58'e çıkararak Lewandowski'nin 55 gol olan önceki rekorunu geride bıraktı ve tüm turnuvalarda Lewandowski'nin tek sezon rekorunu şimdiden aştı.