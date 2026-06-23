Kane, 2015 yılında A milli takımdaki ilk maçına çıktı ve Litvanya ile oynanan Euro 2016 eleme maçında yedek kulübesinden oyuna girdikten 80 saniye sonra ilk golünü attı. O andan itibaren onu durdurmak mümkün olmadı; bireysel yetenek çıtası, daha önce hiç görülmemiş seviyelere yükseltildi.

Three Lions formasıyla 50 gol barajını aşan ilk isim olan Wayne Rooney, Kane’in arkasında kalmış durumda; Kane ise 115 maçta 81 gol atarak çarpıcı bir istatistik yakaladı. Üç haneli rakamlara ulaşması da mümkün görünüyor ve büyük bir kupa zaferinin, mevcut kaptanın İngiliz futbolunun “tüm zamanların en iyisi” (GOAT) konumunu pekiştireceği öne sürülüyor.

Bu tür tartışmalarda her zaman nesiller arası farklılıklar olacaktır; çünkü birbirinden belirgin şekilde farklı dönemlerde mücadele eden oyuncuları karşılaştırmak zordur. İngiltere, yıllar boyunca birçok süperstar forvetle kutsanmıştır ve Kane de bu yetenek havuzuna yeni katılan isimlerden biridir.