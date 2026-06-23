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Harry Kane, Gary Lineker ve Jimmy Greaves’e karşı! İngiltere’nin en skorer golcüsü, Peter Shilton’ın tüm zamanların milli maç rekoru kırmaya hazırlanan bu oyuncuyu değerlendirmesiyle nasıl bir sırada yer alıyor?
Kane’in İngiltere milli takımındaki performansı: Üç Aslanlar formasıyla oynadığı maçlar ve attığı goller
Kane, 2015 yılında A milli takımdaki ilk maçına çıktı ve Litvanya ile oynanan Euro 2016 eleme maçında yedek kulübesinden oyuna girdikten 80 saniye sonra ilk golünü attı. O andan itibaren onu durdurmak mümkün olmadı; bireysel yetenek çıtası, daha önce hiç görülmemiş seviyelere yükseltildi.
Three Lions formasıyla 50 gol barajını aşan ilk isim olan Wayne Rooney, Kane’in arkasında kalmış durumda; Kane ise 115 maçta 81 gol atarak çarpıcı bir istatistik yakaladı. Üç haneli rakamlara ulaşması da mümkün görünüyor ve büyük bir kupa zaferinin, mevcut kaptanın İngiliz futbolunun “tüm zamanların en iyisi” (GOAT) konumunu pekiştireceği öne sürülüyor.
Bu tür tartışmalarda her zaman nesiller arası farklılıklar olacaktır; çünkü birbirinden belirgin şekilde farklı dönemlerde mücadele eden oyuncuları karşılaştırmak zordur. İngiltere, yıllar boyunca birçok süperstar forvetle kutsanmıştır ve Kane de bu yetenek havuzuna yeni katılan isimlerden biridir.
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Süperstar forvetler: Kane, Lineker ve Greaves ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?
Kane’in, Greaves ve Lineker gibi daha doğal golcülerin de yer aldığı bu grup içinde en iyi çok yönlü forvet olup olmadığı sorulduğunda, Lynx Fine Fragrance ve “The Official Makeup” kampanyası kapsamında konuşan eski Three Lions kalecisi Shilton, GOAL’a şunları söyledi: “Jimmy Greaves, çocukluğumun kahramanlarından biriydi. O muhteşem bir top sürücüydü, ayakları çok hafifti, her yerden gol atabilirdi – boş kaleye vuruşlar, uzak mesafeden şutlar, iki oyuncuyu geçip gol atabilirdi. Zirvede olduğu dönemde Jimmy Greaves gerçekten inanılmazdı.
“O doğuştan bir golcüydü, Gary ise farklı bir tipti. Gary’nin driplingle iki kişiyi geçeceğini söyleyemezdiniz, ama müthiş bir hızı vardı ve doğru zamanda doğru yerde olma yeteneğine sahipti; bu da forvetlerin en önemli özelliğidir. Ayrıca harika bir golcüydü – son derece soğukkanlıydı. Son dakikada çok soğukkanlıydı ve bana her zaman Leicester’da oynarken kendisine öğretilen tek şeyin ‘hedefi vur, topu alçaktan gönder ve hız kazandırabiliyorsan, bunu yap’ olduğunu söylerdi. İşte bu onun üç kuralıydı ve bunu pek çok kez gördünüz.
“Harry biraz farklı çünkü daha iri; muhtemelen hava toplarında daha büyük bir tehdit oluşturuyor, bu kesin. Gary kadar hızlı olduğunu sanmıyorum ama yine de yeterince hızlı. Geçen gece [Hırvatistan maçında] bir köşe vuruşundan gol attı, ceza sahası dışından da gol atıyor; o doğuştan bir golcü. Muhtemelen köşe vuruşları ve serbest vuruşlar gibi durumlarda biraz daha etkili. Ama hepsi de harika golcüler.”
Rekor kırıcı: Kane, 125 milli maç oynayan Shilton’u geçmeye hazırlanıyor
Kane, bu alanda Shilton’a yetişmesine artık sadece 10 maça kaldı; eski Nottingham Forest ve Leicester City kalecisi, 1970 ile 1990 yılları arasında geçen yirmi yıl boyunca 125 maçta forma giymişti.
Shilton, bu tarihi rekoru Kane’e devretmekten memnun. Modern futbol takvimlerinde geçmiş dönemlere kıyasla çok daha fazla uluslararası maç yer aldığı göz önüne alındığında, söz konusu rekorun şimdiye kadar kırılmış olmasını bekleyip beklemediğini sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bazı durumlarda, oyuncuların maçın sonlarında beş ya da on dakikalığına oyuna girip milli forma giymesi üzerine ‘Acaba bu doğru mu?’ diye düşündüğüm anlar oldu.
“Ama Harry’de böyle bir durum yok; maçlarda oynuyor, yüzde 100 performans gösteriyor, rekoru muhteşem. Yani, bunu başaracak biri varsa, bence bir forvetin de bu rekoru aşması gerekir – gerçi günümüzde [Lionel] Messi ve [Cristiano] Ronaldo’nun 40 yaşında bile oynamasıyla durum değişiyor. Muhtemelen benim dönemimde, oyuncuların, özellikle forvetlerin 32 yaşında zirveyi geçtiği biliniyordu.
“Görünüşe göre Harry bu rekoru kırabilir. Onu gerçekten takdir ettiğim için bu rekoru kırması beni mutlu eder. Bir profesyonel olarak sergilediği tavırlara büyük saygı duyuyorum. Üstelik o bir forvet; bu da oynaması en zor pozisyon – ikinci en zor pozisyon ise kalecilik!”
Kane ve İngiltere, Salı günü Foxborough’daki Gillette Stadyumu’nda (NFL takımı New England Patriots’un evi) Gana ile Dünya Kupası maçına çıkacak. Thomas Tuchel ve ekibi, kaptanlarının turnuvanın açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri karşılaşmada iki gol atmasını gördükten sonra, bu maçta herhangi bir aksilik yaşanmamasını umuyor.
- Lynx
Resmi Rapor: Shilton, 1986 Dünya Kupası’ndaki efsanevi karşılaşmada yer aldı
Futbol tarihinin en tartışmalı anının mağduru olan Shilton, nihayet bu konuyu geride bıraktı. Lynx Fine Fragrance'ın desteğiyle gerçekleştirilen olağanüstü bir uzlaşma girişiminde Shilton, 1986 FIFA Dünya Kupası'ndaki o meşhur anı temsil eden maskotla el sıkıştı. "The Official Makeup" olarak adlandırılan bu an, Shilton'ın futbol tarihinin en uzun süren tartışması konusunda ilk kez kamuoyu önünde geçmişi geride bırakmasını simgeliyor.
"Resmi Barış" etkinliği, Peter’ın memleketine yakın Chelmsford FC’nin futbol sahasında gerçekleşti. Erkek parfüm markası Lynx, 2026 FIFA Dünya Kupası sponsorluğunda yer alan Arjantinli maskotunu bu tarihi barış için Chelmsford’a kadar uçurdu. Maç sonucu: Shilton x Lynx 1, Kin 0.