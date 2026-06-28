Harry Kane, Gary Lineker’in Dünya Kupası gol rekorunu kırarak İngiltere milli takımıyla tarihe bir kez daha adını yazdırdı ve şimdi de Brezilyalı efsane Pele’yi hedefine aldı

İngiltere kaptanı Cumartesi akşamı tarihe geçti; Jude Bellingham’ın ortasından attığı kusursuz bir kafa vuruşuyla Üç Aslanlar’ın üstünlüğünü ikiye katlayarak Panama’ya karşı 2-0’lık galibiyeti garantiledi. Bu gol, Kane’in dünya sahnesindeki 11. golü oldu ve onu, 1986 ve 1990 turnuvalarında attığı 10 golle ulusal rekoru elinde tutan efsanevi Lineker’i geride bıraktı.

Maçın ardından konuşan Kane, bu dönüm noktasına ulaşmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Forvet, BBC Sport'a "Kesinlikle gurur verici bir an" dedi. "Turnuva öncesinde, Dünya Kupası'nın profesyonel futbolcular olarak oynadığımız en büyük turnuva olduğunu söylemiştim; bu yüzden 11 gole ulaşmak gurur verici bir duygu. Bunu sindirmek her zaman zor oluyor. Şu an sadece takımla birlikte bu anın tadını çıkarmak, liderlik koltuğunda olmanın keyfini çıkarmak istiyorum. Bu anları asla hafife almam. Ulaşılması güzel bir kilometre taşı daha ve umarım bu turnuvadaki sonuncusu olmaz."