AFP
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Harry Kane, Gary Lineker’in Dünya Kupası gol rekorunu kırarak İngiltere milli takımıyla tarihe bir kez daha adını yazdırdı ve şimdi de Brezilyalı efsane Pele’yi hedefine aldı
Kuzey Amerika’da rekor kırılan bir gece
İngiltere kaptanı Cumartesi akşamı tarihe geçti; Jude Bellingham’ın ortasından attığı kusursuz bir kafa vuruşuyla Üç Aslanlar’ın üstünlüğünü ikiye katlayarak Panama’ya karşı 2-0’lık galibiyeti garantiledi. Bu gol, Kane’in dünya sahnesindeki 11. golü oldu ve onu, 1986 ve 1990 turnuvalarında attığı 10 golle ulusal rekoru elinde tutan efsanevi Lineker’i geride bıraktı.
Maçın ardından konuşan Kane, bu dönüm noktasına ulaşmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Forvet, BBC Sport'a "Kesinlikle gurur verici bir an" dedi. "Turnuva öncesinde, Dünya Kupası'nın profesyonel futbolcular olarak oynadığımız en büyük turnuva olduğunu söylemiştim; bu yüzden 11 gole ulaşmak gurur verici bir duygu. Bunu sindirmek her zaman zor oluyor. Şu an sadece takımla birlikte bu anın tadını çıkarmak, liderlik koltuğunda olmanın keyfini çıkarmak istiyorum. Bu anları asla hafife almam. Ulaşılması güzel bir kilometre taşı daha ve umarım bu turnuvadaki sonuncusu olmaz."
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Brezilyalı Tüm Zamanların En İyisi'nin Peşinde
Lineker artık geride kaldığına göre, Kane dikkatini dünya sıralamasına çevirdi. Bir sonraki hedefi, 12 Dünya Kupası golüyle kendisinden sadece bir gol önde olan Brezilyalı efsane Pelé’den başkası değil. Pelé bu gol sayısına dört turnuva ve 16 maçta ulaştı; bu, Kane’in şu anki 11 gol rekoruna ulaşmak için oynadığı maç sayısıyla tam olarak aynı.
32 yaşındaki oyuncu, tüm zamanların en iyileri arasında da sıralamada yükseliyor. Lionel Messi 18 golle zirvedeki liderliğini genişletirken, Kane ise Cristiano Ronaldo’nun 10 gollük toplamını çoktan aştı. Şu anda, 15 golle ünlü Brezilyalı efsane Ronaldo’nun ve her ikisi de şu anda 16’şar golle sıralamada yer alan Miroslav Klose ile Kylian Mbappé’nin hemen arkasında bulunuyor. Mevcut gol ortalamasına bakıldığında, İngiltere kaptanının 2026 turnuvası sona ermeden tüm zamanların en iyi beş golcüsü arasına girmesi mümkün görünüyor.
Tuchel, takımının simgesi olan oyuncusuna destek veriyor
Panama karşısında sergilenen rekor kıran performans, hafta başında yaşanan zorlu maçın ardından eleştirilere verilen mükemmel bir yanıt oldu. Thomas Tuchel, Foxborough’da Gana ile oynanan ve golsüz berabere biten sinir bozucu maçta Kane’in sadece 19 top dokunuşu kaydetmesinin ardından kaptanını savunmak zorunda kaldı. Bu sönük geceye rağmen Alman teknik direktör, yıldız oyuncusunu oyundan almayı reddetti ve dünya klasmanındaki oyuncuların bu sorumluluğu hak ettiklerini vurguladı.
Tuchel gazetecilere, “Arjantin Messi’ye, Fransa da Mbappé’ye çok mu fazla güveniyor? Durum neyse odur,” dedi. “Onlar dünya klasında oyuncular ve her zamanki gibi işlerini yapıyorlar. Harry’ye güvenmek son derece doğal bir şey çünkü o bu sorumluluğu seviyor ve üstleniyor... Harry’ye güveniyoruz çünkü güvenebiliriz, o bizim forvetimiz ama ona aşırı güvenmiyoruz.”
- AFP
Üç turnuvada sergilenen istikrar
Kane’in uzun soluklu kariyeri belki de en etkileyici özelliğidir; zira üç farklı Dünya Kupası’nda gol atan ikinci İngiliz erkek futbolcu olarak David Beckham’ın da yer aldığı bu seçkin kulübe katılmıştır. 2018 Rusya’da altı golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan ve 2022 Katar’da iki gol daha ekledikten sonra, bu turnuvadaki üç golü İngiltere’nin son 32’ye yükselmesinde hayati bir rol oynadı.
Lineker, kendi rekorunu kıran bu oyuncuya övgüler yağdırmaktan geri durmadı ve kısa süre önce Kane’i “şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi İngiliz forvet” olarak nitelendirdi. İngiltere, L Grubu’nun zirvesinde rahat bir konumda yer alırken ve eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselirken, şimdi Son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak; Son 16 turunda ise Meksika ile Ekvador arasındaki maçın galibi onları bekliyor. Üç Aslanlar, dünya sahnesinde uzun süredir bekledikleri kupa zaferine ulaşmaya çalışırken, Kane’in tarih kitaplarına adını yazmaya devam etmesi için sahne hazır.